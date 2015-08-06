Ведущий BBC воспользовался собственной ладонью вместо планшета

Ведущий спортивного блока на BBC Крис Митчелл воспользовался своей ладонью в качестве планшета. В завершение эфира он посмотрел на ладонь и совершил несколько операций на воображаемом сенсорном экране, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Пока неизвестны причины такого поступка, совершенного в прямом эфире.
Ведущие прямого эфира чаще становятся заложниками обстоятельств. В 2010 году ведущая тайваньского телевидения Хуан Чинг подавилась комаром. Насекомое попало в трахею и вызвало приступ кашля. Некоторое время Чинг удавалось вести передачу, но женщина начала задыхаться и эфир прервали рекламой. В 2007 году неприятность постигла шведскую телеведущую Эву Наземсон. Во время ночной трансляции телеигры на канале TV4 Plus ее стошнило. Наземсон извинилась, сослалась на прямой эфир и продолжила вести программу.
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