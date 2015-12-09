​Вдохновленные историей

фото Юрия Беккера

В Государственном музее искусств им. А. Кастеева состоялась выставка живописи, скульптуры и прикладного искусства, посвященная этой дате. После недавнего вернисажа графических работ художники представили более 100 произведений исторической тематики, выполненных в различной технике. В выставке участвовали более 90 авторов из Астаны, Алматы, Кызылорды, Кокшетау, Караганды, Павлодара, Талдыкоргана и Тараза. Самой многочисленной оказалась секция живописи.

– Мы видим художественную летопись шести сотен лет – от изображения Жанибека и Керея, по праву считающихся основателями казахской государственности, до наших дней, с одним из главных символов независимости – Астаной, – рассказывает куратор выставки Оксана Танская. – Наиболее распространенными в полотнах живописцев стали образы великих сынов казахского народа – легендарных батыров, прославленных ханов и наших современников – выдающихся деятелей культуры.

Зрители оценили произведения станковой скульптуры: «Каменного воина» А. Есенбаева, посвящение «Казахским батырам» К. Какимова, «Бақсы» Т. Бегимбета. Еще одной работой, привлекшей внимание общественности, стал бронзовый бюст Главы государства. Его автор художник О. Шанов решил представить Елбасы в образе защитника, Верховного Главнокомандующего. Высота бюста – 70 см, вес – около 15 кг. Интересен и единственный образец современных веяний в изобразительном искусстве – инсталляция Г. Чагатаевой «Шелковый путь», выполненная в авторской технике «бумажная пластика».

На открытии выставки Союз художников объявил о том, что в честь 80-летия основания Государственного музея искусств им. А. Кастеева учреждена именная медаль. Двенадцать художников получили в этот день медали имени А. Кастеева в номинациях «Живопись», «Монументальная живопись», «Графика» и «Скульптура». Лучшие авторы произведений декоративно-прикладного искусства станут известны в Астане. Их работы участвуют в конкурсе, специально организованном Министерством культуры и спорта РК. Однако посетители выставки все же увидели эти удивительные творения. Среди них – тиснение по коже Ж. Умбетова, национальная вышивка кесте З. Мухамеджан, коллекция авторской войлочной одежды С. Бапановой, гобелены К. Жуваниязовой, К. Онгаровой, Р. Базарбаевой.