Вектор качества - в руках выпускников

Навстречу вызовам времени

Бахыткуль Байхожаева, доктор технических наук, профессор, заведующая кафедрой стандартизации и сертификации Евразийского национального университета им. Л. Гумилева, академик Казахстанской академии менеджмента качества

Технические специальности очень важны в современном мире, причем в последние десятилетия их роль резко возросла.

Тому есть множество причин. Именно такие профессии стали основополагающим двигателем инновационного процесса. При этом молодые люди поступают на инженерные и другие технические специальности в надежде получить не только высшее образование, но и заняться интересным делом: разрабатывать устройства, технологические процессы, оборудование и программное обеспечение, трудиться на сложных участках производства.

Профессионалы технического профиля пользуются огромным спросом у работодателей. Именно они с их изобретательскими и рационализаторскими способностями увеличивают прибыль любой компании. Грамотные «технари» уберегают компанию от убытков, а их инновационные решения повышают в разы производительность труда, сокращают расходы. Умные и прагматичные руководители не экономят на заработной плате таких специалистов и ни за что не упустят их.

Учитывая современные реалии развития экономики Казахстана, востребованность технических кадров будет возрастать. В стране полным ходом идет масштабная индустриализация, а с ней растет научно-технологический потенциал страны.

Повышение качества и безопас­ности выпускаемой продукции, создание и внедрение в производство принципиально новых видов техники и материалов тес­но связано со стандартизацией, сертификацией и метрологией.

Стандартизация служит инструментом оценки техники и технологий в любой экономике. Ее применение способствует улучшению качества, повышению уровня унификации и взаи­мозаменяемости, развитию автоматизации производств и процессов. Стандарты – это оптимальные технические решения, инновации, экономическая целесообразность, готовность к внедрению в производство.

Сертификация – мощный инструмент для продвижения бизнеса, защиты потребителя от опасной и некачественной продукции. Результативность инновационных программ, имеющих важное значение в экономике, связана с проведением исследований, выполнение которых невозможно без использования современных измерительных технологий, метрологического обеспечения единства измерений.

В условиях цифровизации экономики перед производственниками стоит задача оптимизировать или автоматизировать любую отрасль и сферу деятельности, взаимоувязать разные по содержанию и концепции технологические решения.

Вступление Казахстана в ВТО, принятие технических регламентов Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества, обновление стандартов, норм и правил диктует необходимость качественной подготовки кадров в области технического регулирования и метрологии.

Без глубоких знаний в области стандартизации, сертификации и метрологии построение инновационной экономики просто невозможно. И важным шагом в развитии данной сферы стало принятие новых законов «О стандартизации», «Об обеспечении единства измерений».

Именно эти три составляющие основы – стандартизация, сертификация и метрология – способны дать промышленности инструменты для повышения качества и безопасности продукции, ускоренного внедрения инноваций и серийного производства товара, содержащего передовые технологические решения. В этом – одна из главных целей принятия данных законов.

Как известно, важным условием повышения эффективности деятельности предприятий, развития той или иной отрасли выступает кадровый потенциал, уровень профессиональной компетентности персонала. В связи с этим одной из первоочередных задач высшего образования становится создание условий для формирования конкурентоспособной личности, способной самостоятельно, эффективно и качественно решать профессио­нальные проблемы и задачи.

Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева – кузница кадров для сферы технического регулирования и метрологии. Подготовка специалистов в области стандартизации, метрологии и сертификации осуществляется более 20 лет.

Выпускники кафедры добросовестно трудятся во всех уголках нашей страны: в Комитете технического регулирования и метрологии, его региональных филиалах, органах по подтверж­дению соответствия, испытательных лабораториях, Нацио­нальном центре экспертизы и сертификации, Национальном центре аккредитации, службах качества на производственных предприятиях и в организациях. Кстати, председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Арман Шаккалиев – тоже выпускник нашей кафед­ры, чем мы очень гордимся!

Степень ориентированности образовательных программ на рынок труда становится ключевым показателем эффективнос­ти высшего и послевузовского образования и качества подготовки кадров. Тесное сотрудничество с реальным сектором экономики всегда было одним из приоритетов в деятельности ЕНУ.

На кафедре создан Комитет по разработке образовательных программ (ОП), председатель которого – генеральный директор РГП «КазИнМетр» Токтабек Токанов.

