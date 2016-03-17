​Вечно молодой древний Наурыз

Для этого подготовлена насыщенная праздничная неделя. К примеру, впервые в Алматы представят фьюжн-коллекцию истории Центральной Азии с буйством свежих красок и ощущений. Состоятся интересные и увлекательные Дни степных мотивов; мас­тер-классы по роспи­си керамики; уроки по вой­локовалянию; Дни кинематографии и квеста. А непосредственно в День весеннего равноденствия – выставка «Женский костюм. 12 историй Азии» от креативного дизайнера марки Chaude.kz Хафиза Хана, создавшего линейку плать­ев домонгольского периода.

Это поистине феерическое шоу организует Государственный музей искусств им. А. Кас­теева. При этом каждый, кто на праздничную неделю придет в народном костюме, получит бонус от музея – бесплатный вход и многие другие прият­ные сюрпризы и подарки.

Наурыз-той в Казахской степи испокон веков встречают весело и по-карнавальному ярко, говорят музейные работники. И конечно же, какой Наурыз без наурыз-коже! В старину казахи верили в чудодейст­венность этой новогодней похлебки, о чем свидетельствуют народные пословицы. Вот, к примеру, эта, непосредственно связанная с религиозным культом наурыз-коже, наиболее полно отражает представление о его магической силе: «Жақсы ас калғанша, жаман қарын жарылсын» – «Чем оставить недоеденной хорошую еду, пусть лопнет мой живот». Или другая: «Наурыз көже тоймаған, омiрiнде тоймайды» – «Кто не наестся новогодней похлебки, тот в жизни не будет сыт».

Об этих и других интересных историях, связанных с Нау­рызом, можно будет узнать во время авторского видео­арт короткометражных фильмов, тематических и интерактивных выставок и лекций об истории народа Казахстана, народно-прикладных ремеслах, истории народного кос­тюма и искусства.

Для любителей чайных церемоний открыт «Чайный уголок» с благотворительной выставкой-продажей дизайнерских чайников, мастер-классами по их росписи. И конечно, вкуснейшим чаем. День валяния войлока приглашает на веселое коллективное вой­локоваляние. Народные мастера научат создавать традиционный войлочный текемет, который, как обещают организаторы, станет украшением музейной экспозиции!

В День степных мотивов известный мастер Раушан Базаргалиева в своих гобеленах, вой­лочных панно, батике, циновках из травы чий наглядно представит новое звучание исконно народных традиций. А еще состоится незабываемый квест. Ведь игры любят все – и дети, и взрослые. Так почему не превратить поход в музей в настоящее приключенческое расследование? В том числе расследование древней истории вечно молодого Нау­рыза, приходу которого от души радуются все казахстанцы – всех национальностей и возрастов!