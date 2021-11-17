Общество
Вдвое выросло количество интернет-мошенничеств в Казахстане
На заседании Межведомственной комиссии (МВК) по профилактике правонарушений под председательством Премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы противодействия интернет-мошенничеству и обеспечения безопасности дорожного движения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.    

С докладами выступили министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, министры цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, акимы Западно-Казахстанской области Гали Искалиев, Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов и др.

За 10 месяцев 2021 года количество зарегистрированных фактов интернет-мошенничества в Казахстане составило 17,8 тыс., что почти в 2 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Наибольшее количество интернет-мошенничества зарегистрировано в городах Нур-Султане и Алматы, Карагандинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях.

Распространенными способами кибермошенничества являются получение предоплаты либо полной оплаты за товар или услугу по интернет-объявлениям (8,2 тыс. фактов), оформление фиктивных онлайн-займов на сайтах микрокредитных организаций (2,7 тыс.), хищение денежных средств с банковских счетов путем звонков от имени служб безопасности банков (2,3 тыс.), предложение выгодного вложения денег в различные проекты, игры и тому подобное (1,9 тыс.), завладение персональными данными либо деньгами посредством направления ложных ссылок (1,3 тыс.) и др. При этом мошенники используют хакерские программы по подмене исходящих номеров на абонентские номера казахстанских сотовых операторов.

В целях борьбы с интернет-мошенничеством усилено кадровое и техническое обеспечение подразделений МВД по противодействию киберпреступности. АРРФР в апреле этого года введен новый порядок идентификации заемщиков при выдаче онлайн микрокредитов — идентификация проводится одним из трех способов: посредством ЭЦП, сверки соответствия биометрических параметров заемщика, двухфакторной проверки персональных данных и изображения лица в режиме реального времени.



За 10 месяцев 2021 года в рамках обеспечения безопасности дорожного движения усилен контроль за водительской дисциплиной. Задержано порядка 20 тыс. водителей за вождение в нетрезвом виде, пресечено 5 тыс. фактов выезда на полосу встречного движения. Лишены права управления 24,5 тыс. водителей, в том числе 1,3 тыс. пожизненно. Подвергнуты административному аресту 20 тыс. нарушителей. Оштрафованы 220,5 тыс. пешеходов.

Министерствами внутренних дел, индустрии и инфраструктурного развития утверждена Дорожная карта по повышению безопасности дорожного движения на 2020-2022 годы. В текущем году на аварийно-опасных участках устроено более 50 тыс. кв. м шумовых полос, установлено 220 светодиодных дорожных знаков, 55 тыс. светодиодных катафотов и 400 дорожных буферов. Ведется строительство обходов городов и населенных пунктов, надземных пешеходных мостов. Проводится работа по усилению ответственности Центров технического осмотра и владельцев автотранспортных средств за фиктивное прохождение техосмотра.

Глава Правительства поручил обеспечить цифровую безопасность граждан и сохранность их денежных средств, а также усилить информационно-разъяснительную работу с населением по вопросам противодействия интернет-мошенничеству.

Премьер-министр отметил необходимость дальнейшего совершенствования мер по профилактике и снижению аварийности на дорогах, выработки комплекса мероприятий по реализации единой транспортной политики в регионах.

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