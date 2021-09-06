Первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек поделился мнением о ключевых моментах Послания Президента Касым-Жомарта Токаева «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны».

«Во-первых, Послание Главы государства, озвученное в Год 30-летия Независимости нашей страны, не только расставляет приоритеты и задает вектор дальнейшего развития государства и общества, но и подводит главный итог пройденного за эти годы пути. Как сказал Касым-Жомарт Кемелевич в самом начале своего выступления, «благодаря дальновидной политике Первого Президента – Елбасы Казахстан добился значительных успехов и стал известен во всем мире. В единстве и согласии мы смогли построить новое государство – это наше главное достижение. Мы укрепили дух нации, заложив прочный фундамент для развития. Стали влиятельным членом мирового сообщества. Благодаря стабильности в обществе вышли на путь устойчивого прогресса», – отметил зампред «Nur Otan».

Он подчеркнул, что Казахстан сегодня является государством, обладающим необходимым запасом прочности. Это и внутриполитическая стабильность, и миролюбивая внешняя политика, и устойчивая в целом экономика. Подушка безопасности в виде Национального фонда, созданного в свое время Елбасы Нурсултаном Назарбаевым вопреки предложениям оппозиции «раздать деньги», позволяет сегодня не только справляться с экономическими потрясениями, но и выдвигать новые инициативы по дальнейшему развитию страны.

«Во-вторых, Послание озвучено в условиях охватившего весь мир и нашу страну беспрецедентного коронакризиса, ухудшения социально-экономического самочувствия граждан и повсеместного роста протестных настроений. На этом фоне мы, к сожалению, наблюдаем и усиление геополитической турбулентности, санкционного противостояния мировых держав. Мы видим, как в Афганистане тысячи беженцев покидают в страхе свои дома, что не может не отражаться на ситуации в Центрально-Азиатском регионе и в нашей стране в целом. Очень важно, что в этих крайне непростых условиях Послание Главы государства дает конкретные ответы на текущие риски и угрозы, четко расставляя приоритеты», – считает Бауыржан Байбек.

Президент страны отметил, что для Казахстана наивысшими приоритетами являются дальнейшее укрепление национального единства, развитие гражданского общества, а также создание новых стимулов для качественного роста экономики. Это, подчеркнул заместитель руководителя партии, позволит не только успешно преодолеть сегодняшние испытания, но и обеспечить развитие страны в постпандемический период.

«В-третьих, необходимо подчеркнуть системность и последовательность Главы государства в реализации курса, направленного на дальнейшую политическую модернизацию, развитие гражданского общества, внедрение новых социальных стандартов, поддержку отечественного бизнеса, противодействие коррупции, а также повышение эффективности госаппарата. Ход реализации ежегодных Посланий и озвученной Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым на ХХ съезде партии «Nur Otan» Предвыборной программы «Путь перемен: достойную жизнь каждому!» показывает, что прио­ритетное внимание уделяется таким важным вопросам, как качество системы здравоохранения, доступность образования, цифровизация, развитие регионов и многое другое. Особое внимание уделяется адресной, конкретной поддержке простых казахстанцев, повышению их благосостояния», – написал зампред «Nur Otan» в Facebook.

Бауыржан Байбек отметил, что анализ более 100 тыс. обращений казахстанцев в общественные приемные партии и итогов встреч депутатов с населением показал, что в числе наиболее актуальных проблем граждан – рост цен, повышение коммунальных тарифов, жилищные вопросы.

«В этой связи 5 инициатив Главы государства, направленные на повышение доходов населения и стимулирование потребительского спроса в условиях продолжающейся пандемии, очень своевременны. Так, повышение уровня минимальной заработной платы до 60 тысяч тенге, реализация мер стимулирования бизнеса к увеличению зарплат работников, внедрение для малого и среднего бизнеса единого платежа с фонда оплаты труда со снижением налоговой нагрузки с 34 до 25%, ежегодное 20%-ное повышение зарплат для большой категории гражданских служащих, а также дальнейшее упрощение условий получения жилищных займов так или иначе коснутся практически всех граж­дан нашей страны. По оценкам экспертов, только увеличение размера минимальной заработной платы приведет к росту экономики на 1,5%», – подчеркнул он.

В Послании Глава государства отметил: «Благодаря единству и созидательному труду казах­станцев мы успешно преодолеваем все трудности и испытания. Наша страна находится на пороге четвертого десятилетия Независимости. Уже сейчас очевидно, что это время будет нелегким. Поэтому мы должны быть готовы к любым вызовам и угрозам, непрерывно совершенствоваться и всегда двигаться вперед».

Как заявил Бауыржан Байбек, «Nur Otan» как партия реальных дел и ясных целей, работающая на благо людей, обеспечит реализацию всех поставленных руководством страны задач и своих предвыборных обещаний перед казахстанцами.