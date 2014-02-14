Вдохновленные нормандскими узорами

Созерцать торжество живой красоты могли зрители гала-показа знаменитого дизайнера из Дании Аннет фон Эйнем и ее подопечных, которые несколько дней учились мастерству флористики у европейского мастера. Международный флористический семинар «Свадьба: вдохновение нормандскими узорами» состоялся в казахстанской столице благодаря Kazakhstan International floral design school (KIFDS) при поддержке компании 3D Flowers и Ас­социации Флористов Казахстана. Автором идеи и координатором проекта является председатель Национальной ассоциации флористов Узбекистана Рубен Саакян.

Семинар подобного уровня в Казахстане проводится впервые, отмечают специалисты. Отечественную школу флористики можно назвать начальной, казахстанские мастера открыты для обмена опытом и готовы учиться с энтузиазмом. В связи с этим гастроли датского дизайнера в Астану можно считать значительным вкладом не только в совершенствование навыков отдельных слушателей проекта, но и казахстанской флористики в целом. Тем более что северо-европейские мотивы, которые в своих работах активно использует Аннет фон Эйнем, невероятно близки сердцу флористов заснеженной Астаны. Буйство красок в таких букетах уступает место многообразию образов, рождающихся оттенками узорчатого белого, глубиной холодного розового и сочностью изум­рудного цветов.

Аннет фон Эйнем оказала огромное влияние на становление современной флористики в Дании, став, без ложной скромности, законодателем моды в этой сфере. Мастер специализируется на флористике для брендинга и рекламы.

Полина ФЕДОРОВА

фото Игоря БУРГАНДИНОВА