Организуются заседания «круг­лых столов» по разработке и экспертизе образовательных программ. Активное участие в этой деятельности принимают сотрудники РГП «КазИнст» и «КазИнМетр» Гульмайда Каримова, Арай Байзакова, Гюльмира Бектурганова, Никита Веретельников, Гулайхан Суйеубаева, Ердос Калыков. Многие из них – вчерашние наши выпускники!

Функционирование трех филиалов кафедры, два из которых находятся на базе КТРМ, позволяет приблизить образовательный процесс к производству и улучшить качество подготовки кадров. Нашими партнерами являются 16 крупных предприя­тий республики, 23 органа по подтверждению соответствия, 18 испытательных лабораторий.

В целях усиления практичес­ких навыков студентов кафед­рой заключено 18 договоров с организациями и предприятия­ми по базам учебных и производственных практик студентов.

Решению задач в области подготовки кадров в сфере технического регулирования и метрологии способствует Концепция «Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кад­ров в области стандартизации на 2015–2020 годы», утверж­денная РГП «КазИнСт», а также меморандум, подписанный Евразийским национальным университетом им. Л. Гумилева и Комитетом технического регулирования и метрологии.

Филиалы кафедры служат базой для научно-исследовательских работ обучающихся, внедрения результатов НИР в производство. Опытные сот­рудники комитета привлекаются к проведению занятий с магистрантами и студентами, участию в государственной аттестационной комиссии.

Совместные конференции, семинары по ключевым проблемам отраслевого значения, теоретического, образовательного и практического уровней – давняя традиция, равно как и ежегодно проводимые на базе ЕНУ им. Л. Гумилева Всемирные дни стандартизации, метрологии, аккредитации, семинары «Меж­дународная система единиц».

Образовательные программы успешно прошли специализированную аккредитацию. Критерием качества стал факт лидирующих позиций в национальных рейтингах образовательных программ НААР и ­НАОКО. Рейтинг НПП «Атамекен» также свидетельствует как об их востребованности, так и о высоком качестве подготовки выпускников.

Кафедра активно развивает связи с зарубежными партнерами, помимо договорных отношений участвуя в программе академической мобильности Erasmus+.

Перед высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, укомп­лектованном докторами, кандидатами технических наук, обладателями государственных грантов МОН РК «Лучший преподаватель вуза», экспертами-аудиторами, представителями международных технических комитетов, разработчиками стандартов стоят новые, достаточно серьезные и актуальные задачи, к которым относятся разработка принципов проектирования практико-ориентированных учебных программ, подготовка к переходу к индивидуально-ориентированной организации образовательного процесса.

Активно внедряются результаты научной, научно-технической и инновационной деятельности.

Задачи связаны с разработкой национальных стандартов, технических регламентов, внед­рением новой техники и технологий, методик определения показателей качества продукции, выполнения измерений, развитием системы технического регулирования и метрологии, систем менеджмента качества, виртуальных лабораторных работ, баз данных, педагогических технологий и методик обучения.

Мы не теряем связи с нашими выпускниками: получив солидный практический опыт, ребята, занимая в том числе руководящие посты, возвращаются на кафедру рецензентами дипломных работ, председателями государственных аттес­тационных комиссий, специа­листами, передающими опыт и знания студентам, что, несомненно, повышает практическую ориен­тированность студентов в процессе обучения.

С гордостью подтверждаю факт того, что почти все наши молодые преподаватели – это те, кто отучился в стенах ЕНУ им. Л. Гумилева!

По академической мобильнос­ти студенты проходят обучение в зарубежных вузах-партнерах в Германии, Польше, Чехии, Литве, Латвии, Беларуси. В свою очередь мы давали знания учащимся российских вузов.

Нельзя не отметить академическую мобильность и профессорско-преподавательского состава. Для магистрантов кафедры по дисциплинам «Инновации и инновационная деятельность», «Коммерциализация новых технологий», «Стандартизация наукоемкой продукции» не первый год читает лекции на английском языке австрийский профессор, международный эксперт по вопросам техничес­кого регулирования и метрологии Зигфрид Петер Ладнорг. Обучение проходит и в рамках программы Erasmus Mundus. В свою очередь наши ученые, преподаватели кафедры читают лекции в зарубежных вузах.

