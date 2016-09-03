​Вдохновенный праздник танца

Напомним, что первый конкурс состоялся в 2006-м, второй – в 2009 году. В них приняли участие представители Болгарии, России, Украины, Китая, Кыргызстана, Узбекистана. География нынешнего конкурса значительно расширилась. Интерес к балету высок во всем мире, и несомненно, что предстоящее творческое состязание станет настоящим праздником не только для участников, но и для всех любителей этого прекрасного искусства.

Учредитель и организатор нынешнего конкурса – Фонд развития и поддержки балета и национального танца, вклад которого в развитие хореографического искусства Казахстана за последние годы неоспорим. Генеральным партнером стал Фонд Первого Президента Рес­публики Казахстан – Лидера нации.

В театре Astana Opera свое мастерство покажут артисты балета из Казахстана, России, Центральной Азии, Европы и Японии. Среди основных целей и задач конкурса – популяризация хореографического искусства, сохранение и развитие традиций классического балета, поиск талантливых молодых артистов.

– Важный аспект – формирование культурного имиджа Казахстана, ведь в Астану съедутся артисты из разных стран, – подчеркивает исполнительный директор Фонда развития и поддержки балета и национального танца и председатель организационного комитета Асель Курманбаева.

Призовой фонд конкурса включает Гран-при, первые, вторые и третьи премии, несколько поощрительных призов: за лучший дуэт, «Yкiлi үмiт» («Надежда»), за лучшее исполнение современной хореографии и другие.

Представителен состав жюри: это директор Венгерского нацио­нального балета, блестящий танцовщик и хореограф Тамас Золимози, ведущий китайский хореограф, профессор Пекинской академии танца и исполнительный вице-президент балетного комитета Китайской ассоциации национального танца Сяо Сухуа, талантливый хореограф, ассистент знаменитого балетмейстера Иржи Килиана – Стефан Жеромский, итальянский балетмейстер-постановщик, который недавно перенес на сцену Astana Opera спектакль Ролана Пети «Собор Парижской Богоматери» Луиджи Бонино, директор балета Словацкого национального театра Йозеф Долинский, основатель международного балетного фестиваля Dance open Василий Медведев. Ответственным секретарем жюри приглашен генеральный директор Международной федерации балетных конкурсов Сергей Усанов. А председателем жюри стала легенда балета XX века, ректор Казахской национальной академии хорео­графии, театра, художественный руководитель балета театра Astana Opera, народная артистка России Алтынай Асылмуратова.

«Конкурс – это всегда волнение, но еще и праздник! Праздник танца, новых открытий, молодости, – обращается к участникам А. Асылмуратова. – Мы с нетерпением ждем ваших выступлений. Танцуйте с удовольствием, с душой, вдохновенно!»