Вековой юбилей Ермека Серкебаева отпраздновали в штаб-квартире ЮНЕСКО

Культура

Особым событием вечера стало выступление племянницы артиста — известной скрипачки Жамили Серкебаевой

Фото: МКИ

В рамках мероприятий к 100-летию Ермека Серкебаева в штаб-квартире ЮНЕСКО Арман Кырыкбаев встретился с Халедом аль-Анани, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ 

В Париже в рамках мероприятий, посвященных 100-летию выдающегося оперного певца, народного артиста СССР Ермека Серкебаева, состоялась встреча Министра культуры и информации Республики Казахстан Армана Кырыкбаева с Генеральным директором ЮНЕСКО Халедом аль-Анани.

По инициативе Республики Казахстан 100-летие артиста включено в число юбилеев, отмечаемых при участии ЮНЕСКО в 2026 году. Арман Кырыкбаев поблагодарил руководство и Секретариат ЮНЕСКО за поддержку этой инициативы, отметив значительный вклад Организации в сохранение и популяризацию культурного наследия Казахстана.

В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления дальнейшего взаимодействия, в том числе подготовку новых номинаций для включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Так, по инициативе Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Казахстан направил в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО запрос на предварительную оценку серийной номинации «Сакральная деревянная архитектура Жетысу: наследие межкультурного диалога и устойчивости». В нее вошли Жаркентская мечеть и Вознесенский кафедральный собор. Халед аль-Анани отметил значительный потенциал для расширения сотрудничества между Казахстаном и ЮНЕСКО.

Отдельное внимание стороны уделили деятельности Регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы и его роли в развитии сотрудничества в Центральной Азии.

После завершения двусторонней встречи в штаб-квартире ЮНЕСКО состоялся гала-концерт «Голос эпохи», посвященный 100-летию Ермека Серкебаева. Среди гостей вечера были директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Лазар Элунду Ассомо, представители дипломатического корпуса, родные и близкие артиста.

Открывая торжественный вечер, Арман Кырыкбаев подчеркнул особое значение творческого наследия выдающегося певца.

«Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание укреплению сотрудничества с ЮНЕСКО и продвижению национального культурного наследия на международном уровне. Для нас большая честь отмечать юбилей Ермека Серкебаева в штаб-квартире ЮНЕСКО. Ермек Бекмухамедович выступал почти в 50 странах, в том числе на сценах Франции. Сегодняшний вечер продолжает его творческий диалог с международной публикой», — сказал министр.

Программу «Голос эпохи» представили солисты, хор и симфонический оркестр Казахского национального театра оперы и балета имени Абая. В их исполнении прозвучали произведения казахской и мировой оперной классики, в том числе из репертуара Ермека Серкебаева.

Особым событием вечера стало выступление племянницы артиста — известной скрипачки Жамили Серкебаевой. 

В ведомстве отметили, что концерт, посвященный 100-летию артиста, ранее состоялся и в Астане. Участникам юбилейного вечера было адресовано поздравление Президента Республики Казахстан. Касым-Жомарт Токаев отметил, что Ермек Серкебаев — уникальный талант, внесший неоценимый вклад в развитие национального искусства.

#ЮНЕСКО #Париж #МКИ #Ермек Серкебаев

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