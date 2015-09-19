Вдохновение находят у станка Свежий выпуск 540 Сергей ГОРБУНОВ, Аксу

Литературный конкурс проводится Союзом писателей Казахстана и АО «ЕЭК», входящего в Евразийскую Группу (ERG), на протяжении трех лет. В нынешнем году он проходил под эгидой 20-летия Конституции РК и 20-летия Ассамблеи народа Казахстана. По уже сложившейся традиции известные казахстанские писатели, поэты и публицисты Татьяна Фроловская и Алмат Исадилов посетили предприятия Группы и встретились с коллективами. Стоит отметить, что среди них были наши земляки – супружеская чета известных как в Казах­стане, так и за рубежом писателя-прозаика Юрия Поминова и поэтессы и литературоведа Ольги Григорьевой.

По словам членов жюри, владение словом участников литературного конкурса улучшается с каждым годом. Так, в текущем году среди них оказались как лау­реаты и дипломанты прошлых лет, такие как Ляззат Мусина, Максим Баранков, Николай Андреев, Гульнар Каирханова, Борис Власов, Смагул Искаков, Алена Соляр, так и новые авторы, в общей сложности более 30 человек. Они представили свои произведения в различных литературных жанрах на казахском и русском языках.

В нынешнем году конкурс состоял из двух этапов. Перед подведением итогов литературного марафона прошла череда встреч писателей с героями будущей книги «Страна мастеров: в семье единой» на предприятиях Группы в Павлодарской области. Каждый из них получил уникальную возможность побеседовать с писателями, рассказать им свою историю, которая, кстати, станет основой для цикла очерков о человеке труда.

– Работы участников выполнены на должном уровне, и это радует, ведь в большинстве своем это – производственники, а значит, творчество – их хобби. Есть хорошие стихотворения, очерки. Общение с другими авторами и писателями станет для них подспорьем, – считает поэт Алмат Исадилов.

...Лучшим участникам конкурса вручили дипломы и ценные подарки. Так, Гран-при получил старший мастер по ремонту подвижного состава цеха ремонта металлургического оборудования Аксуского завода ферросплавов Борис Власов. Ему даже рекомендовали издать сборник стихотворений. Первое место – у электросварщика цеха складских работ АО «Алюминий Казахстана» Владимира Гетина. Два вторых места разделили между собой ведущий инженер-строитель бюро конструкторских работ Казахстанского электролизного завода (КЭЗ) Рафаэль Камальденов и старший мастер энергоцеха Рафаэль Мухамеджанов. Третье место досталось корреспонденту цент­ра корпоративных связей АО «Алюминий Казахстана» Зульфире Магзумовой и начальнику отделения физических методов контроля Центральной заводской лаборатории КЭЗ Людмиле Кузнецовой.

По итогам акции «Страна мас­теров: в семье единой» будет выпущена книга, презентация которой приурочена к Форуму народа Казахстана, который пройдет в декабре.



