Вектор духовной трансформации

Астана

Совет общественного согласия АНК Астаны и Научно-эксперт­ный совет столичной ассамблеи рассмотрели перспективы работы в контексте статьи Главы государст­ва «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

Совместное заседание состоялось в рамках единого информационного дня АНК. Столичные представители ассамблеи собрались для обсуждения новых подходов в работе.

«Вопрос в том, каким будет наш вклад в духовную модернизацию, – подчеркнул председатель совета общественного согласия Амиржан Альпеисов. – Прежде всего необходимо сделать акцент на развитие национальной культуры. Мы изучали опыт разных стран и на Западе, и на Востоке, но при этом нужно честно признаться: мы недостаточно ценили то, чем владеем сами. Это и богатства, и опыт, которые есть в нашей национальной культуре, и красота нашей природы, и исторические памятники. Наши ученые, спортсмены, музыканты, наши талантливые врачи, педагоги, общественные деятели – все они составляют уникальный энергетический код нации.»

Как отметили участники заседания, большое внимание следует уделить проекту «100 новых лиц Казахстана», обозначенному в статье Президента. То есть необходимо не только продвигать людей, которые оставили след в истории. Нужно делать ставку на тех, кто творит свой трудовой, спортивный, сценический подвиг сегодня, именно они должны стать примером истинно успешных казахстанцев.

Кроме того, на заседании шла речь о таких приоритетах в работе, как сохранение национальной идентичности, эволюционный путь развития общества, а также в целом о роли АНК в модернизации общественного сознания.

Алматы

Представители этнокультурных объединений и молодежных организаций, члены АНК и совета матерей Алматы не только высказали свое отношение к сути поднимаемого вопроса, но и обозначили стремление и готовность к реализации поставленных задач. С начала 2017 года, как отметили участники встречи, в Казахстане происходят важные и судьбонос­ные перемены. Вначале Глава государства объявил о начале конституционной реформы, следом о модернизации экономики и теперь настало время модернизации общественного сознания.

«В статье Елбасы обозначен комплексный подход, который отвечает вызовам времени и нацелен на вхождение Казахстана в число 30 самых развитых конкурентоспособных стран мира, – сказал член Научно-экспертного совета АНК, профессор Георгий Кан. – Здесь даны очень глубокие теоретические основы модернизации общественного сознания, связанные с сохранением своей национальной уникальности и неповторимости.»

Как отметили участники встречи, они полностью поддерживают положение статьи о том, что модернизация общест­венного сознания должна не просто сопровождать модернизацию политической системы и экономики, но и стать ее сердцевиной. Большой отклик нашли вопросы перехода казахского языка на латиницу, а также аспекты реализации проек­тов «Туған жер», «100 новых лиц Казахстана» и выпуска 100 новых учебников для школьников и студентов.

Акмолинская область

В Доме дружбы в этот день собрались члены АНК, руководители этнокультурных объединений региона, совета матерей и научно-экспертной группы, а также деятели культуры и представители общественности Кокшетау. Вступительным словом встречу открыла заведующая секретариатом Акмолинской ассамблеи народа Казахстана Марал Джакупова. Говоря о той многогранной работе, которую проводит в регионе областная АНК , она, в частности, отметила, что в нынешнем году был реализован проект по выпуску альманаха «Моя семья – страны моей частица». В него вошли очерки кокшетауских журналис­тов о 25 интернациональных и много­детных, пользующихся уважением и почетом семьях, которые могут служить примером для окружающих людей, являются истинными патрио­тами независимого Казахстана.

АНК выступила инициатором открытия специального счета для перевода денежных средств в помощь людям, пострадавшим от наводнения, а в Доме дружбы организован пункт сбора средств для оказания материальной помощи землякам, оказавшимся без крова в результате разгула природной стихии. Сегодня областная АНК ведет активную работу по поддержке нуждающихся в помощи земляков.

Актюбинская область

Актюбинцы в рамках единого республиканского тематического дня собрались в офисе филиала Ассамблеи народа Казахстана, в народе тепло называемом Домом дружбы.

Здесь за «круглым столом» объединились руководители этонокультурных объединений, представители совета общественного согласия, совета матерей и студенты. Многие из них в эти дни задействованы в противопаводковых мероприятиях, вместе с госорганами и волонтерами активно помогают пострадавшим от половодья жителям окраин областного центра. Это желание помочь ближнему, попавшему в трудную ситуацию, как раз совпадает с тезисами, изложенными в программной статье Елбасы.

