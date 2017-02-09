​Вдохновения неиссякаемый источник

Больше полувека прошло с тех пор, как Марат Толегенович покинул родное село Новотроицкое, что на Костанайщине, но разлука для него – понятие относительное. Встречаться с земляками по нескольку раз в год для живописца такая же естественная потребность, как дышать. Он давно столичный житель, однако дорогие сердцу места всегда перед глазами. На полотнах, увековеченных его кистью.

Стоит подойти к картине – и ты ощутишь терпкий запах нагретой солнцем травы, почувствуешь на лице легкое прикосновение летнего ветерка, и до тебя донесется непередаваемый аромат лесных ягод. И в какое-то мгновение рамы с картин исчезнут, и перед тобой ковром из цветов и трав расстелится дорога в собст­венное детство. Именно этой мыслью и был движим художник, готовя выставку «Родная земля» в Музее Библио­теки Первого Президента Респуб­лики Казахстан – Лидера нации.

– Ситуация у многих складывается так, что приходится покидать родное гнездо и переселяться в другие места. Чаще в города. А там совсем другой ритм жизни, очень отличающийся от сельского. Бывает, что и времени нет навестить родные края. Вот я и хотел напомнить своими картинами людям те места, где они родились. Посмотрят, может, и съездить захочется.

А захочется всенепременно! Так случилось больше 10 лет назад с известным казахстанским поэ­том Владимиром Гундаревым, который, побывав на очередной персональной выставке Марата Туксаитова в Музее современного искусства Астаны, сказал: «Так и тянет своими глазами увидеть эту красоту!» – и тут же получил приглашение от художника посетить места, так тронувшие душу поэта. А увидев вживую «эту красоту», Владимир Романович написал: «Бывая за рубежом, на Западе или Востоке, мы восторгаемся заграничными достопримечательностями, достижениями в экономике и культуре, красивыми городами, высоким уровнем жизни населения и так далее. Добрые же перемены и преобразования в своей стране подчас остаются вне поля нашего зрения. А ведь у нас есть чему удивляться и радоваться. И земля обетованная не где-то там, в дальней стороне, а в родных пределах».

И, наверное, только те, кто понимает глубинную суть такого притяжения Отчизны, становятся подлинными художниками, поэтами, композиторами, писателями. Не зря их потом с уважением называют народными. Народной в свое время стала и песня Владимира Гундарева «Деревенька», которая вполне могла бы стать музыкальным эпиграфом к выставке его друга – художника Марата Туксаитова.

…Мне к южному моpю

Нисколько не хочется.

Душой не кpивлю я,

О том говоpя.

Тебя называю

По имени-отчеству,

Святая, как хлеб,

Деpевенька моя.

Смотришь на полотна Марата Туксаитова и понимаешь, почему его так ценил поэт Владимир Гундарев. Ведь Туксаитов тоже лирик, и его картины – та же поэ­зия, дышащая не эпическим наполнением, а мельчайшими деталями, переливами светотеней, почти неуловимыми штрихами.

– В свое время, – рассказывает художник, – Владимира Гундарева поразило красотой не только мое родное село, но и наш районный центр Карабалык. Ему понравились улицы с палисадниками возле опрятных домов, аллеи из хвойных и лиственных деревьев. А Карабалык действительно мес­то особенное. Это не просто райцентр, а своеобразная визитная карточка. Ведь он находится на границе с Россией. И россияне, приезжая к нам в гости, судят и об успехах Казахстана.

Карабалыкская земля славится не только своими урожаями, но и именами своих сыновей, делом доказавших любовь к Родине. Среди них – Герои Советского Союза и Социалистического Труда, видные политические и общественные деятели, крупные хозяйственные руководители, генералы, депутаты Парламента, известные ученые, писатели, актеры. Это и первый казахский журналист Мухамеджан Сералин, народные артисты республики, лауреаты Государственной премии СССР Серке Кожамкулов и Капан Бадыров, народный писатель республики Иван Щеголихин, доктора наук Жакен Таймагамбетов, Максут Темирбаев, Эрнст Куссуль, заслуженная артистка России Светлана Письмиченко и многие другие.

– Как сейчас себя чувствует ваше село? – спрашиваю Марата Толегеновича. – Живо-здорово?

– Живо и здорово, – улыбается, – даже если кто уезжает, возвращается вновь.

– А как вы, сельский ребенок, узнали, что есть такая профессия художник?

