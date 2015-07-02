Вехи жизни Свежий выпуск 932 Бектур КАДЫРОВ, Гуляим ТУЛЕШЕВА

Книга вышла в издательстве «Фолиант» тиражом 2 000 экземп­ляров. Предисловие к ней написал Нурсултан Назарбаев.

В мероприятии приняла участие Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова. Модератором выступил начальник Канцелярии Президента РК – исполняющий обязанности директора ГУ «Биб­лиотека Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации» Махмуд Касымбеков. В презентации также участвовали депутаты Парламента РК, ученые, писатели и поэты, общественные деятели, студенты вузов.

Открывая презентацию, Гульшара Абдыкаликова сказала, что в новой книге рассказывается о детстве, отрочестве, юности Елбасы, о его деятельности в советский, постсоветский периоды и по сей день. Нурсултан Абишевич рассказывает о непростых временах обретшего независимость Казахстана, о переходе от одной политической системы к другой: от тоталитаризма – к демократии, от плановой экономики – к рыночным отношениям.

Елбасы повествует о малоизвестных фактах, например, о подробностях закрытия Семипалатинского ядерного полигона, об определении статуса космодрома Байконур, о делимитации государственных границ, для чего понадобились немалые дипломатические усилия.

Сегодня, по прочтении сборника интервью, мы не перестаем удивляться харизме Президента, отмечала Госсекретарь. Первое, что отличает новое издание, это полнота освещения биографии Елбасы. Второе ее достоинство – это документальная точность современной политики Казахстана, и третья ее особенность – она может считаться учебником новейшей истории страны, что делает ее особо ценной в деле патриотического воспитания молодежи. Как отметила Госсекретарь, новая книга имеет большую ценность в первую очередь для молодых читателей.

– О личности Нурсултана Абишевича Назарбаева, о его жизненном пути и деятельности написано немало книг как отечественными, так и зарубежными авторами. Среди них Рой Медведев, Джонатан Аткин и другие. Искренний интерес общественности к многогранной личности Елбасы всегда будет побуждать исследователей к написанию новых работ о нем, – сказала Госсекретарь. – Хочу отметить, что недавно в Москве вышла книга Сергея Плеханова «Не шелковый путь», открывающая новую литературную серию «Мировые лидеры». Особая ценность презентуемой сегодня книги заключается в том, что нам предоставляется уникальная возможность узнать его (Нурсултана Назарбаева – Авт.) собственное видение и личную оценку переломных этапов жизни страны, принятых судьбоносных решений в истории создания, становления и развития независимого государства.

Свое мнение о «Вехах жизни» высказал видный государственный деятель, ученый Мырзатай Жолдасбеков.

– Много было в истории Казахстана великих ханов, биев, батыров, других выдающихся личностей, но такого, как Назарбаев, еще не было, – начал он свое выступление. – На обломках разрушенной страны он сумел создать новое государство с сильной экономикой, признанное во всем мире. Мы были рядом с Елбасы в те непростые годы, и сами были свидетелями его деятельности.

Мырзатай Жолдасбеков хорошо знает Президента с его школьных лет, так и своего студента Сауытбека Абдрахманова, и потому его оценки «Вех жизни» были глубоки и выверенны.

Академик Кенжегали Сагадиев сборник бесед Главы государства отметил как необычайно полезный, особенно для молодежи. Велики были заслуги наших предков, многое сделали они для народа, однако сравнивать давно прошедшие времена с нынешними невозможно. У них не было необходимости встраиваться в мировую политику и рыночную экономику. Нурсултану Назарбаеву пришлось это делать, и он успешно с этим справился, заметил академик, и стал в один ряд с великими личностями. Для нас он – то же, что для Англии – Оливер Кромвель, для Германии – Бисмарк, для США – Франклин Рузвельт, для Франции – Шарль де Голль, для Китая – Дэн Сяопин, для Индии – Джавахарлал Неру, для Турции – Мустафа Ататюрк.

Реформы Назарбаева просто удивительны, утверждают во всем мире, заметил ученый, и это справедливо.