По мнению заместителя областного филиала международного общества «Қазақ тілі» Жангабыла Кабакбаева, перед молодежью сегодня открыты большие возможности, но главное, чему должны научиться представители молодого поколения – любовь к Родине.

«Наша молодежь сейчас может учиться за рубежом, в дальних странах. Хорошо осваивает иностранные языки. Это радует, но и вызывает некоторую тревогу, не отдаляются ли тем самым наши дети от Родины, от тех мест, где родились и выросли. Нам нужно позаботиться о том, чтобы они возвратились и вложили полученные знания в процветание Казахстана», – поделился Жангабыл Кабакбаев.

Алматинская область

Программа модернизации общественного сознания ставит перед казахстанцами масштабные задачи на ближайший период. Это уникальный вектор духовной трансформации общества, который станет основой сплочения граждан страны. Лидер нации обозначил актуальные цели по сохранению национальной культуры, вековых традиций, пропитанных особым казахстанским духом. В числе ценностей, составляющих нашу идентичность, – свобода, равноправие, созидание, уважение и взаимопомощь. Все эти направления предельно актуализированы и четко отвечают вызовам времени.

Об этом вчера в ходе обсуждения статьи Президента заявили участники заседания АНК Алматинской области – руководитель областного славянского молодежного движения Наталья Белик, глава совета общественного согласия Оралбек Жакиянов, главный специалист секретариата АНК Сауле Сурабалдинова.

По общему мнению спикеров, общественность Жетысу, в том числе этнокультурные центры, приложит максимум усилий для реализации важнейших общественно-политических и культурно-нравственных проектов, инициированных Главой государства.

Атырауская область

Почему некоторые современные бабушки больше переживают за героев телесериалов, чем за своих внуков? Знают ли дети героев сегодняшнего дня в своем городе или поселке тех людей, которые делают историю родного края? Почему, чтобы справить свадьбу детей, мы залезаем в долги, хотя эти деньги могли бы потратить на образование молодых? Ответы на эти вопросы искали в ходе открытого диалога, состоявшегося в атырауском Доме дружбы, в рамках единого респуб­ликанского тематического дня Ассамблеи народа Казахстана по обсуждению программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

Встреча прошла с участием представителей этнокультурных объединений и представителей центра обучения и переподготовки государственных служащих. В диалоге также приняли участие члены научно-экспертной группы областного филиала АНК – проректор Атырауского инженерно-гуманитарного института Жамиля Садыкова и профессор философии Атырауского университета нефти и газа Карим Утельбаев.

Как отметила директор КГУ «Қоғамдық келісім» при аппарате акима Атырауской области Тамара Аман-Турлина, разговор получился содержательным и откровенным. Признать свои слабые стороны и научиться лучшему у других народов – для этого тоже нужны определенная смелость и сила воли. Глядя на современные достижения других стран, надо понять самим и внушить своим детям, что мы не хуже других.

– Более того, мы можем достичь большего. Надо это осознать и больше уделять внимание воспитанию подрастающего поколения: осваивать науки и привить трудолюбие, – считает директор КГУ.

Восточно-Казахстанская область

«В статье Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» сформулированы ответы на вопросы, созревшие в казахстанском обществе», – такую оценку дал программной статье Нурсултана Назарбаева­ восточно-казахстанский совет матерей – объединение, входящее в малую Ассамблею народа Казахстана.

«Круглый стол», который прошел в восточно-казахстанском областном Доме дружбы – центре общественного согласия, собрал неравнодушных представительниц прекрасной половины человечества. Как заметила во вступительном слове заместитель председателя совета матерей Марина Даулетбекова, каждая мама как хранительница очага мечтает о светлом будущем для своих детей и всей страны. «В статье Главы государства перечислены тезисы, которые отвечают моим убеждениям, – отметила Марина Маратовна. – Это конкурентоспособность, прагматизм, сохранение национальной идентичности, культ знаний, эволюционное, а не революционное развитие. Наша молодежь прагматичная, интеллектуальная, цепкая, и если ей дать правильные ориентиры, в нашей стране будут мир, согласие, у казахстанцев будет светлое будущее».

Как отметила член совета, руководитель центра обслуживания Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской библиотеки Гульнар Кадырова, не напрасно Елбасы обращается прежде всего к молодежи. Ведь от нее зависит будущее независимого Казахстана. «Нужны молодежные объединения, массовые мероприятия с участием учащихся, – высказала мнение филолог. – Это обязательно принесет плоды. Девушкам и парням необходимы фундаментальные ценности, на которых строятся нравственность и культура».

