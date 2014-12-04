Вечных квартирантов быть не должно Свежий выпуск 615 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Сегодня в областном центре в очереди на получение жилья стоят свыше 11 000 человек. Это – официальные данные. Сколько нуждающихся в своем угле сегодня снимают квартиры или проживают в стесненных условиях с близкими родственниками – вряд ли кто знает точно. По прогнозам, с учетом объемов нынешнего ввода жилья, понадобится порядка десяти лет, чтобы удовлетворить потребности нынешних павлодарских очередников. Но за этот период, с учетом возрастающей рож­даемости населения, появятся новые «бесквартирники». Такая же с некоторыми вариациями жилищная картина и в других регионах республики. Большинство казахстанцев (знаю по немалому числу павлодарцев) с вниманием и интересом ознакомились с Посланием Президента РК Н. Назарбаева народу Казахстана «Нұрлы жол – путь в будущее». Особенно с теми статьями, где говорилось о жилищном и коммунальном строительстве, так как они дают надеж­ду всем на улучшение жилищных условий: одним – расширение квадратных метров, другим – реальную перспективу обзаведения собственным углом.

Поэтому напомню слова Главы государства. Проблемы модернизации инфраструктуры ЖКХ и сетей водо- и теплоснабжения, укрепление жилищной инфраструктуры он по степени важности вынес на четвертое и пятое места в «Нұрлы жол», так же как и по объемам финансирования. Так как жилые корпуса без коммуникаций – мертвые здания, Президент в связи с этим отметил, что «на ускорение темпов модернизации систем тепло- и водоснабжения дополнительно к уже предусмотренным в бюджете средствам целесооб­разно направлять до 100 миллиардов тенге ежегодно». И что «общая потребность в инвестициях составляет не менее 2 триллионов тенге с ежегодным выделением до 2020 года из всех источников финансирования не менее 200 миллиардов тенге». В качестве возможных источников финансирования Нурсултан Назарбаев называет Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, Исламский банк развития, а также частных инвесторов, которые сегодня проявляют большой интерес к инвестициям в модернизацию ЖКХ.

Говоря конкретно о решении проб­лемы жилья, Президент РК сказал, что «следует пересмотреть подходы к строительству арендного жилья. Государство будет строить социальное арендное жилье и представлять его населению в долгосрочную аренду с правом выкупа. Предоставление жилья напрямую без посредников и под максимально низкие проценты за кредит позволит снизить стои­мость его приобретения. Отсутствие первоначального взноса и низкие проценты за ипотеку сделают жилье более доступным для широких слоев казахстанцев. Поэтому дополнительно увеличим финансирование строи­тельства арендного жилья на сумму 180 миллиардов тенге в течение 2015–2016 годов».

Это, как думается, наиболее перс­пективный, щадящий (не все люди даже при жесточайшей экономии и желании могут купить квартиру) и реальный путь решения проблемы. К этому следует добавить то, что государство должно действовать широким фронтом, уменьшая число посредников и привлекая к данной программе крупный капитал, который тоже (государственно-частное партнерство) должен возводить дома для своих работников, снижая текучесть кадров.

Вот и возникает вопрос: а почему бы, оттолкнувшись от Послания Президента РК «Нұрлы жол», государству не сделать рывок в массовом строи­тельстве, тем более что оно всегда «тянет» за собой многие отрасли с их «строительной» продукцией? За консультацией обратился к бывшему начальнику «Главпавлодарстроя», заслуженному и известному в респуб­лике строителю, который и сегодня в курсе всех событий в отрасли и страны, Борису Веселову.

Идею, что бизнесмены кинутся строить арендные дома, он отверг, сказав, что им нужны быстрые оборот капитала и прибыль. Хотя не исключил, что если им создать льготные условия и заинтересовать, то они могут войти в данный бизнес. А говоря о государстве, то есть о Казахстане, ветеран стройки подчеркнул, что ему по силам такая масштабная работа, тем более что мы – не бедная страна.

– Я вам вот что скажу, – сделал акцент Борис Алексеевич, – каждый строитель дает работу 5–8 людям в других отраслях. Это – проверенный факт. То есть стройка развивает экономику страны, расширяет занятость. Во-вторых, массовое, поточное строи­тельство снижает себестоимость работ и удешевляет весь процесс. Что для многих людей немаловажно. И говоря о тех же «хрущевках», скажу, что в последние годы массового строительства мы освоили их многоэтажные, с более прогрессивной планировкой серии.

…Здесь прерву ветерана и сделаю ссылку на одно аппаратное совещание акима области. На нем глава региона Канат Бозумбаев, устав распекать строителей и заказчиков за медленные темпы работ и слушать их отговорки на нехватку средств и просчеты проектировщиков, задал им вопрос: почему «ответчики» в целях удешевления не используют уже имеющиеся и зарекомендовавшие себя проекты жилья, а каждый раз заказывают новые, которые потом «не стыкуются»? Вопрос остался без ответа. Так, может быть, не надо изобретать велосипед, а вернуться к былым «Черемушкам» и другим проектам массовой застройки, умело маневрируя конфигурацией и этаж­ностью зданий?

…В последние годы Казахстан выступал инициатором многих жизнеутверждающих начинаний. Их берут на «вооружение» в других странах, и эти новации даже становятся межгосударственной политикой. Так почему бы нашей стране не стать примером государственно-частного партнерства в СНГ (а может быть, и шире) в обеспечении своих граж­дан арендным жильем? Это не утопия, а, как уже говорилось, благо людям, развитие экономики и еще одна ступень роста авторитета Казахстана. Первый шаг – Послание Главы государства – в этом направлении уже сделан.