– Мне очень повезло. В нашем селе жил удивительный человек – фронтовик Николай Иванов. Он был одаренным художником-самоучкой. В деревне ведь все друг друга знают. И вот кто-то ему рассказал о мальчике, который рисует. Николай Яковлевич заинтересовался и пригласил меня к себе домой. Я тогда учился где-то в классе третьем. Зашел к нему в комнату и… обалдел. Никогда не видел столько картин, да еще маслом написанных! Я тогда и предположить не мог, что у нас в селе живет Художник! Увидел его полотна и «заболел»! У нас красивое село. Николай Яковлевич всегда рисовал с натуры и меня с собой брал. Он до самого последнего дня своей жизни шефствовал надо мной. И даже тогда, когда я уже профессионально учился живописи, все равно приезжал к своему учителю с отчетом. Мне важны были его советы и оценка.

– С профессией вы определились в школьные годы?

– Да, в школьные годы. Благодаря Николаю Яковлевичу.

– А потом как ваша судьба сложилась?

– Ну а потом… У меня мама рано умерла, я приехал в Целиноград к ее сестре. Учился в 6-й школе. Окончил 8 классов и поехал поступать в Алматинское художественное училище. Поступил. Отучился. Потом армия. После армии приехал опять в Целиноград. И вот до сих пор здесь. Уже 56 лет. Почти вся жизнь.

– Ваши картины уже, наверное, сотнями можно считать?

– Ну, я все не могу посчитать, потому что много работ за рубежом. Много продано. Но где-то, думаю, больше трехсот.

– Вам посчастливилось встретить настоящего учителя. А у вас самого есть ученики?

– Да, в Союзе художников я организовал студию изобразительного искусства, которой в следующем году будет 10 лет. Ко мне ходят дети с 7 лет и до… бесконечности.

– А кого-то уже удалось поставить на крыло?

– О! Это моя гордость! Я горжусь моими студентами. Одна моя ученица учится в Париже. В нынешнем году она заканчивает. Зовут ее Айдана. Есть и те, кто учится в Пекине, в Малайзии, в Праге. Многие учатся в Казахском национальном университете искусств. Не зря, получается, мы эту студию открыли.

– Для художника, помимо таланта, еще какие-то человеческие качества важны?

– Я об этом постоянно думаю. Сердцем надо работать. Не срисовывать то, что видишь, а через себя пропускать. Это первое. Второе – художник должен быть грамотным, то есть многосторонним. Он должен хорошо разбираться в событиях современной жизни. Быть неравнодушным.

– Получается, где бы ты ни жил, в селе или в городе, ты должен чувствовать мир умом и сердцем?

– Да, это для меня бесспорно. Нужно быть интеллигентом. Знать не только своих коллег-художников, но и поэтов, писателей, режиссеров. Быть всесторонне развитым. Без этого, мне кажется, хорошей работы не создать.

* * *

Детство, проведенное в деревне, навсегда оставило след в душе художника. Потом был переезд в город, учеба, общественное признание. Однако успехи не заглушили тяги к родной земле. Его холсты полны поэзии сельской жизни. В пейзажах Марата Туксаитова есть и бездонное небо, и бескрайние поля, и уходящие за горизонт леса, и естественное единение людей и природы, вовлеченных в бесконечный круговорот бытия. Наблюдая на картинах смену времен года, ты словно погружаешься в мифологическую Вселенную, где все предопределено десятилетиями. И на душе становится спокойно. От тишины, которая разлита в воздухе, и от первозданности природы.

Одухотворенные работы мас­тера невольно заставляют остановиться и подумать о смысле жизни и о своем предназначении. А чтобы понять то, что ты видишь и чувствуешь, совсем не обязательно обращаться за помощью к экспертам. «Убегая» на солнечный луг или в зимний лес, ты полностью во власти своих чувств, и тебе покоряются пространство и время.

Колоссальные импульсы природы схвачены художником в легких и мощных мазках. Его кисть словно подхватывает краску, отображая на холсте природы прекрасные лики.

Цвет, тени, оттенки, тона и полутона. Сколько в них игры света и полноты жизни! Да и краски свои, кажется, художник берет от неба и земли, потому-то и воспринимаются его картины как вполне осязаемая реальность. «Погружаясь» в них, хочется уединиться от всех и от всего. Или... взять и отправиться на прогулку. В лес не получится, а вот в парк – вполне. Вокруг столько прекрасного!

Мимо бы научиться не проходить!