Вдохновленная морем

Татьяна Алексеевна совершенно точно знает, что в 58 лет жизнь только начинается. Именно в это время ее жизнь круто изменилась, в буквальном смысле слова наполнившись новыми красками.

– Я даже школу художественную не окончила, никогда раньше не соприкасалась с изобразительным искусством, – рассказывает Татьяна Акимова. – Учителя в школе по рисованию ставили четверки-пятерки, но никто меня не отмечал и о каком-либо даже проблеске таланта не говорил. А вот душа к чему-то все время тянулась, просилась куда-то. Потом постепенно стала закрадываться мысль: а не начать ли мне рисовать? Но было некогда: дети, работа, страшные 90-е годы. По профессии я гидромелиоратор, работала технологом на заводе. Решила: вот когда выйду на пенсию, тогда и начну рисовать. Так и получилось. В один прекрасный день села и нарисовала голову лошади. Карандашом. И с этого все пошло.

С тех пор прошло десять лет, наполненных творческими пробами и созиданием. Не имея художественного образования, Татьяна Алексеевна начала рисовать акварелью по фото и картинам художников, затем перешла на акрил с применением текстурной пасты, увлеклась батиком.

Последние несколько лет пишет свои картины маслом – пейзажи, натюрморты и всеми любимые цветы. Но больше всего ей по душе рисовать море, благодаря которому удалось избавиться от детского страха воды.

– В четыре года я чуть не утонула в реке, – рассказывает Татьяна Акимова. – И с тех пор всю жизнь боялась воды. Даже плавать не умела. В Интернете лет пять назад наткнулась на работы художника-мариниста Виктора Розы. Он ведет онлайн-уроки, на которые я тут же записалась. На выставке есть моя копия картины Ивана Айвазовского «Вид Судакской бухты». Это мое первое полотно, написанное на уроках Виктора Розы. Начав заниматься с ним, не просто освоила приемы живописи, но и вдруг стала плавать. Это у меня само собой получилось, никто не учил. Бассейн 25 метров с первого раза проплыла на одном дыхании. Давний страх к воде прошел.

Два года Татьяна Алексеевна посещает бассейн, расположенный по соседству с художественной галереей. Не раз появлялось желание зайти, чтобы показать свои картины, но долго не решалась это сделать.

– Увидев фотографии работ Татьяны Акимовой, я предложил принести пару картин, а взглянув на них, тут же предложил организовать персональную выставку, – говорит руководитель галереи «Алтын-Орда» Болат Бейсбеков. – Здесь больше полусотни полотен. Еще десятка два вполне достойных полотен не вместил наш камерный зал. Работы Татьяны Алексеевны прекрасны.

По всему видно, что каждая картина художницы написана с любовью. Это самое главное в изобразительном искусстве. Организаторы выставки пригласили на открытие не только художников, общественность города, но и студентов. И даже попросили Татьяну Алексеевну, чтобы она провела для будущих художников мастер-класс.

– Профессиональные художники порой не могут писать так, как это делает Татьяна Акимова, – комментирует заслуженный деятель культуры, член Союза художников Казахстана Султан Иляев. – Природа одарила ее талантом. Главное, что она правильно им распоряжается. Что такое вдохновение? Никто не может сказать. Раз – и человека озарило! У всех это происходит по-разному. К Татьяне Алексеевне это озарение пришло с возрастом.

В кулуарах Татьяна Акимова поделилась еще одной заветной мечтой: научиться играть на гитаре. Не исключено, что на следующей персональной выставке она продемонстрирует и свой музыкальный талант.