Ведущие мировые СМИ объявили о юбилейном сезоне "Астана опера"

Тысячи рейтинговых СМИ на 40 языках мира распространили новость о десятом юбилейном сезоне «Астана опера». Это важное событие в жизни Казахстана активно обсуждали масс-медиа США, Канады, Японии, Китая, Кореи, Италии, Испании, Индии, Германии, Австралии, Бразилии и многих других стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу театра.

Ассошиэйтед Пресс – крупнейшее международное агентство информации сообщило: «Казахстанский «Астана опера» одним из первых объявил о старте сезона 2022-2023. Торжественное открытие запланировано на 9 сентября, публике представят гала-оперу с участием мировых звезд. За дирижерским пультом – знаменитый маэстро, главный дирижер «Астана опера» Алан Бурибаев», – говорится в статье.

Напомним, что в прошлом году лидером среди театров, объявивших открытие сезона, стал миланский Ла Скала.

Популярный новостной сайт Японии CNET с 88-миллионной аудиторией процитировал слова директора театра Галыма Ахмедьярова: «Гала-опера пройдет с участием известной корейской оперной певицы лауреата премии «Грэмми» Суми Чо, а также коллектив представит ряд значимых премьер. Мы приготовили вниманию публики новую современную постановку балета «Золушка» немецкого хореографа Раймондо Ребека на музыку С. Прокофьева. В начале сезона также ожидается премьера национальной оперы «Калкаман и Мамыр» Балнур Кадырбек. Кроме того, афишу украсит недавно пополнивший репертуар прекрасный балет Иржи Килиана «Шесть танцев». Все спектакли представлены на высоком уровне и востребованы в Казахстане».

Значимые достижения «Астана опера» отметил авторитетный индийский журнал India Today: «В театре ведется активная работа по разным направлениям: создана Международная оперная академия Astana оpera, созданная благодаря попечительскому совету театра. Академия готовит молодые кадры не только для казахстанских театров, но и для зарубежья. Кроме того, в «Астана опера» функционирует детская театральная студия, представленная двумя отделениями – хор и балет, а также студия по обучению театральным ремёслам. В Камерном зале несколько лет назад был запущен перспективный проект Театр Piccolo, где исполняются шедевры оперы-буффа. Художественный руководитель балетной труппы Алтынай Асылмуратова пополнила репертуар такими знаменитыми спектаклями, как «Собор Парижской Богоматери» Р. Пети, «Манон» К. Макмиллана и другими».

На страницах испанской газеты Europa Press журналисты рассказали, что каждое событие в «Астана опера» – это отдельная яркая страница в летописи театра, «одна из которых масштабные гастроли – мировое турне по пяти странам: США, Канада, Франция, Бельгия, Голландия. Труппа не раз выступала с гастролями в Италии, в Испании, Китае, Омане и других странах. Многим запомнились яркие постановки, осуществленные театром на Международной выставке «ЭКСПО-2017» в Казахстане, в рамках которой в «Астана опера» прошел ХХV Международный конкурс вокалистов «Опералия» Пласидо Доминго. Впечатлила публику казахстанская премьера Симфонии № 8 Малера в исполнении 1 200 музыкантов. Запись этого концерта транслировалась в этом году на телеканале «Меццо», - подчеркнула испанская газета.

Важно отметить, что все зарубежные СМИ назвали «Астана опера» одним из глобальных проектов, который ассоциируется с новой столицей и отражает колоссальные позитивные изменения, произошедшие за эти годы в Казахстане, стране открытой для туристов, а также для мирового сотрудничества.