​Вдохновения неиссякаемый источник

Валентина Фиронова

Больше полувека прошло с тех пор, как Марат Толегенович покинул родное село Новотроицкое, что на Костанайщине, но разлука для него – понятие относительное. Встречаться с земляками по нескольку раз в год для живописца такая же естественная потребность, как дышать. Он давно столичный житель, однако дорогие сердцу места всегда перед глазами. На полотнах, увековеченных его кистью.

Стоит подойти к картине – и ты ощутишь терпкий запах нагретой солнцем травы, почувствуешь на лице легкое прикосновение летнего ветерка, и до тебя донесется непередаваемый аромат лесных ягод. И в какое-то мгновение рамы с картин исчезнут, и перед тобой ковром из цветов и трав расстелится дорога в собст­венное детство. Именно этой мыслью и был движим художник, готовя выставку «Родная земля» в Музее Библио­теки Первого Президента Респуб­лики Казахстан – Лидера нации.

– Ситуация у многих складывается так, что приходится покидать родное гнездо и переселяться в другие места. Чаще в города. А там совсем другой ритм жизни, очень отличающийся от сельского. Бывает, что и времени нет навестить родные края. Вот я и хотел напомнить своими картинами людям те места, где они родились. Посмотрят, может, и съездить захочется.

А захочется всенепременно! Так случилось больше 10 лет назад с известным казахстанским поэ­том Владимиром Гундаревым, который, побывав на очередной персональной выставке Марата Туксаитова в Музее современного искусства Астаны, сказал: «Так и тянет своими глазами увидеть эту красоту!» – и тут же получил приглашение от художника посетить места, так тронувшие душу поэта. А увидев вживую «эту красоту», Владимир Романович написал: «Бывая за рубежом, на Западе или Востоке, мы восторгаемся заграничными достопримечательностями, достижениями в экономике и культуре, красивыми городами, высоким уровнем жизни населения и так далее. Добрые же перемены и преобразования в своей стране подчас остаются вне поля нашего зрения. А ведь у нас есть чему удивляться и радоваться. И земля обетованная не где-то там, в дальней стороне, а в родных пределах».

И, наверное, только те, кто понимает глубинную суть такого притяжения Отчизны, становятся подлинными художниками, поэтами, композиторами, писателями. Не зря их потом с уважением называют народными. Народной в свое время стала и песня Владимира Гундарева «Деревенька», которая вполне могла бы стать музыкальным эпиграфом к выставке его друга – художника Марата Туксаитова.

…Мне к южному моpю

Нисколько не хочется.

Душой не кpивлю я,

О том говоpя.

Тебя называю

По имени-отчеству,

Святая, как хлеб,

Деpевенька моя.

Смотришь на полотна Марата Туксаитова и понимаешь, почему его так ценил поэт Владимир Гундарев. Ведь Туксаитов тоже лирик, и его картины – та же поэ­зия, дышащая не эпическим наполнением, а мельчайшими деталями, переливами светотеней, почти неуловимыми штрихами.

– В свое время, – рассказывает художник, – Владимира Гундарева поразило красотой не только мое родное село, но и наш районный центр Карабалык. Ему понравились улицы с палисадниками возле опрятных домов, аллеи из хвойных и лиственных деревьев. А Карабалык действительно мес­то особенное. Это не просто райцентр, а своеобразная визитная карточка. Ведь он находится на границе с Россией. И россияне, приезжая к нам в гости, судят и об успехах Казахстана.

Карабалыкская земля славится не только своими урожаями, но и именами своих сыновей, делом доказавших любовь к Родине. Среди них – Герои Советского Союза и Социалистического Труда, видные политические и общественные деятели, крупные хозяйственные руководители, генералы, депутаты Парламента, известные ученые, писатели, актеры. Это и первый казахский журналист Мухамеджан Сералин, народные артисты республики, лауреаты Государственной премии СССР Серке Кожамкулов и Капан Бадыров, народный писатель республики Иван Щеголихин, доктора наук Жакен Таймагамбетов, Максут Темирбаев, Эрнст Куссуль, заслуженная артистка России Светлана Письмиченко и многие другие.

– Как сейчас себя чувствует ваше село? – спрашиваю Марата Толегеновича. – Живо-здорово?

– Живо и здорово, – улыбается, – даже если кто уезжает, возвращается вновь.

– А как вы, сельский ребенок, узнали, что есть такая профессия художник?

– Мне очень повезло. В нашем селе жил удивительный человек – фронтовик Николай Иванов. Он был одаренным художником-самоучкой. В деревне ведь все друг друга знают. И вот кто-то ему рассказал о мальчике, который рисует. Николай Яковлевич заинтересовался и пригласил меня к себе домой. Я тогда учился где-то в классе третьем. Зашел к нему в комнату и… обалдел. Никогда не видел столько картин, да еще маслом написанных! Я тогда и предположить не мог, что у нас в селе живет Художник! Увидел его полотна и «заболел»! У нас красивое село. Николай Яковлевич всегда рисовал с натуры и меня с собой брал. Он до самого последнего дня своей жизни шефствовал надо мной. И даже тогда, когда я уже профессионально учился живописи, все равно приезжал к своему учителю с отчетом. Мне важны были его советы и оценка.

