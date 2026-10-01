Вдохновляйтесь!

Например, популярному блогеру из Астаны с десятками тысяч подписчиков в соцсетях... 80 лет! Раиса Сандульская посетила 150 стран, побывала в 18 круизах и заряжает всех, кто с ней сталкивается, своим оптимизмом и жизнелюбием. В ее профиле сказано, что она хочет прожить не меньше 120 лет качественной самостоя­тельной жизнью. И, знаете, я почти не сомневаюсь, что ей это удастся.

Она сногсшибательно выглядит, абсолютно естественна на экране и в своем блогерстве. На нее хочется смотреть, за ней хочется идти, и она успешно этим пользуется, помогая другим путешествовать и зарабатывать на этом. Женщина напрочь разбивает стереотип о том, что в 80 нужно сидеть дома и заниматься внуками. Хотя и это, конечно, для кого-то не менее важное и интересное занятие.

Партнером международной компании по продвижению круизных путешествий в Казахстане стала и другая моя знакомая, героиня одной из давних публикаций Гульзифа Кумаргазы. В прошлом искусствовед, последние лет пятнадцать она увлеклась скандинавской ходьбой и даже стала инструктором, собрав вокруг себя группу единомышленников.

И вообще, будучи любо­знательным человеком, она всегда открыта для новых возможностей. Например, недавно нашла себя в... модельном бизнесе. Ну не то чтобы в свои 74 стала дефилировать по подиу­му, но приняла участие в нескольких креативных фото- и видеопроектах, где выглядела просто потрясающе.

Преподавателю Зайнур Рахмет совсем скоро исполнится 77. Всю жизнь она занимается популяризацией казахского языка, а последние 15 лет – соз­данием практических учебных материалов для людей, которые хотят свободно им пользоваться. Главная задача трех написанных ею книг – преодоление языкового барье­ра, и в этом она помогает всем желающим. Например, сейчас занимается с олимпийским чемпионом Ильей Ильиным, который делает заметные успехи в овладении казахским.

Ее острый ум и неутомимая тяга к знаниям восхищают. А увлеченность, с которой Зайнур Рахмет отстаивает родной язык, вызывает невероятное уважение.

На днях услышала еще одну чудесную историю о серебряном возрасте. Бабушка моей коллеги каждое утро открывает ChatGPT и задает ему промт на создание открытки дня. Затем она скачивает ее и отсылает в свои whatsApp-чаты. Оказывается, в ее кругу общения считается неприличным делиться обыч­ной открыткой из Интернета, нужен совершенно уникальный контент. И «пилить» его 67-летнюю женщину научила внучка. Теперь она – продвинутый авторитетный среди своих подруг пользователь искусственного интеллекта!

Глядя на таких прекрасных представительниц старшего поколения, мне хочется сказать, и в первую очередь себе: пожилой возраст – не граница для мечтаний, интересных дел и новых свершений. В каждом прожитом году – бесценный опыт, мудрость и сила. И как вы воспользуетесь ими спустя десятилетия, зависит только от вас.

Лично я – за активное долго­летие! И это не только физичес­кая активность, но и участие в общественной, профессиональной, творческой и интеллектуальной жизни. Ведь только сохраняя интерес к ней до глубокой старости, можно избежать уныния.

А чем на пенсии планируете заниматься вы?..