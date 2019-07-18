Свежий выпуск Вектор качества - в руках выпускников 18 июля 2019 г. 14:49 Навстречу вызовам времениБахыткуль Байхожаева, доктор технических наук, профессор, заведующая кафедрой стандартизации и сертификации Евразийского национального университета им. Л. Гумилева, академик Казахстанской академии менеджмента качестваТехнические специальности очень важны в современном мире, причем в последние десятилетия их роль резко возросла. Тому есть множество причин. Именно такие профессии стали основополагающим двигателем инновационного процесса. При этом молодые люди поступают на инженерные и другие технические специальности в надежде получить не только высшее образование, но и заняться интересным делом: разрабатывать устройства, технологические процессы, оборудование и программное обеспечение, трудиться на сложных участках производства.Профессионалы технического профиля пользуются огромным спросом у работодателей. Именно они с их изобретательскими и рационализаторскими способностями увеличивают прибыль любой компании. Грамотные «технари» уберегают компанию от убытков, а их инновационные решения повышают в разы производительность труда, сокращают расходы. Умные и прагматичные руководители не экономят на заработной плате таких специалистов и ни за что не упустят их. Учитывая современные реалии развития экономики Казахстана, востребованность технических кадров будет возрастать. В стране полным ходом идет масштабная индустриализация, а с ней растет научно-технологический потенциал страны.Повышение качества и безопасности выпускаемой продукции, создание и внедрение в производство принципиально новых видов техники и материалов тесно связано со стандартизацией, сертификацией и метрологией. Стандартизация служит инструментом оценки техники и технологий в любой экономике. Ее применение способствует улучшению качества, повышению уровня унификации и взаимозаменяемости, развитию автоматизации производств и процессов. Стандарты – это оптимальные технические решения, инновации, экономическая целесообразность, готовность к внедрению в производство.Сертификация – мощный инструмент для продвижения бизнеса, защиты потребителя от опасной и некачественной продукции. Результативность инновационных программ, имеющих важное значение в экономике, связана с проведением исследований, выполнение которых невозможно без использования современных измерительных технологий, метрологического обеспечения единства измерений.В условиях цифровизации экономики перед производственниками стоит задача оптимизировать или автоматизировать любую отрасль и сферу деятельности, взаимоувязать разные по содержанию и концепции технологические решения. Вступление Казахстана в ВТО, принятие технических регламентов Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества, обновление стандартов, норм и правил диктует необходимость качественной подготовки кадров в области технического регулирования и метрологии. Без глубоких знаний в области стандартизации, сертификации и метрологии построение инновационной экономики просто невозможно. И важным шагом в развитии данной сферы стало принятие новых законов «О стандартизации», «Об обеспечении единства измерений». Именно эти три составляющие основы – стандартизация, сертификация и метрология – способны дать промышленности инструменты для повышения качества и безопасности продукции, ускоренного внедрения инноваций и серийного производства товара, содержащего передовые технологические решения. В этом – одна из главных целей принятия данных законов.Как известно, важным условием повышения эффективности деятельности предприятий, развития той или иной отрасли выступает кадровый потенциал, уровень профессиональной компетентности персонала. В связи с этим одной из первоочередных задач высшего образования становится создание условий для формирования конкурентоспособной личности, способной самостоятельно, эффективно и качественно решать профессиональные проблемы и задачи.Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева – кузница кадров для сферы технического регулирования и метрологии. Подготовка специалистов в области стандартизации, метрологии и сертификации осуществляется более 20 лет. Выпускники кафедры добросовестно трудятся во всех уголках нашей страны: в Комитете технического регулирования и метрологии, его региональных филиалах, органах по подтверждению соответствия, испытательных лабораториях, Национальном центре экспертизы и сертификации, Национальном центре аккредитации, службах качества на производственных предприятиях и в организациях. Кстати, председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Арман Шаккалиев – тоже выпускник нашей кафедры, чем мы очень гордимся! Степень ориентированности образовательных программ на рынок труда становится ключевым показателем эффективности высшего и послевузовского образования и качества подготовки кадров. Тесное сотрудничество с реальным сектором экономики всегда было одним из приоритетов в деятельности ЕНУ. На кафедре создан Комитет по разработке образовательных программ (ОП), председатель которого – генеральный директор РГП «КазИнМетр» Токтабек Токанов. Организуются заседания «круглых столов» по разработке и экспертизе образовательных программ. Активное участие в этой деятельности принимают сотрудники РГП «КазИнст» и «КазИнМетр» Гульмайда Каримова, Арай Байзакова, Гюльмира Бектурганова, Никита Веретельников, Гулайхан Суйеубаева, Ердос Калыков. Многие из них – вчерашние наши выпускники!