– С профессией вы определились в школьные годы?

– Да, в школьные годы. Благодаря Николаю Яковлевичу.

– А потом как ваша судьба сложилась?

– Ну а потом… У меня мама рано умерла, я приехал в Целиноград к ее сестре. Учился в 6-й школе. Окончил 8 классов и поехал поступать в Алматинское художественное училище. Поступил. Отучился. Потом армия. После армии приехал опять в Целиноград. И вот до сих пор здесь. Уже 56 лет. Почти вся жизнь.

– Ваши картины уже, наверное, сотнями можно считать?

– Ну, я все не могу посчитать, потому что много работ за рубежом. Много продано. Но где-то, думаю, больше трехсот.

– Вам посчастливилось встретить настоящего учителя. А у вас самого есть ученики?

– Да, в Союзе художников я организовал студию изобразительного искусства, которой в следующем году будет 10 лет. Ко мне ходят дети с 7 лет и до… бесконечности.

– А кого-то уже удалось поставить на крыло?

– О! Это моя гордость! Я горжусь моими студентами. Одна моя ученица учится в Париже. В нынешнем году она заканчивает. Зовут ее Айдана. Есть и те, кто учится в Пекине, в Малайзии, в Праге. Многие учатся в Казахском национальном университете искусств. Не зря, получается, мы эту студию открыли.

– Для художника, помимо таланта, еще какие-то человеческие качества важны?

– Я об этом постоянно думаю. Сердцем надо работать. Не срисовывать то, что видишь, а через себя пропускать. Это первое. Второе – художник должен быть грамотным, то есть многосторонним. Он должен хорошо разбираться в событиях современной жизни. Быть неравнодушным.

– Получается, где бы ты ни жил, в селе или в городе, ты должен чувствовать мир умом и сердцем?

– Да, это для меня бесспорно. Нужно быть интеллигентом. Знать не только своих коллег-художников, но и поэтов, писателей, режиссеров. Быть всесторонне развитым. Без этого, мне кажется, хорошей работы не создать.

* * *

Детство, проведенное в деревне, навсегда оставило след в душе художника. Потом был переезд в город, учеба, общественное признание. Однако успехи не заглушили тяги к родной земле. Его холсты полны поэзии сельской жизни. В пейзажах Марата Туксаитова есть и бездонное небо, и бескрайние поля, и уходящие за горизонт леса, и естественное единение людей и природы, вовлеченных в бесконечный круговорот бытия. Наблюдая на картинах смену времен года, ты словно погружаешься в мифологическую Вселенную, где все предопределено десятилетиями. И на душе становится спокойно. От тишины, которая разлита в воздухе, и от первозданности природы.

Одухотворенные работы мас­тера невольно заставляют остановиться и подумать о смысле жизни и о своем предназначении. А чтобы понять то, что ты видишь и чувствуешь, совсем не обязательно обращаться за помощью к экспертам. «Убегая» на солнечный луг или в зимний лес, ты полностью во власти своих чувств, и тебе покоряются пространство и время.

Колоссальные импульсы природы схвачены художником в легких и мощных мазках. Его кисть словно подхватывает краску, отображая на холсте природы прекрасные лики.

Цвет, тени, оттенки, тона и полутона. Сколько в них игры света и полноты жизни! Да и краски свои, кажется, художник берет от неба и земли, потому-то и воспринимаются его картины как вполне осязаемая реальность. «Погружаясь» в них, хочется уединиться от всех и от всего. Или... взять и отправиться на прогулку. В лес не получится, а вот в парк – вполне. Вокруг столько прекрасного!

Мимо бы научиться не проходить! 

Популярное

Все
Ключевой элемент социальной политики
Пространство возможностей
Англия обыграла Хорватию в стартовом матче ЧМ-2026
Скончалась Дейви Чейз – звезда «Лило и Стича» и «Звонка»
Умный город: как технологии делают жизнь безопаснее и комфортнее
Забота на деле
Сборная Узбекистана уступила команде Колумбии в дебютном матче на ЧМ-2026
Определены претенденты на соискание Госпремии имени Абая
Как воспитать хороших людей?
Участники проекта Sarbaz+ приняли военную присягу
В Алматинской области вынесен приговор по делу о хищении субсидий
Стройплощадка на пляже
Искусственный интеллект и гендерное равенство
Кредит под низкий процент обошелся в миллионы
Ловушка в один клик
Чехов вышел на сцену с ружьем…
Возрождая землю, думать о будущем
Акимат отреагировал быстро
Язык искусства, понятный миру
Какое имущество коррупционеров подлежит конфискации?
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Текели обретает новый стиль
«Кайрат» и «Семей» разыграют золотой финал
Пятерым осужденным за нарушения ужесточили наказание в Атырауской области
Закон Республики Казахстан
Казахский помогает располагать к себе клиентов
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Снижение турпотока ударило по гостиницам Алматы
Прокуратура защитила инвестора, строящего овощехранилище в Акмолинской области
В выходные дороги под особым контролем
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Национальный каталог товаров меняет правила торговли
Матч открытия ЧМ-2026 по футболу вошёл в историю
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]