Качество образовательного процесса во многом зависит от состояния материально-технической базы. И здесь нужно отметить, что наша лабораторная база – одна из сильнейших. Кафедра оснащена четырьмя комп­лектами учебно-лабораторного оборудования по метрологии, испытанию и контролю качества, электрическим измерениям, механическим испытания материалов. В планах – создание испытательной лаборатории.

В 2017 году по инициативе Комитета технического регулирования и метрологии специальность «Стандартизация, метрология и сертификация» была разделена на два направления: «Стандартизация и сертификация» и «Метрология».

Наши ребята активно занимаются наукой, выступают на конференциях, публикуются в научных журналах. Действуют студенческие научные сообщества «Бережливое производство», «Клуб индустриальных инженеров». Студенты становятся призерами республиканских предметных олимпиад, международных и международных конкурсов научных работ.

При защите дипломных работ прослеживается высокий уровень знаний: многие из них выполняются по заказу работодателей, рекомендованы к внед­рению в производство. Обучавшиеся в полиязычной группе защищают дипломные работы на английском языке.

Главным показателем качества подготовки специалистов, несомненно, служит их трудоустройство. И тут ситуация такова: более 80% наших выпускников уже определились с будущим местом работы, что говорит об их востребованности на рынке труда.

«В сфере высшего образования вузам предоставлена академическая свобода и самостоятельность. Следовательно, возросла и ответственность. Теперь следует поднять перед вузами вопрос о трудоустройстве своих выпускников. Если они не могут найти работу, то это означает, что вуз не выполняет свою роль», — в свое время отметил Первый Президент страны ­Нурсултан Абишевич Назарбаев на совещании по вопросам дальнейшей модернизации системы образования.

Уже сейчас возникают новые сферы деятельности, ориентированные на реализацию творческого потенциала человека. По мнению экспертов, вост­ребованными навыками для профессий будущего будут сис­темное мышление, обучаемость, межотраслевая коммуникация, экологическое мышление, способность работы в условиях неопределенности, мультикультурность и мультиязычность, клиентоориентированность и работа с людьми.

Обратим внимание на следующие.

Системное мышление и меж­отраслевая коммуникация. Этими навыками необходимо обладать выпускникам направления «Стандартизация, сертификация и метрология» (по отраслям). Ведь отличительной чертой современного производства считается применение в рамках одного предприятия, цеха, а нередко и производственного участка самых разнообразных технологических процессов, сложных по своей физико-химической основе, реализуемых на современном высокопроизводительном оборудовании с использованием широкой номенклатуры материалов.

Системный подход позволяет рассматривать производство как совокупность научных, техничес­ких, технологических, экономических элементов, выступающих в виде единого целого и находящихся во взаимодействии. Система качества продукции, товаров или услуг обобщает и использует системное взаимодействие стандартизации, метрологии и сертификации.

Необходимо обладать широкими знаниями технологий, процессов и рыночной ситуации в разных смежных и несмежных отраслях. К примеру, производство органической продукции, безусловно, затрагивает меж­отраслевые интересы и напрямую связано с необходимостью формирования новых подходов, принципов и методов в управлении.

Или взять такие навыки, как бережливое производство и экологическое мышление. Стандартизация в сфере охраны труда – это установление норм, правил и характеристик в целях обеспечения безопасности продукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества. На большинстве предприятий широко применяются высокотоксичные, легковоспламеняющиеся вещества, различного рода излучения. Технологические процессы зачастую сопровождаются значительными уровнями шума, вибрации, ультра- и инфразвука, жесткими и стабильными параметрами микроклимата. Большая часть операций производится в условиях высокого зрительного напряжения, запыленности и загазованности.

На сегодня на многих предприятиях применяется сложное высокомеханизированное и автоматическое оборудование. Проблемы роста травматизма, профессиональных заболеваний требуют немедленного и быстрого решения, несмотря на сложность. В связи с этим возрастает потребность в выработке единых требований к системам управления охраной труда и их гармонизации с международными и национальными стандартами.

Способность работы в условиях неопределенности – тоже важный навык. Стремительная смена технологий, обновление оборудования, внедрение материалов, которые еще мало исследованы с точки зрения риска получения отрицательных результатов, требуют комплексного управления рисками, активного развития процессов стандартизации в области управления ими как на национальном, так и на международном уровнях.

Современный выпускник в области стандартизации, метрологии и сертификации должен не только обладать глубокими профессиональными теоретичес­кими и практичес­кими знания­ми, но и иметь определенные знания в области научных исследований. Все это дает возможность самостоятельно ставить и творчески решать различные сложные вопросы производства.