Функционирование трех филиалов кафедры, два из которых находятся на базе КТРМ, позволяет приблизить образовательный процесс к производству и улучшить качество подготовки кадров. Нашими партнерами являются 16 крупных предприятий республики, 23 органа по подтверждению соответствия, 18 испытательных лабораторий. В целях усиления практических навыков студентов кафедрой заключено 18 договоров с организациями и предприятиями по базам учебных и производственных практик студентов. Решению задач в области подготовки кадров в сфере технического регулирования и метрологии способствует Концепция «Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в области стандартизации на 2015–2020 годы», утвержденная РГП «КазИнСт», а также меморандум, подписанный Евразийским национальным университетом им. Л. Гумилева и Комитетом технического регулирования и метрологии.Филиалы кафедры служат базой для научно-исследовательских работ обучающихся, внедрения результатов НИР в производство. Опытные сотрудники комитета привлекаются к проведению занятий с магистрантами и студентами, участию в государственной аттестационной комиссии.Совместные конференции, семинары по ключевым проблемам отраслевого значения, теоретического, образовательного и практического уровней – давняя традиция, равно как и ежегодно проводимые на базе ЕНУ им. Л. Гумилева Всемирные дни стандартизации, метрологии, аккредитации, семинары «Международная система единиц».Образовательные программы успешно прошли специализированную аккредитацию. Критерием качества стал факт лидирующих позиций в национальных рейтингах образовательных программ НААР и НАОКО. Рейтинг НПП «Атамекен» также свидетельствует как об их востребованности, так и о высоком качестве подготовки выпускников.Кафедра активно развивает связи с зарубежными партнерами, помимо договорных отношений участвуя в программе академической мобильности Erasmus+. Перед высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, укомплектованном докторами, кандидатами технических наук, обладателями государственных грантов МОН РК «Лучший преподаватель вуза», экспертами-аудиторами, представителями международных технических комитетов, разработчиками стандартов стоят новые, достаточно серьезные и актуальные задачи, к которым относятся разработка принципов проектирования практико-ориентированных учебных программ, подготовка к переходу к индивидуально-ориентированной организации образовательного процесса.Активно внедряются результаты научной, научно-технической и инновационной деятельности. Задачи связаны с разработкой национальных стандартов, технических регламентов, внедрением новой техники и технологий, методик определения показателей качества продукции, выполнения измерений, развитием системы технического регулирования и метрологии, систем менеджмента качества, виртуальных лабораторных работ, баз данных, педагогических технологий и методик обучения.Мы не теряем связи с нашими выпускниками: получив солидный практический опыт, ребята, занимая в том числе руководящие посты, возвращаются на кафедру рецензентами дипломных работ, председателями государственных аттестационных комиссий, специалистами, передающими опыт и знания студентам, что, несомненно, повышает практическую ориентированность студентов в процессе обучения. С гордостью подтверждаю факт того, что почти все наши молодые преподаватели – это те, кто отучился в стенах ЕНУ им. Л. Гумилева! По академической мобильности студенты проходят обучение в зарубежных вузах-партнерах в Германии, Польше, Чехии, Литве, Латвии, Беларуси. В свою очередь мы давали знания учащимся российских вузов. Нельзя не отметить академическую мобильность и профессорско-преподавательского состава. Для магистрантов кафедры по дисциплинам «Инновации и инновационная деятельность», «Коммерциализация новых технологий», «Стандартизация наукоемкой продукции» не первый год читает лекции на английском языке австрийский профессор, международный эксперт по вопросам технического регулирования и метрологии Зигфрид Петер Ладнорг. Обучение проходит и в рамках программы Erasmus Mundus. В свою очередь наши ученые, преподаватели кафедры читают лекции в зарубежных вузах.Качество образовательного процесса во многом зависит от состояния материально-технической базы. И здесь нужно отметить, что наша лабораторная база – одна из сильнейших. Кафедра оснащена четырьмя комплектами учебно-лабораторного оборудования по метрологии, испытанию и контролю качества, электрическим измерениям, механическим испытания материалов. В планах – создание испытательной лаборатории.