Статьи Ведут скульптуры разговор... Татьяна Бек

Это событие называют одним из важнейших в культурной программе EXPO 2017. Eurasia Sculpture Biennale проходит по заказу Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Тема экс­позиции – «Взаимосвязи: искус­ство диалога».



– Проведение биеннале расширяет возможности диалога между различными направлениями и тенденциями развития скульп­туры, – отметил заслуженный деятель РК, председатель жюри биеннале Байтурсын Уморбеков.



В первой Евразийской скульптурной биеннале приняли участие 33 автора из 8 стран – Казахстана, Великобритании, Германии, Кыргызстана, Нидерландов, России, Франции, Швейцарии. Членами жюри стали известные в респуб­лике эксперты в сфере культуры – Нелли Шиврина, Ольга Батурина, Камилла Ли, Эдуард Казарян, российский художник Сергей Катран, работающий на границе искусства и науки, народный художник Кыргызстана Юристанбек Шыгаев, финалист XXI Международного конкурса Artavita Art нидерландец Берт Шорен.



Представлено около 50 произведений – самых разных: от модернизма до контемпорари, от стали и бронзы до папье-маше и картона, а также кинетическая, световая, звуковая скульптура, инсталляция. Ряд работ, как отмечают экс­перты, отвечает тематике и идеям проходящей в Астане ЭКСПО-2017.



Третье место присудили сразу трем произведениям. Это работа казахстанца Георгия Тряхина-Бухарова «Мустанг», выполненная в смешанной технике; кинетическая скульптура на солнечных батарейках «Странствие света» Берта Шорена и динамическая инсталляция «Семечки» Сергея Катрана. Огромные семечки, издающие звуки и приходящие в движении при приближении к ним, привлекают посетителей, которые с удовольствием испытывают их «голосовые возможности».



Второго места удостоены работы «Разговор» скульптора Даира Тулекова и «Меняющееся объявление» Бернхарда Джорди. Первое место члены жюри отдали «Остановленному времени» швейцарца Этьена Крахенбула: здесь литые кубики, ударяясь друг о друга, вызывают звуковую волну, а стальные плас­тинки порождают множество солнечных зайчиков, которые перемещаются по стенам зала.



Гран-при присуждено произведению «Алатау» Алибека Мергенова. Это всадник с ребенком на лошади с телом робота. Произведение символизирует современный мир, в котором сохранены традиции, а прежний жизненный уклад переплетается с современными технологиями.



– Проведение биеннале международного уровня – большая и ответственная задача, требующая тщательной подготовки. Факт того, что в невероятно короткие сроки столь масштабный проект организован, вызывает удивление и восхищение, – отметила секретарь Союза художников РК Камилла Ли. – Каждая биеннале своим содержанием формулирует художественные задачи на будущее, проектирует пути развития искусства. Будем ждать от Eurasia Sculpture Biennale мощного творческого посыла для художников, концептуального осмысления искусствоведов, ярких эстетичес­ких впечатлений для зрителей.



Eurasia Sculpture Biennale проходит в атриуме Дворца Мира и Согласия.

