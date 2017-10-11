​Вдохновение для юных

781
Айгуль Биданова, Семей

Вдохновленные этой идеей юные исследователи из Семея активно разрабатывали собственные проек­ты и участвовали в различных конкурсах. Так, разработку учащегося Пригородной школы Ильяса Орымбасарова высоко оценили жюри Национального инновационного конкурса по технологическому развитию «Инновация-2016» в Астане. Со своим проектом «Альтернативные источники электроэнергии» Ильяс стал обладателем специального приза от компании «Шеврон» и Британского совета – его наградили учебной поездкой в Великобританию.

Интересен и проект учащихся Назарбаев Интеллектуальной школы Мади Раисова и Алии Туманбаевой «Моделирование движения плазмы в термоядерном реакторе для получения энергии будущего», признанный лучшим на конкурсе «Зеленые технологии» в рамках Международной выставки OSKEMEN EXPO.

Воплотятся ли в жизнь идеи юных ученых, станут ли реальными экс­понатами на выставках мирового уровня – вопрос времени, если заин­тересованность юного поколения в техническом прогрессе останется на том же высоком уровне, считает заместитель акима города Надежда Шарова. Семей пока не является городом-новатором, в котором повсеместно используются передовые технологии энергосбережения, чьи предприятия могли бы представить свои инновационные проекты на международной специализированной выставке. Но прошедшая экспозиция станет, конечно, отправной точкой для внедрения интересных перспективных разработок, которые не требуют больших финансовых затрат.

Имея статус одного из культурных центров страны, Семей внес свой вклад в проведение международной выставки. Главным представителем региона стал Музей-заповедник Абая, чья экспозиция проработала в Астане весь период проведения ЭКСПО-2017, знакомя гостей Казахстана с жизнью и творчеством нашего великого земляка.

Кроме того, труппа Русского драматического театра им. Ф. М. Дос­тоевского показала посетителям выставки спектакль «Поллианна», артисты театров «Дарига-ай» и Казахского музыкально-драматичес­кого театра им. Абая и городской филармонии им. Амре Кашаубаева приняли участие в концертах на различных площадках Астаны. Мастера прикладного искусства этнообъединения «Айша-биби» при Доме дружбы представляли свои изделия.

В качестве туристов ЭКСПО-2017 посетили около 20 тыс. семейчан.

