В качестве наблюдателей я и мои коллеги прибыли в Казахстан и начали работать здесь задолго до дня голосования. Встречались с председателем Центральной избирательной комиссии, спикерами Сената и Мажилиса Парламента. Интересовались у кандидатов в президенты: с какими трудностями они сталкиваются, какая им оказывается поддержка? Нашей миссии была предоставлена вся информация о ходе выборов в республике.

Часть нашей делегации осуществляла мониторинг в Алматы. Наблюдатели воочию смогли отследить все этапы избирательного процесса.

В день выборов миссия Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран посетила избирательные участки в момент их открытия. После завершения голосования мы наблюдали за процессами вскрытия урн и подсчета голосов.

Наша делегация состоит в основном из депутатов, которых я бы сравнил с рентгеном. У них большой опыт, и они способны дать объективную оценку.

Лично я считаю, что в ходе электоральной кампании ни один из кандидатов не чувствовал какого-либо ущемления своих прав. Выборы прошли открыто, в обстановке равноправия между всеми участниками.

Два братских государства – Турция и Казахстан – должны развивать сотрудничество, и главы наших стран прилагают для этого немало усилий. Мы отмечаем деятельность Касым-Жомарта Токаева, который вносит свою лепту в развитие двусторонних отношений.

Объем торговли между нашими странами постоян­но растет. Есть договоренность в кратко­срочной перспективе довести его до 5 миллиардов долларов, а в среднесрочной – до 10 миллиардов.

Казахстан должен иметь сильного лидера. Это необходимо как для вашего государства, так и для всего региона Центральной Азии, особенно учитывая сложившуюся геополитическую обстановку в мире. Назревает новое будущее. Предстоящий век – это век тюркского мира.

Хочу поздравить народ Казахстана с результатами прошедших внеочередных выборов Президента. От лица Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран желаю благополучия всем гражданам страны.