Следующим направлением решения проблемы качества выпускников является их сертификация. Система сертификации позволяет повысить возможность трудоустройства и конкурентоспособности на рынке труда. Сертификация позволит работодателю сократить затраты на обучение персонала, а государство с помощью этого инструмента может снизить уровень и продолжительность безработицы среди выпускников вузов.

Наши образовательные прог­раммы востребованы, и с годами их востребованность будет только расти. Кадры, которые могут создать, измерить, оценить и управлять качеством, всегда в тренде, ведь высокое качество – залог успешного развития любой организации.

Отношения – стратегические

Токтабек Токанов, генеральный директор РГП «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Ежегодно в мире осуществляется более 200 миллиардов измерений. Основными задачами метрологии стали повышение конкурентоспособности предприятий за счет повышения точности измерений, полноценное метрологическое обслуживание сферы производства, процессов, услуг, развитие метрологической инфраструктуры, в том числе в сфере научных и прикладных исследований, а также разработки и внедрения инновационных технологий.

Для решения этих задач внесены изменения в законодательство в области обеспечения единства измерений, ориентированные на соответствующую международную модель. При этом основной акцент ставится прежде всего на развитие калиб­ровки средств измерений как эффективном инструменте повышения качества выпускаемой продукции, развития технологий и инновации.

Очевидно, что в стране есть потребность в профессионалах с таким набором компетенций, который будет отвечать сегодняшним требованиям, то есть необходимы специалисты нового типа, способные решать установленные временем и новым законом задачи.

Для нас отношения с Евразийским национальным университетом им. Л. Гумилева были и остаются стратегическими. В нашем учреждении трудятся многие выпускники кафедры стандартизации и сертификации ЕНУ. Подписан меморандум, ­действует филиал кафедры стандартизации и сертификации, проводятся совместные конференции, семинары, встречи.

Студенты и магистранты проходят практику в наших лабораториях. Опытные сотрудники проводят практические и лабораторные занятия для студентов кафедры по таким дисциплинам, как «Метрология», «Метрологическое обеспечение производства», «Общая теория измерений» и другим.

Совместно с профессорско-преподавательским составом кафедры мы активно участвуем в разработке образовательных программ. Ежегодно проводим мониторинг учебных планов кафедры на соответствие профессиональному стандарту «Мет­рология», анализируем и внедряем лучший международный опыт вузов по подготовке бакалавров и магистров данного направления.

Институт активно участвует в разработке тематики дипломных работ и магистерских диссертаций, наши ведущие специалисты привлекаются к рецензированию выпускных работ.

Ряд преподавателей кафедры прошли курсы повышения квалификации на базе нашего предприятия. Кроме традиционных навыков обучения, интенсивно внедряем мастер-классы, проводим семинары для ребят, профессорско-преподавательского состава кафедры.

В числе задач стоят выявление, поддержка и стимулирование молодых метрологов в области достижений в сфере научной и прикладной метрологической деятельности. И в этом случае стало традицией ежегодное проведение Казах­станским институтом метрологии республиканского конкурса «Лучший молодой метролог», по результатам которого победители награждаются ценными подарками.

Традиционно обучающиеся и молодые преподаватели кафед­ры стандартизации и сертификации активно участвуют в этом конкурсе. В 2016 году молодые преподаватели кафедры стали его призерами. Вот и в текущем году от ЕНУ им. Л. Гумилева участвовали студенты кафед­ры стандартизации и сертификации. Комиссия отметила высокий уровень подготовки учащихся.

В 2017 году по инициативе Комитета технического регулирования и метрологии специальность бакалавриата 5В073200 – «Стандартизация, метрология и сертификация» была разделена на два направления: 5В073200 – «Стандартизация и сертификация» и 5В075000 – «Метрология».

Сегодня Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева первым в стране получил право на подготовку бакалавров по новой образовательной программе «Метрология». Она разработана в соответствии с профессиональным стандартом.

К сфере профессиональной деятельности выпускников отнесены разработка метрологи­ческого обеспечения для бесперебойного функционирования на предприятиях и в организациях, планирование и проведение испытаний, контроль за соблюдением правильности измерений параметров технологических процессов и внедрением нового измерительного оборудования, проведение работ по воспроизведению единиц физических величин и передаче их размеров.

