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​Вдохновение родной земли
Анна Кущенко

Музей принимает активное участие в продвижении современного искусства, поддерживает талантливую молодежь, открывая новые имена казахстанских авторов. Подтверждением является выставочный проект «Вдохновение родной земли», где можно увидеть произведения молодых авторов: студентов Елены Шараповой, Марины Коркут, Назерке Ильясовой, Наргиз Мухаметкалиной, Шахизы Куанышбековой, Жаната Cейтхамзаулы.

В своем творчестве они стремятся отразить нашу действительность, рассказать о прошлом, помечтать о будущем, найти новые средства выразительности, свой путь в искусстве. Произведения «Моя земля», «Озеро», «Река Или», «Первый снег», «Каньон», «Мой город», «Анашым», «Цветы», «Невеста» и другие объединяет искреннее восхищение замечательными людьми и природой. К примеру, у Елены Шараповой есть серия прекрасных портретов, среди них привлекает внимание работа «Только идущему под силу дорога. Портрет Н. Назарбаева. Диптих». Также Елена любит изображать сцены, связанные с национальными традициями и обрядами: «Старик с беркутом», «В седле», «Беркутчи. Мальчик».

Интересны и разнообразны работы и Марины Коркут: «Мать», «Невеста», «Осенние дары», «Апорт», «Гранаты». Вдохновляющую живопись создает Жанат Сейтхамзаулы – «Мост», «Березы», «На закате». Шахиза Куанышбекова предпочтение отдает анималистическому жанру, где с особой теплотой отображает сюжеты, связанные с животным миром. Назерке Ильясова работает в смешанной технике, в ее произведениях преобладают этнические мотивы, рассказывающие о национальном быте и традициях. Работы Наргиз Мухаметкалиной реалистичны, она пишет разнотематические картины – «Алматы», «Горы», «Цветы», «Милая бабушка», в которых отражается ее юный, искренний взгляд на мир.

Каждого автора отличают творческая смелость и яркая самобытность. Знакомясь с их работами, понимаешь, что молодые художники испытывают гордость за свою страну, народ, землю. И своей любовью и восторгом щед­ро делятся со зрителем.

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