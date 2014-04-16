Вехи трансформации

Задачи, поставленные Главой государства перед высшей школой, требуют модернизации системы управления вузом, реализации современных междисциплинарных образовательных программ и поддержания инновационных структур. Сегодня приходит время высших учебных заведений, ориентированных на гармоничное включение в инновационные процессы, не полагающихся на традиционные источники финансирования и осваивающих новые сегменты образовательного пространства. Передовая мировая практика подтверждает важность исследовательских вузов для обеспечения динамично развивающейся экономики. По этому пути идет и Казахстан. Сочетание развитой исследовательской составляющей с предпринимательским подходом – такая модель трансформации вуза взята за основу нашим университетом. По сути, речь идет об обеспечении устойчивого баланса между сохранением академических ценностей и развитием предпринимательской культуры. Задача эта достаточно сложная, учитывая традиционно консервативное отношение академического сообщества к коммерческой деятельности. Нужно признать, что вузам, вставшим на путь трансформации в исследовательский и предпринимательский университет, без серьезной поддержки государства на первом этапе обойтись практически невозможно. Они, особенно региональные, имеют в своем распоряжении ограниченные финансовые ресурсы, а законодательная база накладывает ряд ограничений на ведение инновационной деятельности и оказание отдельных образовательных услуг. Это ограничивает возможности вуза по получению дополнительного дохода для дальнейшего инвестирования в его развитие. Выход из сложившейся ситуации видится в целевой финансовой поддержке программ развития вузов, предоставляемой на конкурсной основе, и урегулировании правовых вопросов ведения предпринимательской деятельности.

Сегодня в МОН РК разрабатывается пакет законодательных инициатив, направленных на использование инструментов многоканального финансирования, создание специальных фондов, модели функционирования наб­людательных советов и научных парков. Министерством поставлен вопрос о поддержке инновационной активности вузов, расширении их возможностей и возрастающей ответственности перед обществом. Такая позиция в полной мере соответствует стремлению вузов стать более активными участниками инновационных преобразований в стране и поддерживается академическим сообществом. Проведение структурных преобразований в ЮКГУ им. М. Ауэзова основано на изучении подобных процессов в вузах-партнерах, в том числе ­Назарбаев Университете, Мюнхенском техническом университете, Университете Манчестер-Метрополитен, Университете Пизы. Приоритетной задачей институциональных изменений стала реструктуризация попечительского совета с созданием нескольких комитетов, функционирующих на постоянной основе. Деятельность совета будет затрагивать все процессы, реализуемые в вузе, а не только согласование направлений его развития, как упрощенно воспринимается многими. Особая миссия возлагается на работу совместного комитета по разработке стратегии Наблюдательного и Ученого советов, что обеспечит взаимодействие этих главных органов управления вузом.

Представляется принципиально важным не ограничивать представительство коллектива университета в Наблюдательном совете только ректором вуза. Вовлеченность педагогов в работу совета поможет обеспечить соблюдение интересов всего коллектива и студентов. Новым управленческим решением стало создание в вузе активных команд по управлению проектами. На основе оценки конкурентных возможностей к главным точкам роста отнесены инициативы по созданию бизнес-школы, школы энергетического инжиниринга, школы текстиля и дизайна, студенческого бизнес-инкубатора, тюнинг-центра, академических отраслевых советов. Каждый проект реализуется временной проектной командой, перед которой поставлены конкретные задачи.

Важнейшее направление – повышение эффективности функ­ционирования инновационной инфраструктуры. Как известно, во многих вузах уже работают инновационные центры, офисы коммерциализации. Некоторыми вузами даже предприняты попытки участия в технологических парках, которые, к сожалению, не всегда оказывались удачными. Причин здесь видится две. Первая – данными инновационными структурами берутся для продвижения на рынок инновационные проекты, в большинстве случаев не содержащие коммерческого эффекта. Ученый не всегда имеет предпринимательскую жилку и не может определить коммерческую составляющую своего проекта. Вторая причина в том, что часто данные структуры возглавляют опять-таки представители вузовской среды, которым сложно найти общий язык с бизнесом.

Мы объединили все инновационные структуры в департамент инноваций и коммерциализации, который, по сути, стал научно-производственной группой, занимающейся исключительно организацией научных разработок в тесном сотрудничестве с крупными промышленными предприятиями. Его сотрудники не только обеспечивают полное сопровождение инновационных проектов, но и готовят все разрешительные документы для создания старт-апов. Конкурентное преимущество данной структуры в том, что знание технологических проблем крупных национальных компаний-партнеров позволяет обеспечить своеобразный заказ на исследования и разработку технологий с заданными параметрами. К примеру, для НК «КазАтомПром» разработана программа по созданию новой технологической платформы извлечения редких и редкоземельных металлов и оптимизации инструментальных методов контроля состава и качества рудных материалов и отходов. И работа в этом направлении продолжается.

В последнее время заметный интерес к разработке проектов и созданию старт-апов отмечается и в студенческой среде. Удачным решением стало создание на базе вуза Регионального студенческого бизнес-инкубатора совместно с Палатой предпринимателей ЮКО. Запуск молодежного интернет-канала – BIK-TV.KZ – тому подтверждение. Первый опыт продемонстрировал удачное совмещение нестандартных и креативных технологических решений молодых ученых и инвестиций бизнеса. Развитие предпринимательской деятельности вузов – не просто модное веяние, это реальная возможность обеспечить их устойчивое развитие. Учитывая особенности университетов как хозяйствующих субъектов, необходим особый механизм коммерциализации результатов НИР. В рамках существующего правового поля вузам для учреждения юридических лиц на своем балансе необходимо получить разрешение Правительства РК, что сопряжено со значительными трудностями. Отдельного внимания требует вопрос совершенствования механизма оценки интеллектуальной собственности в части соблюдения интересов вузов в определении реальной стоимости их изобретений.

На данном этапе механизм коммерциализации ЮКГУ им. М. Ауэ­зова включает отбор из выполняемых грантовых тем приоритетных проектов, которые проходят независимую оценку в бизнес-среде на предмет востребованности рынком. Параллельно осуществляется поиск инвесторов. В то же время для поддержки и бизнес-инкубирования проектов возникает необходимость аккумулирования средств в специальном Фонде коммерциализации, в том числе используя часть грантового финансирования. Созданные предприятия могли бы на первых порах получать поддержку от университета, выступающего его учредителем, а затем самостоя­тельно выйти в бизнес-среду. Потом часть доходов от этих компаний будет возвращаться в университет, обеспечивая капитализацию и финансовую устойчивость.

Для казахстанских вузов, на которые возложены важнейшие задачи по усилению тренда инновационной индустриализации страны и развитию наукоемкой экономики, оправдать доверие Главы государства – дело чести.

Жумахан МЫРХАЛЫКОВ,

ректор Южно-Казахстанского государственного университета им. М. Ауэзова, член-корреспондент НАН РК