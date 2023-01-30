Вed tax, кешбэк и гранд-тур

Как сообщил вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев, за девять месяцев прошлого года страну посетили 6,5 млн туристов. По итогам нынешнего ожидается их увеличение до 8 млн.

В прошлом году около 2 млн туристов посетили 14 национальных парков страны, и это абсолютный рекорд. Но есть и потенциал, который можно задействовать путем создания необходимой инфраструктуры. Правда, существует проблема.

– Дело в том, что балансодержатель нацпарков – Минис­терство экологии – не создает инфраструктуру, поскольку его задача – сохранение биоразнообразия, а акиматы не могут ничего там строить, так как это не их земля, – констатировал вице-министр.

Вместе с тем в регионах продолжается строительство нужных инфраструктурных объектов. Однако возникла дополнительная потребность в финансировании 49 из них на 308 млрд тенге. Это такие важные проекты, как автодорога в Имантау-Шалкарской курортной зоне, берегоукрепительные работы на побережье озера Алаколь, благоустройство набережной в городе Балхаше.

Отдельно остановился Ержан Еркинбаев на том, что закон ограничивает создание гостевых домов на землях сельхозназначения. Министерство предлагает разрешить фермерам без изменений целевого назначения строить гостевые дома и глэмпинги. А еще Казахстану крайне необходимы объекты горнолыжного курорта.

Между тем в министерство обращаются представители гостиничного бизнеса, сетуя на то, что действующий механизм льготного кредитования не позволяет выйти на окупаемость в установленный срок. Необходимо увеличение срока субсидирования проектов туризма с пяти до десяти лет, как и лимита финансирования до 5 млрд тенге.

С начала нынешнего года в рамках общемировой практики с каждого иностранного турис­та, остановившегося в гостинице, начнет взиматься налог bed tax. Собранные средства пойдут в местные бюджеты для развития сферы туризма.

По словам вице-министра, бизнесмены предлагают приостановить действие правила или перейти с процентной ставки на фиксированную. Но в прошлом году туристский сбор не взимался из-за действия моратория. Переход же от процентной ставки к фиксированной будет несправедлив, поскольку не у всех отельеров равные условия и цены, а налог будет един.

Государственной поддержкой будет обеспечена сфера креативных индустрий. Предлагается определить основными направлениями кино, музыку, литературу, архитектуру, театр, моду, новые медиа и другое.

По мнению первого заместителя председателя правления НПП «Атамекен» Максата Кикимова, необходимо определить понятные ключевые показатели, в том числе по регионам. При этом хорошо бы ведомствам наладить между собой связь.

Например, Алматы, Алматинская область и Жетысу как единая туристская агломерация должны действовать по общей методологии, единому мастер-плану развития бизнеса, привлечения инвесторов, обеспечения безопасности туристов. На деле у каждого акимата свой план, экотуризм, нацпарки... Минэкологии, Комитет индуст­рии туризма работают по своим отдельным программам.

– Необходимо усилить роль и ответственность местных исполнительных органов в развитии туризма, так как это дополнительные рабочие мес­та. Мы предлагаем включить индикаторы по развитию туризма в KPI акимов области, поскольку отсутствие межотрас­левого взаимодействия создает проблемы в работе, – отметил Максат Кикимов.

В блоке «Свободный микрофон» с просьбами и предложениями выступали другие участники коллегии. Предприниматели просили пересмот­реть ставку bed tax на 2023 год. Причем, по их мнению, в рабочую группу по обсуждению этой темы следует пригласить представителей турбизнеса.

Впрочем, просили они приглашать их и при разработке всех других программ, чтобы не переделывать правила после того, как они будут приняты. Беспокоит сообщество также отсутствие межведомственного взаимодействия, поэтому прозвучало предложение о соз­дании Совета по туризму при Правительстве и даже научно-исследовательского института.

С большим интересом аудитория выслушала министра культуры и спорта Асхата Оралова, который, прежде чем подвести итоги встречи, ответил на заданные вопросы.

К примеру, центр по научно-исследовательской работе министр поручил открыть для начала на базе НАО «Международный университет туризма и гостеприимства». Совет по туризму, в который войдут самые активные представители сообщества, он предложил создать при министерстве.

Для того чтобы охватить большое число туристов как внутри страны, так и иност­ранных, необходимы хорошие кадры, макро- и микроменедж­мент. Для повышения интереса населения к отдыху внутри страны министр предложил ввести для казахстанцев турис­тический кешбэк. Программа позволит возвращать гражданам до 20% от стоимости тура во время менее активного сезона в случае, если путевки были приобретены в официальных турагентствах.

К примеру, возврат 20% от суммы затрат будет распрост­раняться на новые направления (области Абай, Улытау), а на популярные и излюбленные направления, такие как Алматы, Бурабай, кешбэк составит 10%.

– Кешбэк станет новым инст­рументом для улучшения привлекательности внутреннего туризма. Увеличив спрос, мы окажем поддержку и отечественным туроператорам, – отметил Асхат Оралов.

В прошлом году по программе Kids Go free (семейный отдых) возможность бесплатно летать в самолетах получили 1 500 детей. По мнению министра, число детей, которые смогут воспользоваться бесплатными авиаперелетами по Казахстану, нужно увеличить до двух-трех тысяч.

– В этом году будем работать над тем, чтобы было больше возможностей для семейного отдыха. Программа Kids Go free стала доступнее для туроператоров. Расширен перечень подтверж­дения приобретения детского авиабилета и сокращены сроки рассмотрения заявок и выплат. Процедура выплат затраченных туроператорами собственных средств будет сокращена от 6 месяцев до 10 рабочих дней, – сказал глава ведомства.

Добавим, что Министерством культуры и спорта разработаны пять приоритетных маршрутов по Казахстану, которые станут основой «Гранд-тура Казах­стана». Это уже пользующиеся спросом привлекательные марш­руты, но не все из них готовы принимать большое количество туристов. Поэтому планируется вместе с акиматами улучшить инфраструктуру. Также, отметил Асхат Оралов, будет вестись работа по обу­чению и повышению квалификации сотрудников сферы туризма, продвижению туров на целевые рынки.