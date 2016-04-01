​Вдохновленные... детским лепетом

Многие новоиспеченные родительницы, находясь в декретном отпуске, не закрываются в четырех стенах, а творят, зарядившись новым важным для них статусом. Представим некоторые из них. Точнее, их представят сами авторы проектов.

Aqpatsham

Проект Aqpatsham в ноябре 2015 года запустили мы, три подруги – Акнур Омарова, Динара Ермекбаева и Ляйля Махамбетова – мамы в декретном отпуске. Рождение детей вдохновило на создание красивых интерьерных постеров с казахским контентом в минималистичном и современном стиле, которые бы приобщали к казахскому языку и взрослых, и детей. Увлеченные проектом, мы вдохновлялись всем – песней, услышанной по радио, или лепетом ребенка. Мы перечитываем любимых казахских авторов, ищем потенциальный контент в прозе и поэзии, песнях. По профессии двое из нас – дизайнеры, работали в строительных и рекламных компаниях, а одна окончила факультет востоковедения и получила степень МВА, работает в нефтегазовой компании. До декретного отпуска мы учились, трудились и не подозревали о том, что скоро нас объединит этот проект.

Мы любим наш проект и работаем над каждым постером с удовольствием. Мы помним наш самый первый индивидуальный заказ, с каким волнением мы презентовали дизайн постеров «Айналайын» и «Күнім» заказчице из Астаны, и ей все понравилось. Мы рады, что география обладателей наших постеров расширяется, и помимо многих городов Казахстана, наши постеры украшают дома казахстанцев в Англии, Германии и ОАЭ. Иностранные гости приобретают наши постеры и открытки в качестве сувениров из Казахстана.

Издательство «АлСафи»

Команда «АлСафи» – это две мамы-подружки: Дана Доспанова и Сания Айтбаева. После рождения детей (Алана и Сафины, чьи имена и стали талисманом для издательства) хотелось обучать их родному языку играючи, чтобы все легко запоминалось и воспринималось. Когда мы не нашли таких книг, то решили сделать их самостоятельно. Так и появилась идея книжного издательства. Наши первые книжки поступили в продажу ровно год назад, в марте 2015 года. На подготовку ушло полгода, а идея создания обучающего приложения пришла позже, по пожеланиям и отзывам родителей.

На сегодня в нашем ассортименте семь книг. Процесс создания книги очень интересный и начинается с идеи. Содержание (тексты и стихи) нам пишут люди, которые непосредственно работают с детьми: учителя младших классов, воспитатели детских садов, мамы и бабушки, иногда и сами дети. Такие работы получаются очень теплыми и душевными по сравнению с заказными авторами. После появления на руках текста мы детально работаем над будущей книгой, к нам присоединяются корректор, дизайнер и верстальщик. Мы контролируем работу на всех этапах.

Что касается мобильного приложения «Город фигур», которое мы запустили в декабре прошлого года, то оно – для детей дошкольного возраста. Хоть нашей целью и является воспитание читающих детей, но технологический прогресс игнорировать невозможно. И если возникает необходимость дать ребенку гаджет для игры, то пусть это будет обучающая игра, в которой ребенок не только познакомится с фигурами, но и выучит их на трех языках. Приложение полезно и мамам, которые часто спрашивают о произношении слов на казахском языке.

Юлия Капштик, куклы

Я нахожусь в декретном отпуске и около года занимаюсь изготовлением игрушек и кукол. Очень приятно, что мое творчество заинтересовывает окружающих. На одну куклу у меня в среднем уходит один день. Образ куклы у меня рождается задолго до того, как я приступаю к работе. Я обдумываю то, какого цвета будут ее волосы, будущий характер. Для детей стараюсь брать натуральные, мягкие материалы, для интерьерных кукол использую кожу, стразы, цветы, металлическую фурнитуру.

Изготавливаю и кукол в казахских национальных костюмах. Помню, как в прошлом году мне заказали на тойбастар 40 небольших кукол, которые я изготовила за один месяц, так как сроки были очень сжатые. Выполнять куклу в национальном костюме несложно, и я стараюсь соблюсти все правила традиционного нацио­нального костюма. Чем больше интересных заказов, тем больше стимула у меня создавать, творить, воплощать мечту, радовать своими куколками окружающих. Очень рада, что теперь мое любимое хобби – это моя любимая работа.

Камила Омарова, бизиборды

Началось с того, что я искала игры для развития дочери и на одном из зарубежных сайтов увидела информацию о методике и досках по системе Монтессори. Наш первый бизиборд мы создали для моих племянников. Когда увидели, насколько дети разных возрастов увлечены развивающей доской, подумали о том, что здорово было бы создавать их для других мам. С начала текущего года мы делаем бизиборды на заказ и отправляем по всему Казахстану.

Я – мама в декрете. Работала в сфере туризма, по этой же специальности окончила бакалавриат и магистратуру, много путешествовала. У нас растет дочь Сафия, которая и вдохновила нас на создание бизибордов. Ей только 7 месяцев, она – наш контроль качества. Помогает мне мой супруг. В среднем на одну доску уходит три дня, если говорить о стандартных и именных, на мегабизиборды уходит больше времени.

Сначала я читала и смотрела, какие элементы наиболее полезны и интересны малышам, рассматривала психологические аспекты – важность цветов, оформления дверей и т. п. Выделила ключевые 12 элементов для стандартных бизибордов, которые, как мне кажется, отвечают этим требованиям. Так как я сама мама, для меня главное – безопасность и развитие, поэтому мы используем краску для детских помещений, крепим все элементы надежно, не используем маленькие незакрепленные элементы и т. п. Каждый наш бизиборд изготовлен по индивидуальному заказу, ведь все малыши разные и у всех разные предпочтения, поэтому процесс создания очень увлекательный.

Мой личный фаворит – «гео­метрик» или так называемый математический планшет. Он очень многофункционален: с помощью резиночек можно обучать ребенка счету, алфавиту, рисовать простейшие фигуры, объяснить понятие целого и части и т. д. С недавнего времени также крепим сенсорные мешочки с различными крупами, которые способствуют развитию тактильного восприятия, мелкой моторики. Одна из главных идей бизиборда – перенести элементы быта (выключатели, фонарь, розетку, шпингалеты и крючки) в игру таким образом, чтобы, освоив навыки, играя с элементами, ребенок потом легко применял их в жизни.