Совет матерей Восточного Казахстана поддержал обозначенные Елбасы цели модернизации духовного сознания общества и высказал инициативу начать разъяснительную работу среди женщин и молодежи.

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В Семее в городском Доме дружбы прошел «круглый стол» с участием представителей этнокультурных центров, а также студентов колледжей. Собравшиеся говорили о том, что Нурсултан Назарбаев представил идеи по культурному и духовному развитию Казахстана, в частности по сохранению истории, культуры, исследованию родного края.

По мнению участников встречи, в статье Президента говорится не только о духовных ценностях, главное в ней – определение национального кода. «Мы хотели показать продолжение традиций, созвучие идей единства, патриотизма. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что мечта многих поколений реализована – мы вместе построили независимое государство, отметившее свое 25-летие, – отметила председатель центра «Ахау, Семей» Нагима Мойынбаева. – В Казахстане проживает в мире и согласии более ста национальностей, и сегодняшнее мероприятие говорит о том, что каждый из них поддерживает идеи Президента».

Жамбылская область

Заседание научно-экспертной группы, советов общественного согласия, матерей, аксакалов и медиаторов региональной Ассамблеи народа Казахстана было посвящено обсуждению статьи Главы государства Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

Участники мероприятия сошлись во мнении, что в настоящее время необходимо сделать акцент на повышении качества современного образования, от которого напрямую зависит конкурентоспособность страны.

Отдельное внимание уделили вопросу сохранения культурных ценностей. Была высказана инициатива о формировании волонтерского движения, чтобы привести в порядок памятники культуры и истории, которых на территории области большое множество. Кроме того, для контроля за состоянием этих объектов важно, чтобы к общему делу подключились и местные исполнительные и правоохранительные органы.

Между тем для воспитания пат­риотизма и любви к Родине известный специалист по туризму Рауф Сабитов предложил усилить работу по направлению «внутренний туризм», поскольку, как говорят в народе, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Именно такой принцип, по его мнению, более эффективен, ведь нельзя любить то, чего не знаешь, не видел или с чем мало знаком. В этом плане оказалась созвучна планируемая региональной АНК историко-культурологическая экспедиция «Ұлы Дала тарихы».

Участники также поделились своим видением по вопросам сохранения духовно-нравственных ценностей семьи, отметили роль медиации в реализации программ­ной статьи Лидера нации, а также конкурентоспособности граждан. Заседание на высокой ноте завершил член совета общественного согласия Абдрахман Зайнуддинов, поддержав проект «100 новых лиц Казахстана» и подчеркнув, что каждый человек должен приложить максимум усилий во благо страны.

Западно-Казахстанская область

Программная статья Президента вдохновила казахстанцев задуматься о приоритетах нравственного развития современного общества.

Это подчеркнули участники заседания Ассамблеи народа Казахстана Западно-Казахстанской области, проведенного в рамках Единого республиканского тематического дня по обсуждению инициатив Главы государства.

«Главная цель, которую ставит перед нами Президент, – сформировать в Казахстане нацию сильных и ответственных людей, – подчеркнул заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана ЗКО, заведующий секретариатом АНК ЗКО Гайса Капаков. – Говоря о сохранении национальной идентичности, мы подразумеваем невозможность строить будущее, оторвавшись от корней. Сохраняя культуру, традиции, язык, мы прежде всего должны быть патриотами, то есть преданными своей Родине людьми, которые принимают ее такой, какая она есть, со всеми достоинствами и недостатками. Но стоит отметить, что патриотизм выражается не в красивых словах, а в поступках, за которыми стоит ответственность перед будущими поколениями, искреннее желание сделать свою страну лучше, а народ – счастливее».

В связи с этим каждый, кто имеет желание и силы приносить пользу Отечеству, должен проявить инициативу. Об этом заявил и член областного совета старейшин Ассамблеи народа Казахстана Василий Баев, который увидел в программной статье Нурсултана Назарбаева призыв ко всем граж­данам, независимо от возраста и национальности, пересмотреть отношение к нравственности, духовности и образованию. Выразив свою поддержку необходимости обновления общественного соз­нания, он, как педагог, выразил готовность принять участие в этом процессе.

Карагандинская область

В карагандинском Доме дружбы также прошел «круглый стол», посвященный программной статье Главы государства.

