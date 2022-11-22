Часть нашей делегации осуществляла мониторинг в Алматы. Наблюдатели воочию смогли отследить все этапы избирательного процесса.
В день выборов миссия Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран посетила избирательные участки в момент их открытия. После завершения голосования мы наблюдали за процессами вскрытия урн и подсчета голосов.
Наша делегация состоит в основном из депутатов, которых я бы сравнил с рентгеном. У них большой опыт, и они способны дать объективную оценку.
Лично я считаю, что в ходе электоральной кампании ни один из кандидатов не чувствовал какого-либо ущемления своих прав. Выборы прошли открыто, в обстановке равноправия между всеми участниками.
Два братских государства – Турция и Казахстан – должны развивать сотрудничество, и главы наших стран прилагают для этого немало усилий. Мы отмечаем деятельность Касым-Жомарта Токаева, который вносит свою лепту в развитие двусторонних отношений.
Объем торговли между нашими странами постоянно растет. Есть договоренность в краткосрочной перспективе довести его до 5 миллиардов долларов, а в среднесрочной – до 10 миллиардов.
Казахстан должен иметь сильного лидера. Это необходимо как для вашего государства, так и для всего региона Центральной Азии, особенно учитывая сложившуюся геополитическую обстановку в мире. Назревает новое будущее. Предстоящий век – это век тюркского мира.
Хочу поздравить народ Казахстана с результатами прошедших внеочередных выборов Президента. От лица Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран желаю благополучия всем гражданам страны.