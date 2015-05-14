Вечные ценности Мәңгілік Ел Свежий выпуск 1057 Аскар БЕЙСЕМБЕКОВ, лидер молодежи ПО «КарагандаЦветМет»

В производственном объединении «КарагандаЦветМет» на шахтах, рудниках, обогатительных фабриках трудятся 1 100 молодых рабочих и специалистов разных национальностей. Они составляют общественное объединение «Союз молодежи». Когда мы решаем какую-то проблему, то все одинаково заинтересованы сделать лучше себе, предприятию, всему обществу. Молодежь стала опорой администрации объединения в поздравлении и оказании помощи ветеранам войны к Дню Победы. Это проявление гражданской позиции, ответственности и заботы по отношению к старшему поколению, которое донесло до нас образцы верности Родине, работы на совесть, дружбы. О том напомнил и Глава государства, назвав ставшие частью каждого из нас ценности Мәңгілік Ел: гражданское равенство, трудолюбие, честность, культ учености, толерантность, преданность и патриотизм.

Уже через 10–15 лет по Плану нации «100 конкретных шагов дальнейшего государственного строительства», который является ответом на все вызовы времени, все граждане, независимо от занимаемого положения, будут пользоваться одним объемом прав, нести один груз ответственности и иметь доступ к равным возможностям. Укрепить общую гражданскую идентичность ради единства и сплоченности страны должна в первую очередь молодежь. Она призвана упрочить и передать основные ценности казахстанского народа следующим поколениям: независимость Казахстана, единство, мир и согласие, экономический рост на основе индустриализации и инноваций и многое другое – все, что заложено в основу Стратегии развития Казахстана до 2050 года.