Вместе с тем выпускники бакалавриата «Метрология» должны быть компетентны и в других, не менее важных вопросах, таких как разработка проектов и плановых заданий по внед­рению новой измерительной техники, организации метрологической аттестации Методики выполнения измерений (МВИ) и стандарт­ных образцов.

Будущие метрологи должны быть проводниками лучшего передового отечественного и зарубежного опыта в области методик выполнения измерений, поверки и калибровки средств измерений (СИ), применения принципов работы технических средств измерений и контроля, организации метрологического обслуживания СИ, систем автоматизации.

Следует обратить внимание на такие компетенции бакалавров, как организация работ по аккредитации, участие в межлабораторных сравнительных испытаниях, внесение СИ, МВИ, стандартных образцов в реестр ГСИ РК, владение современными методами градуировки, настройки средств измерений, применение способов хранения и эксплуатации СИ и оборудования. Выпускники образовательной программы магистратуры «Метрология» в перспективе должны решать актуальные нау­коемкие задачи метрологии и метрологического обеспечения.

Считаю актуальным внед­рение междисциплинарных курсов, которые должны стать обязательным элементом образовательных программ и учебных планов. Курсы магистратуры «Метрология» должны быть ориентированы на фундаментальность, высокий уровень всех видов занятий, наполнение их научным содержанием, творческой направленностью, активизацией самостоятельной работы. Необходимо поднять уровень метрологического обеспечения дипломных и магистерских работ.

Принимая во внимание лучшие практики и новейшие тенденции развития сферы образовательных услуг, считаем, что внедрение образовательной программы бакалавриата «Мет­рология» позволит усилить кадровый потенциал в облас­ти метрологии и подготовить новое поколение технических специалистов.

От имени Казахстанского института метрологии желаем ЕНУ им. Л. Гумилева новых успехов в решении актуальных проблем в сфере подготовки специалистов!

Альма-матер, дающая крылья

Асель Дентаева, бакалавр специальности «Стандартизация и сертификация» ЕНУ им. Л. Гумилева

Будучи студенткой Евразийского национального университета им. Л. Гумилева кафедры стандартизации и сертификации, я получила возможность обучаться в Литве в рамках программы академической мобильности. Училась в городе Каунасе в Университете Vytautas Magnus, за что очень признательна и благодарна преподавателям.

Могу смело сказать, что обу­чение по академической мобильности – одно из лучших и важных решений в моей жизни. Это очень большой опыт развития коммуникабельных навыков. Но получая определенные навыки, нужно помнить всегда ту альма-матер, которая дала тебе крылья, возможность взлететь.

Первое, что меня радует, – у наших казахстанских студентов такая же гибкая система образования, как и за рубежом. Мы вправе сами выбирать предметы, которые посещаем, отсюда заметный интерес к дисциплине.

Критическое мышление – одно из ключевых качеств, которым должен обладать студент. Преподаватель требует, чтобы ты подошел к теме с разных сторон. По крайней мере, у нас так и было на кафедре стандартизации и сертификации. Творческая атмосфера помогала не только обучаться, но и практиковаться в значимых государственных структурах.

Твои знания расширяются благодаря тому, что именно под тебя создана та атмосфера, в которой ты имеешь честь получать достойное образование. Так вот, то же самое я встретила и за рубежом. В моей группе были ребята из разных стран – Кореи, Испании, Франции, Бразилии, и это далеко не весь список.

Погружение в интернациональную атмосферу помогает не только усовершенствовать знание английского языка, но и расширяет горизонты мышления. По прибытии в свой Евразийский национальный университет еще больше начинаешь ценить то, что у тебя есть: сокурсников, преподавателей и даже действующие лаборатории, корпуса зданий, общежития.

Преподавательский коллектив насыщен как маститыми профессорами, так и молодыми кадрами, молодыми преподавателями, которые, кстати, получили именно здесь свое образование. Эти поколения педагогов помогают друг другу. Именно здесь я убедилась в том, насколько важно сотрудничество, взаимопонимание.

Не случайно, что тысячи и тысячи студентов, таких же, как некогда и я, постигают знания и стремятся получить те специальности, которые завтра поднимут тебя на крыльях. Крыльях достойных профессий.

Большая честь

Гульмайда Каримова, начальник Управления по обучению, сертификации и научной работы РГП «Казахстанский институт стандартизации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

«Главный критерий оценки успешности вуза – это занятость выпускников после окончания учебы, их трудоустройство на высокооплачиваемую работу», – отметил Первый Президент Рес­публики Казахстан Нурсултан Назарбаев в одном из Посланий народу Казахстана.

