​Вечно молодой древний Наурыз

Для этого подготовлена насыщенная праздничная неделя. К примеру, впервые в Алматы представят фьюжн-коллекцию истории Центральной Азии с буйством свежих красок и ощущений. Состоятся интересные и увлекательные Дни степных мотивов; мастер-классы по росписи керамики; уроки по войлоковалянию; Дни кинематографии и квеста. А непосредственно в День весеннего равноденствия – выставка «Женский костюм. 12 историй Азии» от креативного дизайнера марки Chaude.kz Хафиза Хана, создавшего линейку платьев домонгольского периода.
Это поистине феерическое шоу организует Государственный музей искусств им. А. Кастеева. При этом каждый, кто на праздничную неделю придет в народном костюме, получит бонус от музея – бесплатный вход и многие другие приятные сюрпризы и подарки.
Наурыз-той в Казахской степи испокон веков встречают весело и по-карнавальному ярко, говорят музейные работники. И конечно же, какой Наурыз без наурыз-коже! В старину казахи верили в чудодейственность этой новогодней похлебки, о чем свидетельствуют народные пословицы. Вот, к примеру, эта, непосредственно связанная с религиозным культом наурыз-коже, наиболее полно отражает представление о его магической силе: «Жақсы ас калғанша, жаман қарын жарылсын» – «Чем оставить недоеденной хорошую еду, пусть лопнет мой живот». Или другая: «Наурыз көже тоймаған, омiрiнде тоймайды» – «Кто не наестся новогодней похлебки, тот в жизни не будет сыт».
Об этих и других интересных историях, связанных с Наурызом, можно будет узнать во время авторского видеоарт короткометражных фильмов, тематических и интерактивных выставок и лекций об истории народа Казахстана, народно-прикладных ремеслах, истории народного костюма и искусства.
Для любителей чайных церемоний открыт «Чайный уголок» с благотворительной выставкой-продажей дизайнерских чайников, мастер-классами по их росписи. И конечно, вкуснейшим чаем. День валяния войлока приглашает на веселое коллективное войлоковаляние. Народные мастера научат создавать традиционный войлочный текемет, который, как обещают организаторы, станет украшением музейной экспозиции!
В День степных мотивов известный мастер Раушан Базаргалиева в своих гобеленах, войлочных панно, батике, циновках из травы чий наглядно представит новое звучание исконно народных традиций. А еще состоится незабываемый квест. Ведь игры любят все – и дети, и взрослые. Так почему не превратить поход в музей в настоящее приключенческое расследование? В том числе расследование древней истории вечно молодого Наурыза, приходу которого от души радуются все казахстанцы – всех национальностей и возрастов!