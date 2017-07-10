Ведут скульптуры разговор...

Это событие называют одним из важнейших в культурной программе EXPO 2017. Eurasia Sculpture Biennale проходит по заказу Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Тема экспозиции – «Взаимосвязи: искусство диалога».
– Проведение биеннале расширяет возможности диалога между различными направлениями и тенденциями развития скульптуры, – отметил заслуженный деятель РК, председатель жюри биеннале Байтурсын Уморбеков.
В первой Евразийской скульптурной биеннале приняли участие 33 автора из 8 стран – Казахстана, Великобритании, Германии, Кыргызстана, Нидерландов, России, Франции, Швейцарии. Членами жюри стали известные в республике эксперты в сфере культуры – Нелли Шиврина, Ольга Батурина, Камилла Ли, Эдуард Казарян, российский художник Сергей Катран, работающий на границе искусства и науки, народный художник Кыргызстана Юристанбек Шыгаев, финалист XXI Международного конкурса Artavita Art нидерландец Берт Шорен.
Представлено около 50 произведений – самых разных: от модернизма до контемпорари, от стали и бронзы до папье-маше и картона, а также кинетическая, световая, звуковая скульптура, инсталляция. Ряд работ, как отмечают эксперты, отвечает тематике и идеям проходящей в Астане ЭКСПО-2017.
Третье место присудили сразу трем произведениям. Это работа казахстанца Георгия Тряхина-Бухарова «Мустанг», выполненная в смешанной технике; кинетическая скульптура на солнечных батарейках «Странствие света» Берта Шорена и динамическая инсталляция «Семечки» Сергея Катрана. Огромные семечки, издающие звуки и приходящие в движении при приближении к ним, привлекают посетителей, которые с удовольствием испытывают их «голосовые возможности».
Второго места удостоены работы «Разговор» скульптора Даира Тулекова и «Меняющееся объявление» Бернхарда Джорди. Первое место члены жюри отдали «Остановленному времени» швейцарца Этьена Крахенбула: здесь литые кубики, ударяясь друг о друга, вызывают звуковую волну, а стальные пластинки порождают множество солнечных зайчиков, которые перемещаются по стенам зала.
Гран-при присуждено произведению «Алатау» Алибека Мергенова. Это всадник с ребенком на лошади с телом робота. Произведение символизирует современный мир, в котором сохранены традиции, а прежний жизненный уклад переплетается с современными технологиями.
– Проведение биеннале международного уровня – большая и ответственная задача, требующая тщательной подготовки. Факт того, что в невероятно короткие сроки столь масштабный проект организован, вызывает удивление и восхищение, – отметила секретарь Союза художников РК Камилла Ли. – Каждая биеннале своим содержанием формулирует художественные задачи на будущее, проектирует пути развития искусства. Будем ждать от Eurasia Sculpture Biennale мощного творческого посыла для художников, концептуального осмысления искусствоведов, ярких эстетических впечатлений для зрителей.
Eurasia Sculpture Biennale проходит в атриуме Дворца Мира и Согласия.