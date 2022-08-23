Вдохнуть жизнь в села

Сельская молодежь просит обучить ее основам предпринимательства. О первых итогах сорокадневного марафона от «Ауыл АМАНАТЫ» рассказали в проектном офисе.

В апреле 2022 года Главой государства Касым-Жомартом Токаевым была утверждена «Программа повышения доходов населения до 2025 года». Президент поручил Правительству представить на сессии Мажилиса Парламента перечень мер, направленных на повышение благосостояния народа. В рамках реализации этой задачи был запущен проект «Ауыл АМАНАТЫ», направленный на улучшение жизни людей, особенно проживающих в сельской местности. Главная цель – помочь жителям сел увеличить свои доходы, уровень благо­состояния и качество жизни.

С 1 августа проектный офис «Ауыл АМАНАТЫ» перешел к разъяснению возможностей, которыми располагают жители сел, в частности, сельские предприниматели. Во время встреч сельчане могут получить ответы на насущные вопросы: «Как получить льготный кредит под 2,5% годовых?», «Зачем создавать кооператив?» и «Поможет ли государство с лизингом техники?»

Проект уже зарекомендовал себя в Жамбылской области, где был запущен в 2019 году и получил на развитие 7,2 млрд тенге из республиканского бюджета. Денежные средства предоставлялись по ставке 2,5%. Для пилотного проекта были отобраны 11 сельских округов. В результате количество получателей АСП сократилось втрое, среднемесячный доход в селах увеличился в 1,7 раза, а количество безработных уменьшилось на 36%.

Программа реализовывалась по пяти направлениям: эффективное использование приусадебных земель, повышение продуктивности домашнего скота и птицы, рациональное использование паевых участков для решения проблем с кормами и пастбищами, оснащение кооперативов необходимой техникой, финансирование бизнес-проектов на селе.

С 2023 по 2025 год в рамках прог­раммы ежегодно всем облас­тям республики предусматривается выделение бюджетных кредитов на реализацию проекта. Уже подготовлен пакет поправок в законодательство, принятие которых значительно упрощает механизм получения средств и повышает эффективность реализации проекта.

В рамках проекта в каждом районе⁄селе проводится анкетирование, сообщили в проектном офисе «Ауыл АМАНАТЫ». После получения статистической информации путем скрининга в селах будут собирать количественные показатели по географическим особенностям, уделяя внимание трудовым, финансовым и иным ресурсам каждого населенного пункта.

Анализировать статистику будет проектный офис «Ауыл АМАНАТЫ», который определит специализацию села и направление потенциального предпринимательства, выявит, какая конкретно помощь должна быть оказана местным акиматам. Итоги исследования, к примеру, помогут определить, какие культуры подходят для выращивания в районах и какие производства можно открыть на их территории.

Возможно получение льготного кредита на разведение крупного рогатого скота, птицеводство, развитие хлебопекарного или кондитерского производства, туризм. Важно, что при отсутствии залогового имущества можно обратиться к родственникам или друзьям, нотариально оформив залог с согласия собственника.

– В зависимости от объема выделяемого бюджетного кредита региону и потребности в кредитовании сел, полученной по результатам скрининга, акима­ты областей будут определять сельские округа, участвующие в проекте в очередном финансовом году. Претендентами на получение микрокредитов по проекту могут быть безработные и отдельные категории занятых лиц, например, начинающие предприниматели, – отмечает секретарь партии «AMANAT» Эльдар Жумагазиев.

На обучении в селах акимы анкетируют жителей и делают скрининг села.

Так, только в некоторых селах Кызылординской области развивается сельское хозяйство, эта тенденция сложилась ввиду отсутствия пастбищ, посевных площадей. Жители районов отмечают низкое качество Интернета и даже его отсутствие в отдельных округах.

Отсутствие инфраструктуры – главная проблема, и особенно болезненна она для жителей Западно-Казахстанской области. Для повышения качества жизни сельчан, развития предпринимательства, в частности, необходимо своевременно решать вопросы с наличием хороших дорог, заключают бизнесмены. Они также жалуются на отсутствие земельных участков для развития животноводства.

В Атырауской области помимо вопроса о создании инфраструктуры и недостатка питьевой воды говорят о необходимости проводить подобное обучение на постоянной основе как среди предпринимателей, так и молодежи, заинтересованной в произ­водстве и развитии районов, в которых они проживают. По их словам, недостаточно знаний в определенной отрасли, важно получить азы предпринимательства, чтобы быть полезными своему родному краю уже сейчас, сообщает тренер мобильной группы Зульфия Кубеева.

При обсуждении вопросов развития села жители помимо экономических проблем отмечают социальные – в частности, проб­лему организации досуга. Молодежь считается ценным стратегическим ресурсом и формирует человеческий капитал страны. Именно поэтому в Казахстане молодежная политика – одна из важнейших задач государства. Необходимо создавать условия для успешной социализации молодых, их духовного, культурного, образовательного, профессионального и физического развития, говорят жители сел западного региона.

Как отмечают в проектном офисе «Ауыл АМАНАТЫ», в каждом из регионов свои проблемы и нерешенные задачи, однако по существу они одинаковы. Для республиканских сел в большинст­ве случаев это отсутствие свободных сельскохозяйственных угодий (сенокосы, пастбища, посевные площади), низкая стои­мость домов, что не позволяет получить достаточную сумму кредита. В этот перечень проб­лем вошли жалобы на низкое качество Интернета (нет даже возможности получить справки с Egov, пользоваться платформой Qoldau и прочими госуслугами), отсутствие специализированной техники (в зимнее время села изолированы), дефицит либо проблемы с регулярностью подачи питьевой воды, низкую мощность электросетей. Граждане также высказали свое недоверие к государственным программам.