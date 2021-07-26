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Вековой юбилей журналиста

Александр Бри

Чествование Ханымбуби Акжоловой состоялось в Доме дружбы Алматы. На церемонии министр информации и общественного развития Аида Балаева вручила заслуженному деятелю культуры, журналисту-ветерану благодарственное письмо Главы государства Касым-Жомарта Токаева по случаю векового юбилея.

«Пройдя образцовый жизненный путь, Вы достигли поч­тенного возраста и являетесь примером как для молодежи, так и для старшего поколения. На протяжении многих лет самоотверженной работы в сфере отечественной печати Вы внес­ли огромный вклад в развитие средств массовой информации страны.

Выражаю Вам благодарность за плодотворную работу на благо страны и искренне поздравляю со 100-летним юбилеем. Желаю здоровья, благополучия вашей семье», – говорится в благодарственном письме, отмечается в сообщении МИОР.

В свою очередь Аида Балаева подчеркнула, что Ханымбуби Акжолова всю свою сознательную жизнь посвятила развитию казахской журналистики.

– Ваша сфера – пресса – стремительно развивается и идет в ногу со временем, не теряя ­своей значимости. Несомненно, это является продолжением плодотворного пути, построенного прежде всего такими ветеранами-журналистами, как Вы. ­Поэтому нынешний юбилей – это радость не только для Вашей семьи, но и всей журналистики страны, – отметила глава МИОР, обращаясь к юбиляру.

Ханымбуби Акжолова поблагодарила за теплые поздравления Главу государства и направила Президенту экземпляр новой книги «Бір ғасыр биігінде».

Путь в профессиональную журналистику для Ханымбуби Акжоловой начался в 1944 году, когда она поступила на отделение журналистики филологического факультета КазГУ им. С. М. Кирова. Долгие годы работала в республиканской газете «Социалистік Қазақстан» («Егемен Қазақстан»). Затем вернулась в родные края, где была назначена редактором Жамбылской районной газеты «Большевистский путь» («Екпінді еңбек»).

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