Поддержка и развитие конкурентоспособности молодежи стало стратегическим приоритетом государственной политики республики. Ведь наличие конкурентоспособного поколения – залог процветания нации, развития гражданского общества, а значит, и базовых институтов демократии.

Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева – один из ведущих вузов Рес­публики Казахстан, который осуществляет в том числе выпуск специалистов в области стандартизации, сертификации и метрологии.

РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» тесно сотрудничает с кафедрой стандартизации и сертификации ЕНУ им. Л. Гумилева. Студенты проходят на государственных специализированных предприятиях на постоянной основе производственную, учебную и преддип­ломную практику. Наблюдая за ними при прохождении практики, видишь высокую заинтересованность в изучении сферы стандартизации.

Кроме того, совместно с кафед­рой стандартизации и сертификации проводятся работы по организации заседаний «круг­лых столов», научно-исследовательских работ, совещаний по обсуждению актуальных тем в сфере стандартизации.

Представители РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» являют­ся членами Государственной аттес­тационной комиссии, участ­вуют в разработке образовательных программ, учебных и учебно-методических пособий вуза.

Стало давней и хорошей традицией проводить профессиональные праздники на площадке Евразийского национального университета им. Л. Гумилева.

В заседаниях «круглых столов» принимают участие разработчики законопроектов, в числе которых депутаты Парламента Республики Казахстан, а также представители государственных органов, НПП «Атамекен», структур по стандартизации, отраслевых ассоциаций и заинтересованных бизнес-сообществ, профессорско-преподавательский состав вузов города Нур-Султана, студенты и магистранты.

Эта область профессиональной деятельности – достаточно интересная сфера, вызывающая пристальное внимание со стороны обучающихся. Цели стандартизации – повышение конкурентоспособности отечественной продукции, процессов и услуг, многие другие факторы, напрямую влияющие на экономику государства и в конечном итоге создаю­щие условия для улучшения ­безо­пасности и качества жизни населения.

Выпускники бакалавриата «Стандартизация и сертификация» должны уметь самос­тоятельно разрабатывать и выдвигать различные варианты решений профессиональных задач с применением теоретических и практических знаний, обладать достаточными знания­ми по законодательству (НПА), действующему на территории Республики Казахстан в облас­ти технического регулирования и сферы стандартизации, теоретическими знаниями по разработке и утверждению национальных и межгосударственных стандартов, понимать требования стандартов по сис­темам менеджмента, к примеру, таких как ISO 9001 «Системы менеджмента качества. Требования», ISO 14001 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», ISO 45001 «Сис­темы менеджмента безопас­ности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по использованию». Должны знать порядок их разработки, обладать широким кругозором, логическим мышлением, аналитическим складом ума, способностью реально оценивать ситуацию.

Выпускники магистратуры дополнительно к сказанному должны обладать знаниями по формированию перечня технических регламентов ЕАЭС, программ разработки межгосударственных стандартов. Они должны знакомиться с процедурой оценки соответствия, в том числе типовым схемам оценки соответствия, участвовать в исследовательских работах в сфере стандартизации.

Особо отмечу заведующую кафедрой стандартизации и сертификации Байхожаеву Бахыткуль Узаковну, доктора технических наук, профессора, которая со своей стороны совместно с педагогами кафедры проводит огромную работу по повышению знаний студентов.

Государственные специализированные органы в этой области деятельности, в числе которых РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации», принимают участие в ежегодной университетской ярмарке вакансий. Отрадно отметить, среди сотрудников института есть выпускники кафедры стандартизации и сертификации.

Я сама выпускница ЕНУ, чем горжусь. Но, помимо гордости, это еще и огромная ответственность – нести имя университета на производственном участке. На своем примере убедилась: выпускники ЕНУ им. Л. Гумилева достойно несут знания, полученные в университете, активно внедряют новые передовые идеи, технологии.

Практически трудоустройст­во по этим специальностям имеет очень высокие показатели. И что особенно радует, наши специалисты – настоящие пат­риоты своего дела, при этом имеют высокую конкурентоспособность.

Диплом выпускника в сфере стандартизации и сертификации дает возможность работать в любой отрасли промышленнос­ти, в научной сфере, в международных компаниях.