Спорт
Ведущие теннисисты Казахстана приглашают болельщиков на открытую тренировку
В рамках подготовки к матчам плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса в Астане проходят сборы с участием национальной сборной РК, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
"6 сентября с 16.00 до 18.00 на летних кортах Национального теннисного центра Астаны состоится открытая тренировка мужской национальной сборной РК по теннису.
Приглашаем всех! После тренировки вы сможете пообщаться со спортсменами, а также взять автограф и сфотографироваться", – такое приглашение разместила на своей странице в Facebook федерация.
В тренировке примут участие Диас Доскараев, Михаил Кукушкин, Андрей Голубев, Александр Недовесов и другие игроки сборной.