По мнению председателя заседания Вилена Молотова-Лучанского, в трансформации общественного сознания сердцевинным становится культ знания.

Председатель ЭКО «Полония» Виталий Хмелевский как юрист-экономист заострил внимание на важности конкурентоспособнос­ти человека. Предстоящая техническая безработица и «вымирание» в ближайшем будущем некоторых профессий должны изменить акценты в образовании. А это означает, что следует учиться всю жизнь и готовиться к условиям конкурентности.

Уверенность в том, что мы движемся в правильном направлении за Лидером нации, к конкурентоспособности в экономике, политике, культурной деятельности, реформируя наше сознание, высказал председатель ЭКО «Литуаника» Виталий Тварионас. Нашему обществу должны быть присущи открытость сознания, готовность к переменам, прагматизм, прежде всего – планирование будущего в сочетании с национальными интересами государства, говорили участники.

В конференц-зале Дома дружбы присутствовали студенты, для которых обсуждение статьи Главы государства стало уроком гражданственности. Как заметила председатель совета матерей области Салима Нурмагамбетова, именно молодежи адресует Президент свои строки и указывает путь через культурное обогащение. И старшее поколение в этом должно помочь молодым.

Костанайская область

Молодежь Ассамблеи народа Казахстана считает, что симбиоз культур – одно из главных достижений республики.

В Костанае члены научно-экс­пертной группы областной АНК встретились со студентами высших учебных заведений регио­на. Главной темой разговора стало обсуждение статьи Главы государст­ва «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

– Мы только выигрываем, идя уверенными шагами по пути укрепления полиэтничности и давая каждому этносу свободу самовыражения и самоидентичности, – сказала член научно-экс­пертной группы областной АНК, заведующая кафедрой Ассамблеи КИнЭУ им. М. Дулатова Рита Исмуратова. – Право на возрож­дение и сохранение своего языка, культуры, традиций и обычаев дает огромный потенциал духовного роста. И здесь велика роль Ассамб­леи народа Казахстана, которая стала за эти два десятилетия уникальной платформой мира, дружбы и добра, а теперь служит фундаментом для построения и реализации общенациональной идеи модернизации.

Кызылординская область

В кызылординском Доме дружбы в единый республиканский тематический день Ассамблеи народа Казахстана статья Главы государства обсуждалась на встрече актива областной АНК с экспертами. В ней приняли участие представители этнокультурных объединений, совета матерей, молодежного крыла, научно-экс­пертной группы, кафедры «Ассамблея народа Казахстана», советов общественного согласия и медиаторы.

Выступившие на встрече заведующая секретариатом областной АНК Ляйля Турешова, руководитель научно-экспертной группы при областной ассамблее, кандидат исторических наук Нурлыбек Мынжас и другие эксперты отметили высокий интерес и глубоко позитивное отношение жителей региона и в целом казахстанцев к предложенным Главой государства направлениям модернизации общественного сознания. Своим мнением о статье поделились представители этнокультурного объединения «Славяне» Майя Бусыгина, кафедры «Ассамблея народа Казахстана» Талгат Тлеу­баев, областного совета общественного согласия Александр Абанин. Под пристальным вниманием оказались вопросы сохранения конкурентоспособности, праг­матизма, национальной идентичности, повышения качества образования и аспекты практической реализации обозначенных Лидером нации масштабных задач по модернизации государства. Подробно ответили эксперты и на вопросы из зала.

Мангистауская область

Участники встречи в Доме дружбы Мангистауской области обсуж­дали задачи, обозначенные в программной статье Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

«Все годы становления независимости страны члены Ассамблеи народа Казахстана работали над сохранением мира и согласия в обществе. Но сегодня у нас впереди еще более амбициозные задачи – нам предстоит провести духовную модернизацию. Не изменяя национальной уникальнос­ти, мы будем строить общество конкурентоспособное, патриотичное и богатое духовно. Таков приоритет, поставленный Главой государства, и в его реализации не последнее место отводится членам этнокультурных объединений», – подчеркнул аким Мангистауской области Ералы Тугжанов.

Собравшиеся подняли вопросы самого разного характера. К примеру, руководитель немецкого этнокультурного объединения «Видергебурт» Сергей Мартын рассказал о благотворительной работе организации. В своем выступлении председатель корейского этнокультурного объединения «Чосон» Раиса Маденова-Хван отметила важность активизации работы с молодежью и пенсионерами.

