Общество
Вечные пробки «Алтын Орды»
Асет Калымов, Алматинская область

Новая транспортная развязка так и не решила проблему заторов на небольшом участке автодороги Алматы – Бишкек.

Жители пригородных сел и окраин­ных микрорайонов Алматы вновь жалуются на бесконечные заторы и плохое качество дороги при въезде в город с западной стороны. Движение по магистральной эстакаде, призванной разгрузить возросший транспорт­ный поток близ рынка «Алтын Орда», открыли чуть более полугода назад. А на мосту уже появились ямы и выбои­ны, из-за чего многие автовладельцы вынуждены лавировать и создавать аварийные ситуации.

Как убедился автор этих строк, относительно легко преодолеть дорожный участок длиной всего 4 км можно только в выходные дни либо в позднее время суток. В часы пик здесь все осталось по-прежнему. Иной раз люди по два часа стоят в пробках, выезжая за город.

…Эта «стройка века» началась еще в 2017 году, когда была разработана схема реорганизации дорожного движения в районе поселков Абай, Иргели, Райымбек и рынка «Алтын Орда». Согласно проекту, предполагалось расширение проезжей части до 10 полос (по 5 полос в обе стороны), строительство трех надземных пешеходных переходов, двух эстакад, моста через реку Аксай.

Как оценили тогда специалисты, суточная нагрузка дорожного участка составляет 50 тыс. автомобилей. Реконструкция должна была увеличить пропускную способность магист­рали и облегчить жизнь сельчанам, приезжаю­щим в Алматы на работу. В поселках, расположенных вдоль трассы, проживают около 300 тыс. человек.

Но, как обычно у нас бывает, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Развязку, строительство которой изначально планировали завершить в 2019 году, построили лишь к концу 2021-го. В числе причин дорожного долгостроя назывались судебные тяжбы с хозяевами расположенных здесь земельных участков и автозаправок, идущих под снос, а также финансовые проблемы генерального подрядчика – ТОО «Даулет-Дорстрой». К слову, работу этой компании в ходе инспекционных рейдов жесткой критике подвергали представители акимата Алматинской области, после чего контракт с ней был расторгнут и привлечен другой подрядчик.

В декабре прошлого года проезд по долгожданной магистральной эстакаде торжественно открыли, однако финишный слой асфальтового покрытия на мосту положить не успели. Полностью сдать объект в эксплуатацию планировалось к лету нынешнего года. Но вот уже середина июля, а состояние новой транспортной развязки оставляет желать лучшего.

В ответ на критические замечания местных жителей заказчики проекта, представители нацкомпании «КазАвтоЖол» парируют тем, что капитальный ремонт данного участка автодороги Алматы – Бишкек полностью не завершен. Задержка произошла из-за удорожания стройматериалов, специалистам пришлось пересчитывать смету.

В то же время пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол» сообщила: в связи с многочисленными жалобами авто­владельцев на плохое качество дороги на днях была перекрыта часть главной магистральной эстакады. Дефекты будут устранены, вместо временного нижнего слоя асфальтового покрытия по всей длине участка уложат верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Кроме того, ведутся работы по установке опор освещения, дорожных знаков, бордюров, обустройству надземных пешеходных переходов. Предус­мотрено нанесение дорожной разметки, будут установлены барьерные ограж­дения, разделительная и автобусная полосы. Полный ввод объекта в экс­плуатацию вновь перенесен: теперь уже к концу текущего года.

Между тем изначально проектом предусматривалось также строительство разворотной эстакады в районе жилого комплекса «Асыл Арман» в поселке Иргели, расположенном вдоль трассы в сторону Каскелена. Дело в том, что этот ЖК состоит из 72 девятиэтажных домов, в которых проживают свыше 20 тыс. человек. Путепровод обеспечил бы беспрепятственный проезд машин жильцов в сторону Алматы.

Но дело застопорилось, и пока неизвестно, когда построят столь нужный для сельчан объект. Дорожники просят местных жителей набраться терпения и ждать…

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