Вечера балета

Возможность насладиться высоким искусством получили жители Шымкента и Туркестана.

По два концерта в каждом городе представили артисты театра Astana Opera. По словам художественного руководителя балетной труппы театра, народной артистки России Алтынай Асылмуратовой, программу готовили, исходя из возможностей концертных площадок.

– Репертуар у труппы большой, театр огромный, и мы с удовольствием привезли бы целые спектакли, но сцены в регионах, как правило, маленькие, – говорила Алтынай Асылмуратова. – Мы всегда рады выступать в других городах. Есть артисты, которые родом из Южного Казах­стана, и это для них вдвойне приятно.

На сцене Туркестанского музыкально-драматического теат­ра зрители увидели шедевр XX века – балет гениального хореографа Михаил Фокина «Шехеразада» на музыку Н. Римского-Корсакова. Сценографию к спектаклю создал яркий теат­ральный художник Лев Бакст. В этой сказке много забавной пантомимы, актерских перевоп­лощений, которые позволяют окунуться в загадочную атмо­сферу Востока.

К сожалению, сцена шымкентского концертного зала «Туркестан» не позволила «вместить» «Шехеразаду», поэтому здесь представили романтический балет М. Фокина «Шопениана» на музыку Ф. Шопена. Спектакль наполнен волнующими вальсами, мазурками, танцоры словно парят над сценой, воссоздавая волшебный и прекрасный мир грез.

Наряду с одноактными спектаклями были показаны яркие концертные номера гала-программы, в нее включены лучшие образцы классического и современного искусства балета. Отметим, что в Astana Opera идут уникальные постановки, которые не часто встретишь в репертуаре других театров мира. Так, заслуженные деятели Казахстана Айгерим Бекетаева и Бахтияр Адамжан покорили публику адажио из балета «Собор Парижской Богоматери» и па-де-де из балета «Талисман».

– К нам в театр часто приходят зрители, приехавшие из других регионов, но далеко не у всех это получается. Сегодня мы приехали к вам, – сказала Айгерим Бекетаева. – Каждый город должен прирас­тать театральной публикой, и гастроли ведущих театров этому способствуют.

– Мы постарались показать, что труппа работает в разных направлениях – от классики к неоклассике и модерну, – подчеркнула Алтынай Асылмуратова. – Мы хотим донести до публики любовь к своему искусству и подарить зрителям хорошие эмоции. Я считаю очень важным, чтобы ведущие театры страны выезжали на гастроли чаще.

Зрители с этим абсолютно согласны. Они благодарили артистов за выступления бурными аплодисментами и приглашали приехать снова.