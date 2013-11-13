Век живи, век учись

Если пунктирно обозначить этот большой путь, то свое начало он берет от открывшейся в 1903 году учительской семинарии. В 20-е годы на ее базе начал действовать педагогический техникум. Во время войны, когда от Уральска до Сталинградского фронта оставалось, что называется, рукой подать, он был эвакуирован в поселок Фурманово. То есть и в военное лихолетье подготовке педагогов придавалось огромное значение. В самые трудные, кризисные годы перехода к рыночным условиям в Приуралье удалось сохранить систему профессионального образования. Выстояло и училище. В 1994 году оно было преобразовано в колледж. Значимым событием стало присвоение ему имени борца за свободу казахского народа, лидера западного отделения Алаш­орды Жаханши Досмухамедова. Он учился в войсковом реальном училище, в здании которого сейчас расположен колледж.

Совсем не случайно столь знаменательный юбилей отмечался в дни, когда в Уральске проходила научно-практическая конференция «Внедрение инновационных технологий в системе технического и профессионального образования». Именно колледж был ее организатором. Приветствуя участников, заместитель акима области Бахтияр Макен отметил, что первые шаги по внедрению инновационного образования были сделаны в нашем регионе, добившемся в этой важной сфере заметных успехов. Сегодня в профессионально-технических колледжах Приуралья почти 130 востребованным специальностям обучается более 25 000 молодых западноказахстанцев. Если в 2010–2012 годах на укрепление их материально-технической базы было выделено 150 млн. тенге, то в этом году – 250 млн.

Педагогический колледж прочно удерживает лидерство в освоении современных образовательных методик и авторских программ. Разработанная здесь система обу­чения ориентирована на вхождение в мировое образовательное пространство. Целенаправленная работа по внедрению стандартов, соответствующих современным требованиям, началась по инициативе доктора педагогических наук, профессора Шалкымы Курманалиной. Она – соавтор самых первых версий казахстанских электронных учебников. Первый в стране центр дистанционного обучения тоже был открыт при ее непосредственном участии. Об этом талантливом педагоге, который к тому же при всей своей занятости не сторонится общественной работы, будучи депутатом городского маслихата, стоит сказать отдельно.

Она окончила Уральский педагогический институт. Профессия учителя и даже больше – учителя учителей стала ее сбывшейся мечтой. Хорошим специалистом может быть только тот, кто проходит все ступени служебной лестницы. Ее карьера в педагогическом училище начиналась с должности лаборанта. Карьера развивалась стремительно. Кандидатская, а потом и докторская диссертации посвящены совершенствованию и информатизации образовательного процесса. Можно сказать, что Курманалина опередила время. Когда в стране впервые заговорили о необходимости информатизации, ее учебное заведение уже обзавелось компьютерным классом и таким же читальным залом. Она – автор десятков научных трудов и монографий, публикаций и учебных пособий. Творческого подхода, работы в полную силу Шалкыма Хайроллаевна требует и от своих подчиненных. Можно сказать, что на базе колледжа создана собственная методика подготовки учителей, которые не только дают определенный набор информации, но и умеют пробудить в детях жажду знаний.

Естественно, любые исследования должны быть подкреплены прак­тикой. Почему одних учителей дети слушают, затаив дыхание, а другие, как ни бьются, не могут найти нужный контакт с классом? Шалкыма Хайроллаевна решает эту задачу, опираясь на точный научный расчет. Ею разработана модель формирования личности, которая учит самостоятельности, умению анализировать, определять приоритеты, противостоять негативным воздействиям. В итоге выстраивать шкалу моральных ценностей, определяющую уровень культуры, сознание того, что хорошо или плохо, допустимо или запретно.

Студенты колледжа утверждают, что учиться им интересно. К тому же каждый может найти себе здесь увлечение по душе. Действуют 5 клубов, 20 кружков и секций, совет самоуправления, волонтерская программа «Забота». Сейчас опыт работы общественного объединения «Ажар», занимающегося пропагандой семейных ценностей, изучается и в других учебных заведениях. Уроки нравственности или, как это здесь называют, «правильный жизненный стержень» обязательно пригодится и будущим учителям, и будущим мамам. Педагогический отряд «Жайык жастары» во время каникул работает в загородных и оздоровительных лагерях. В одной статье обо всех новациях, которые прочно прижились в колледже, не расскажешь.

Практическая часть конференции проходила в форме мастер-классов. Преподаватели охотно поделились с коллегами опытом своей работы. Поздравляя со знаменательной датой, аким области Нурлан Ногаев особо подчеркнул, что в учебном заведении с вековой биографией созданы все условия для подготовки педагогов новой формации, высокая и благородная миссия которых очень ответственна. Именно от первого учителя во многом зависит, как в дальнейшем сложится судьба человека, будет ли он думающим, инициативным, уверенным в своих силах. Юбиляров поздравили также представители общественности и государственных органов. И конечно же, многочисленные выпускники, которыми уральцы вправе гордиться. Говорилось и о том, что колледж много раз побеждал в республиканских и областных конкурсах.

– Формула успеха и коллектива, и каждого человека проста, – говорит Шалкыма Курманалина, – век живи, век учись.

Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область