В 2017 году по инициативе Комитета технического регулирования и метрологии специальность «Стандартизация, метрология и сертификация» была разделена на два направления: «Стандартизация и сертификация» и «Метрология».Наши ребята активно занимаются наукой, выступают на конференциях, публикуются в научных журналах. Действуют студенческие научные сообщества «Бережливое производство», «Клуб индустриальных инженеров». Студенты становятся призерами республиканских предметных олимпиад, международных и международных конкурсов научных работ.При защите дипломных работ прослеживается высокий уровень знаний: многие из них выполняются по заказу работодателей, рекомендованы к внедрению в производство. Обучавшиеся в полиязычной группе защищают дипломные работы на английском языке. Главным показателем качества подготовки специалистов, несомненно, служит их трудоустройство. И тут ситуация такова: более 80% наших выпускников уже определились с будущим местом работы, что говорит об их востребованности на рынке труда.«В сфере высшего образования вузам предоставлена академическая свобода и самостоятельность. Следовательно, возросла и ответственность. Теперь следует поднять перед вузами вопрос о трудоустройстве своих выпускников. Если они не могут найти работу, то это означает, что вуз не выполняет свою роль», — в свое время отметил Первый Президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев на совещании по вопросам дальнейшей модернизации системы образования.Уже сейчас возникают новые сферы деятельности, ориентированные на реализацию творческого потенциала человека. По мнению экспертов, востребованными навыками для профессий будущего будут системное мышление, обучаемость, межотраслевая коммуникация, экологическое мышление, способность работы в условиях неопределенности, мультикультурность и мультиязычность, клиентоориентированность и работа с людьми. Обратим внимание на следующие. Системное мышление и межотраслевая коммуникация. Этими навыками необходимо обладать выпускникам направления «Стандартизация, сертификация и метрология» (по отраслям). Ведь отличительной чертой современного производства считается применение в рамках одного предприятия, цеха, а нередко и производственного участка самых разнообразных технологических процессов, сложных по своей физико-химической основе, реализуемых на современном высокопроизводительном оборудовании с использованием широкой номенклатуры материалов. Системный подход позволяет рассматривать производство как совокупность научных, технических, технологических, экономических элементов, выступающих в виде единого целого и находящихся во взаимодействии. Система качества продукции, товаров или услуг обобщает и использует системное взаимодействие стандартизации, метрологии и сертификации. Необходимо обладать широкими знаниями технологий, процессов и рыночной ситуации в разных смежных и несмежных отраслях. К примеру, производство органической продукции, безусловно, затрагивает межотраслевые интересы и напрямую связано с необходимостью формирования новых подходов, принципов и методов в управлении.Или взять такие навыки, как бережливое производство и экологическое мышление. Стандартизация в сфере охраны труда – это установление норм, правил и характеристик в целях обеспечения безопасности продукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества. На большинстве предприятий широко применяются высокотоксичные, легковоспламеняющиеся вещества, различного рода излучения. Технологические процессы зачастую сопровождаются значительными уровнями шума, вибрации, ультра- и инфразвука, жесткими и стабильными параметрами микроклимата. Большая часть операций производится в условиях высокого зрительного напряжения, запыленности и загазованности. На сегодня на многих предприятиях применяется сложное высокомеханизированное и автоматическое оборудование. Проблемы роста травматизма, профессиональных заболеваний требуют немедленного и быстрого решения, несмотря на сложность. В связи с этим возрастает потребность в выработке единых требований к системам управления охраной труда и их гармонизации с международными и национальными стандартами. Способность работы в условиях неопределенности – тоже важный навык. Стремительная смена технологий, обновление оборудования, внедрение материалов, которые еще мало исследованы с точки зрения риска получения отрицательных результатов, требуют комплексного управления рисками, активного развития процессов стандартизации в области управления ими как на национальном, так и на международном уровнях.