В числе приглашенных гостей, высказавших свое мнение о книге «Вехи жизни», был и председатель правления АО «Республиканская газета «Казахстанская правда» Александр Тараков, назвавший презентацию знаковым событием, а данный труд особенным, подводящим итоги большого периода новейшей истории.

– На страницах книги, – говорит А. Тараков, – Лидер нации откровенно и доверительно рассказывает о своей жизни, размышляет о времени и о себе. В ходе раздумчивых неспешных бесед то широкого панорамного плана, то «точечной» направленности, разворачиваются и глобальные картины мира, и локальные. Соответственно проблематике меняется динамизм диалогов, экспрессия.

По мнению руководителя «Казахстанской правды», развернутое размышление Нурсултана Назарбаева, сопровождаемое историческими ссылками и воспоминаниями современников, это не только анализ тех или иных ситуаций, не только исчерпывающие ответы на старые и назревшие новые вопросы, но в комплексе – свежий эксклюзивный материал из первых уст.

– Рассказ от первого лица – прием известный, классический, но в нашем случае, благодаря неординарным журналистским подходам искушенного собеседника, незаметно, мастерскими штрихами выпукло дорисовывается образ автора. И когда Нурсултан Абишевич цитирует стихи Федора Тютчева «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые…», находит озарение: как был прав поэт, точно о нашем Президенте писал, который для целого народа роковую участь переломил и наладил жизнь к лучшему.

Масштабная личность, Нурсултан Назарбаев задал масштаб и книге, охватывающей большой отрезок нашей истории и во многих отношениях расставляющей точки над і. По значению этот труд энциклопедичен и, пожалуй, полнее любого учебника. Особенно полезен он для молодежи, что и сам Нурсултан Абишевич подчеркивает в предисловии.

В ходе выступления руководитель «Казахстанской правды» заметил также, что книга неординарна еще тем, что журналист пригласил к сотрудничеству не кого-нибудь, а самого Президента. Нурсултан Абишевич, вновь проявив многогранность, это предложение принял и помог осуществить нестандартный замысел.

Обозревая книгу-интервью, Махмуд Касымбеков обратил внимание собравшихся на объем издания: в нем 16 глав и 570 страниц – а это значит 16 содержательных глав откровенного рассказа Елбасы о себе, своей семье, биографии, работе. Начальник Канцелярии Президента РК даже определил книгу как роман-диалог, поскольку от начала до конца она читается с неослабевающим интересом. В этом немалая заслуга не только журналиста, который представлял литературную запись очередной беседы – она тут же ложилась на стол Нурсултану Абишевичу, а он, внимательно вычитав ее, собственноручно вносил многочисленные корректировки и дополнения.

Назвал книгу уникальной и государственный деятель, доктор политических наук Толеутай Сулейменов. По его мнению, новинка представляет большую ценность не только с исторической, но и воспитательной точки зрения, поскольку для молодежи Елбасы является наглядным примером беззаветного служения своему народу. Пройденный им путь – от сталевара до Президента – показательный результат целеустремленности, настойчивости, решительных действий во благо общего дела.

В книге размышления Нурсултана Назарбаева о себе и о времени в форме интервью позволили свободно изложить на страницах откровенные раздумья автора о детстве, юношестве, родителях и отрочестве. О трепетном отношении Назарбаева к близким свидетельствуют его воспоминания о друзьях, учителях, годах, которые он провел в далекой Украине. В полных драматизма рассказах Президента о его работе в Темиртау раскрывается время становления его личности.

Завершая мероприятие, интервьюер Главы государства – журналист Сауытбек Абдрахманов поведал о том, как готовилась книга. Чтобы побеседовать с Президентом, грамотно и тактично построить вопросы, пришлось много готовиться – собрать фактический материал, поработать над лексикой и стилистикой. Даже такой деликатный вопрос, как необходимость встроиться в график Лидера нации, тоже требовал немалой гибкости и терпения. Приходится преодолевать заблуждения, подчеркнул Сауытбек Абдрахманов. Сейчас почему-то считается, что Семипалатинский ядерный полигон был закрыт с обретением независимости, на самом деле Нурсултану Назарбаеву удалось принять беспрецедентное решение о его ликвидации еще в бытность всемогущего Кремля. Это было мудрое и вместе с тем смелое решение, заметил журналист.



