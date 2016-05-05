Вечная слава победителям! Статьи 775 ​Гуляим ТУЛЕШЕВА

Главными участниками мероприятия стали, конечно же, ветераны Великой Отечественной войны. Обратившись с приветствием и поздравлениями в адрес присутствующих, секретарь партии «Нур Отан» Фархад Куанганов отметил, что главная цель проекта – сохранить бережное отношение к памяти о подвигах героев, усилить патриотическое воспитание подрастающего поколения, способного стать достойным продолжателем исторических традиций.



– Работа над книгой началась еще в прошлом году, накануне 70-летия Великой Победы, однако собранный материал превысил ожидаемые объемы, и потребовалось значительно больше времени для его обработки, – сообщил Ф. Куанганов. – Подобный труд выпускался только в 1968 году, тогда было собрано более 400 тысяч фамилий героев. В этом издании – 615 имен казахстанцев – Героев Советского Союза.



В сборнике представлены био­графии многих прославленных героев, в том числе Бахтураса Бейскбаева, Хиуаз Доспановой, Касыма Кайсенова, Маулена Калмырзы (Халмурзаева), Рахимжана Кошкарбаева, Алексея Кулакова, Сагадата Нурмагамбетова, Мурдина Таипова, Александра Капорина.

На сегодня живы 6 казах­станцев – Героев Советского Союза. Это Яков Киселев, Степан Борозенец, Иван Косенков, Юрий Зарудин, Эмиль Суриков, Николай Григорьев. Совсем недавно, 8 февраля 2016 года, скончался Алексей Рой.



Проект отличают международные масштабы воплощения – в редколлегию были приглашены крупные авторитетные специалисты по истории Второй мировой и Великой Отечественной войны из России и Беларуси. Проведены исследования по широкому кругу вопросов, которые включают создание общего списка героев-казахстанцев, а также сводный по регионам, сравнительный анализ документальных и биб­лиографических данных. Исследования помогли открыть новые данные по общей численности, этническому составу, региональной принадлежности героев Великой Победы.



В успешной реализации проекта приняли участие депутаты Парламента РК, представители Минобороны РК, областных, городских, районных и сельских акиматов, республиканских советов генералов и ветеранов, архивов, библиотек. Особо была отмечена помощь со стороны зарубежных официальных организаций, государственных и общественных учреждений и граждан из ближнего и дальнего зарубежья.



Первый вариант книги в силу того, что большинство исходных материалов было на русском языке, тоже вышел на русском. В настоящее время готовится ее перевод на казахский язык, а в будущем она выйдет и на анг­лийском.



В ходе презентации ветеранам войны были вручены цветы и сертификаты на приобретение лекарственных препаратов.

