Фото: театр "Астана опера"
Культура , Театр
Ведущие мировые СМИ объявили о юбилейном сезоне "Астана опера"

Тысячи рейтинговых СМИ на 40 языках мира распространили новость о десятом юбилейном сезоне «Астана опера». Это важное событие в жизни Казахстана активно обсуждали масс-медиа США, Канады, Японии, Китая, Кореи, Италии, Испании, Индии, Германии, Австралии, Бразилии и многих других стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу театра.

Ассошиэйтед Пресс – крупнейшее международное агентство информации сообщило: «Казахстанский «Астана опера» одним из первых объявил о старте сезона 2022-2023. Торжественное открытие запланировано на 9 сентября, публике представят гала-оперу с участием мировых звезд. За дирижерским пультом – знаменитый маэстро, главный дирижер «Астана опера» Алан Бурибаев», – говорится в статье.

Напомним, что в прошлом году лидером среди театров, объявивших открытие сезона, стал миланский Ла Скала.

Популярный новостной сайт Японии CNET с 88-миллионной аудиторией процитировал слова директора театра Галыма Ахмедьярова: «Гала-опера пройдет с участием известной корейской оперной певицы лауреата премии «Грэмми» Суми Чо, а также коллектив представит ряд значимых премьер. Мы приготовили вниманию публики новую современную постановку балета «Золушка» немецкого хореографа Раймондо Ребека на музыку С. Прокофьева. В начале сезона также ожидается премьера национальной оперы «Калкаман и Мамыр» Балнур Кадырбек. Кроме того, афишу украсит недавно пополнивший репертуар прекрасный балет Иржи Килиана «Шесть танцев». Все спектакли представлены на высоком уровне и востребованы в Казахстане».

Значимые достижения «Астана опера» отметил авторитетный индийский журнал India Today: «В театре ведется активная работа по разным направлениям: создана Международная оперная академия Astana оpera, созданная благодаря попечительскому совету театра. Академия готовит молодые кадры не только для казахстанских театров, но и для зарубежья. Кроме того, в «Астана опера» функционирует детская театральная студия, представленная двумя отделениями – хор и балет, а также студия по обучению театральным ремёслам. В Камерном зале несколько лет назад был запущен перспективный проект Театр Piccolo, где исполняются шедевры оперы-буффа. Художественный руководитель балетной труппы Алтынай Асылмуратова пополнила репертуар такими знаменитыми спектаклями, как «Собор Парижской Богоматери» Р. Пети, «Манон» К. Макмиллана и другими».

На страницах испанской газеты Europa Press журналисты рассказали, что каждое событие в «Астана опера» – это отдельная яркая страница в летописи театра, «одна из которых масштабные гастроли – мировое турне по пяти странам: США, Канада, Франция, Бельгия, Голландия. Труппа не раз выступала с гастролями в Италии, в Испании, Китае, Омане и других странах. Многим запомнились яркие постановки, осуществленные театром на Международной выставке «ЭКСПО-2017» в Казахстане, в рамках которой в «Астана опера» прошел ХХV Международный конкурс вокалистов «Опералия» Пласидо Доминго. Впечатлила публику казахстанская премьера Симфонии № 8 Малера в исполнении 1 200 музыкантов. Запись этого концерта транслировалась в этом году на телеканале «Меццо», - подчеркнула испанская газета.

Важно отметить, что все зарубежные СМИ назвали «Астана опера» одним из глобальных проектов, который ассоциируется с новой столицей и отражает колоссальные позитивные изменения, произошедшие за эти годы в Казахстане, стране открытой для туристов, а также для мирового сотрудничества.  

Популярное

Все
По 650 тыс. тенге будут платить казахстанским учителям за работу в регионах
Эрдоган: "Мы очень заинтересованы в стабильности и спокойствии у наших братьев-казахов"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Нынешним летом турзона озера Алаколь может побить рекорд посещаемости
Первая скрипка театра Ла Скала выступила в Нур-Султане
Как в Риддере приближали Победу
Казахстанской молодежи объяснят смысл новых поправок в Конституцию
Казахстан ждет комплексное переустройство политической модели – эксперт
Ставка на грантовые проекты
В предвкушении курортного сезона
Спортсменка из Костаная установила новый рекорд страны по парапауэрлифтингу
Карагандинцы в гостях у таразцев
Счастье – жить для людей
Контроль и профилактика
Несчастье можно было предотвратить
Будут новые школы
Из поколения в поколение
О героях прошлого и настоящего
Көрпе повышает ВВП
"Вооруженный" кирпичом мужчина "атаковал" пункт полиции в Уральске: нарушителя наказали
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане
Болат и его команда
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Полный текст видеообращения Президента Токаева по поправкам в Конституцию
Цифровые документы приравняют к бумажным в Казахстане
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
"Уральск, Петропавловск, Павлодар надо отдать России": за провокационный пост завели дело на мужчину в ЗКО
Мужчина на глазах детей забил жену до смерти в Туркестанской области
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Школьница повесилась во дворе дома в Алматы
"От страха и шока обмочилась в штаны": девочку не выпускали из темной комнаты в детсаду Нур-Султана
Дату запуска программы льготного автокредитования назвали в МИИР
Опасный рецидивист бежал из тюрьмы вместе с охранницей в США
Что писали торговцы, искатели приключений и миссионеры о жизни древней степи
Трасса между Карагандой и Темиртау, которую еще не сдали, покрывается трещинами
Таинственные нападения на девушек участились во Франции
Касым-Жомарт Токаев посетил Nazarbayev University
Закон Республики Казахстан
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Какой будет погода в мае для казахстанцев
ОСИлим ли?
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?

Читайте также

Культура
Первая скрипка театра Ла Скала выступила в Нур-Султане
Культура
Древний Тараз был связующим центром взаимодействия кочевой …
Культура , США
О совместных планах с продюсером Lady Gaga объявил Димаш Ку…
Культура
Что писали торговцы, искатели приключений и миссионеры о жи…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]