Спорт
Ведущие теннисисты Казахстана приглашают болельщиков на открытую тренировку
Ксения Воронина
В рамках подготовки к матчам плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса в Астане проходят сборы с участием национальной сборной РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

"6 сентября с 16.00 до 18.00 на летних кортах Национального теннисного центра Астаны состоится открытая тренировка мужской национальной сборной РК по теннису.

Приглашаем всех! После тренировки вы сможете пообщаться со спортсменами, а также взять автограф и сфотографироваться", – такое приглашение разместила на своей странице в Facebook федерация.

В тренировке примут участие Диас Доскараев, Михаил Кукушкин, Андрей Голубев, Александр Недовесов и другие игроки сборной.

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