– Проект «Культурно-географический пояс святынь Казахстана» станет для жителей независимой республики символом гордости и национального единства. Только в нашей области 362 святых мес­та. Особенным для паломников разной веры является захоронение Бекет-ата. Новая программа поможет улучшить подъездную инфраструктуру к святым мес­там и выведет туризм на новый уровень. Будут построены новые автодороги, увеличится авиасообщение, – отметил председатель общественного объединения «Народное согласие» Юсуп Шахшаев.

В завершение встречи аким области предложил разработать проект «Многодетная семья».

Павлодарская область

Пришло время общественной трансформации – в этом уверены представители Павлодарской областной Ассамблеи народа Казахстана.

Открыл встречу заместитель акима Павлодарской области Мейрам Бегентаев. Он акцентировал внимание на главных проектах, которые планируется реализовать в ближайшие годы в рамках модернизации общественного соз­нания. Это и поэтапный переход казахского языка на латиницу, и создание новых учебников, и программа «Туған жер».

– В рамках проекта «Новые гуманитарные знания» 100 лучших учебников со всего мира будут переводить на казахский язык, и если наши студенты начнут их использовать уже в 2018–2019 годах, то это позволит подготовить специалистов, адаптированных к глобальной конкуренции в сфере образования. К реализации еще одной программы – «Туған жер», которая предполагает проведение краеведческих исследований, улучшение экологии, реставрацию объектов культуры, мы планируем привлекать бизнесменов, представителей интеллигенции и молодежи. И конечно же, во всей этой работе ассамблея занимает особое место, – отметил Мейрам Бегентаев.

Квинтэссенция предыдущих выступлений Президента – так коротко охарактеризовала статью Главы государства заместитель председателя татаро-башкирского этнокультурного объединения Павлодарской области Венера Иванова.

– Современная казахстанская культура – это культура многонациональной, многоконфессио­нальной нации. Мы сохраняем свои язык и традиции, стараемся воспитать молодежь, которая, не теряя своих корней, смогла бы уверенно шагать в будущее, – отметила она.

Как рассказала главный специалист секретариата региональной Ассамблеи народа Казахстана Анар Казбекова, обсуждение программной статьи Президента станет одним из ключевых направлений в работе всех под­разделений и этнокультурных центров в ближайшее время.

Северо-Казахстанская область

На заседании совета североказахстанской Ассамблеи народа Казахстана выступил аким СКО Кумар Аксакалов, который обос­новал новую роль этнокультурных объединений. А заведующий секретариатом Наиль Салимов сделал емкий обзор деятельности, проводимой уникальным общественным объединением. Делается же немало, североказахстанские этнокультурные объединения за четверть века прекрасно сработались, под эгидой АНК успешно внедряются новые формы демократических институтов – такие как советы общественного согласия, советы матерей.

О своем вкладе в общее дело и видении перспективы говорили президент немецкого культурного центра «Видергербурт» Эльвира Ковзель, заведующая центром медиации Гулбакша Мусабаева, председатель совета старейшин областной АНК Фанис Литфуллин, лидер молодежного крыла ассамблеи Сагыныш Бектемирова.

Южно-Казахстанская область

Сегодня занятия в шымкентской школе-гимназии № 45 начинаются с пятиминутки, на которой педагоги и ученики обсуж­дают статью Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

Это только одна из форм, позволяющая донести до подрастающего поколения концептуальное видение духовного возрождения, изложенное Нурсултаном ­Назарбаевым.

Участники «круглого стола», состоявшегося в Доме дружбы, поделились своим видением предстоящей масштабной работы, необходимой для популяризации программного документа, в основе которого лежат изменение национального сознания, развитие родной культуры, казахского языка, сохранение национальных традиций и духовно-нравственных ценностей.

Председатель южноказахстанс­кого областного этнокультурного корейского центра Роза Пак считает, что в программе «Туған жер», предложенной Нурсултаном­ Назарбаевым, заложен глубокий смысл. Любовь к Родине прививается подспудно, с малых лет, начиная с колыбельных песен и рассказов матери. Это те самые скрепы, что держат человека всю жизнь, помогая обрести ему гармонию, облегчая путь идентификации личности, обеспечивая генетический и национальный код.

Участники «круглого стола» считают, что вся ответственность за реализацию задач и идей, озвученных Елбасы, лежит на наших современниках. Они призвали включиться в эту работу представителей всех слоев общества.