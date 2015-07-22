Вдохновение свободных художников

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Юлия МАГЕР
До вернисажа подробнее о выставке рассказали на брифинге в СЦК ее организаторы и авторы работ, вошедших в экспозицию: руководитель Центра современного искусства Национального музея Роза Абенова, основатель социально-издательского проекта «Свободные художники Петербурга» Юрий Саулиди, доктор искусствоведения Дмитрий Северюхин, художники Латиф Казбеков и Александр Кондуров.
Роза Абенова отметила, что уникальность выставки в том, что каждый из художников является знаковой фигурой российской современной художественной сцены.
– Интеграция Казахстана в международное культурное и интеллектуальное пространство во многом определяется тем, насколько национальные художественные институции реагируют на новые тенденции и направления в развитии мирового современного искусства, – говорила она.
По мнению руководителя Центра современного искусства, казахстанское арт-сообщество должно иметь возможность видеть то, что сегодня делают их коллеги в мире. А для этого необходимо приглашать зарубежных мастеров, демонстрировать их работы, подпитывать вдохновение отечественных творческих деятелей. Кроме того, проведение в Астане таких ярких арт-событий коррелирует с обозначенной в Плане нации задачей по превращению казахстанской столицы в культурный центр Евразии.
Выставка «Диалоги с великими» – это более 90 художественных, графических и скульптурных работ 19 признанных мастеров 70–80-х годов ХХ века, ярких представителей петербургской и московской живописных школ, объединившихся в творческую группу Parallel Worlds.
– Особенность творчества представленных художников в том, что они соединяют в себе навыки высокой профессиональной школы с современными представлениями о путях развития мирового искусства. Зрители увидят креативные, интересные, исключительно самобытные работы, – отметил Д. Северюхин.
Инициатива проведения выставки исходила от участников проекта «Свободные художники Петербурга». Его основатель Юрий Саулиди (который, к слову, родился в Казахстане) надеется, что этот опыт совместной работы с Национальным музеем РК будет иметь продолжение. Также он выразил готовность в дальнейшем активно поддерживать укрепление связей между Казахстаном и Россией.

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