Современный выпускник в области стандартизации, метрологии и сертификации должен не только обладать глубокими профессиональными теоретическими и практическими знаниями, но и иметь определенные знания в области научных исследований. Все это дает возможность самостоятельно ставить и творчески решать различные сложные вопросы производства. Следующим направлением решения проблемы качества выпускников является их сертификация. Система сертификации позволяет повысить возможность трудоустройства и конкурентоспособности на рынке труда. Сертификация позволит работодателю сократить затраты на обучение персонала, а государство с помощью этого инструмента может снизить уровень и продолжительность безработицы среди выпускников вузов.Наши образовательные программы востребованы, и с годами их востребованность будет только расти. Кадры, которые могут создать, измерить, оценить и управлять качеством, всегда в тренде, ведь высокое качество – залог успешного развития любой организации. Отношения – стратегическиеТоктабек Токанов, генеральный директор РГП «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики КазахстанЕжегодно в мире осуществляется более 200 миллиардов измерений. Основными задачами метрологии стали повышение конкурентоспособности предприятий за счет повышения точности измерений, полноценное метрологическое обслуживание сферы производства, процессов, услуг, развитие метрологической инфраструктуры, в том числе в сфере научных и прикладных исследований, а также разработки и внедрения инновационных технологий.Для решения этих задач внесены изменения в законодательство в области обеспечения единства измерений, ориентированные на соответствующую международную модель. При этом основной акцент ставится прежде всего на развитие калибровки средств измерений как эффективном инструменте повышения качества выпускаемой продукции, развития технологий и инновации. Очевидно, что в стране есть потребность в профессионалах с таким набором компетенций, который будет отвечать сегодняшним требованиям, то есть необходимы специалисты нового типа, способные решать установленные временем и новым законом задачи.Для нас отношения с Евразийским национальным университетом им. Л. Гумилева были и остаются стратегическими. В нашем учреждении трудятся многие выпускники кафедры стандартизации и сертификации ЕНУ. Подписан меморандум, действует филиал кафедры стандартизации и сертификации, проводятся совместные конференции, семинары, встречи. Студенты и магистранты проходят практику в наших лабораториях. Опытные сотрудники проводят практические и лабораторные занятия для студентов кафедры по таким дисциплинам, как «Метрология», «Метрологическое обеспечение производства», «Общая теория измерений» и другим. Совместно с профессорско-преподавательским составом кафедры мы активно участвуем в разработке образовательных программ. Ежегодно проводим мониторинг учебных планов кафедры на соответствие профессиональному стандарту «Метрология», анализируем и внедряем лучший международный опыт вузов по подготовке бакалавров и магистров данного направления. Институт активно участвует в разработке тематики дипломных работ и магистерских диссертаций, наши ведущие специалисты привлекаются к рецензированию выпускных работ.Ряд преподавателей кафедры прошли курсы повышения квалификации на базе нашего предприятия. Кроме традиционных навыков обучения, интенсивно внедряем мастер-классы, проводим семинары для ребят, профессорско-преподавательского состава кафедры.В числе задач стоят выявление, поддержка и стимулирование молодых метрологов в области достижений в сфере научной и прикладной метрологической деятельности. И в этом случае стало традицией ежегодное проведение Казахстанским институтом метрологии республиканского конкурса «Лучший молодой метролог», по результатам которого победители награждаются ценными подарками. Традиционно обучающиеся и молодые преподаватели кафедры стандартизации и сертификации активно участвуют в этом конкурсе. В 2016 году молодые преподаватели кафедры стали его призерами. Вот и в текущем году от ЕНУ им. Л. Гумилева участвовали студенты кафедры стандартизации и сертификации. Комиссия отметила высокий уровень подготовки учащихся.В 2017 году по инициативе Комитета технического регулирования и метрологии специальность бакалавриата 5В073200 – «Стандартизация, метрология и сертификация» была разделена на два направления: 5В073200 – «Стандартизация и сертификация» и 5В075000 – «Метрология».Сегодня Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева первым в стране получил право на подготовку бакалавров по новой образовательной программе «Метрология». Она разработана в соответствии с профессиональным стандартом. К сфере профессиональной деятельности выпускников отнесены разработка метрологического обеспечения для бесперебойного функционирования на предприятиях и в организациях, планирование и проведение испытаний, контроль за соблюдением правильности измерений параметров технологических процессов и внедрением нового измерительного оборудования, проведение работ по воспроизведению единиц физических величин и передаче их размеров.Вместе с тем выпускники бакалавриата «Метрология» должны быть компетентны и в других, не менее важных вопросах, таких как разработка проектов и плановых заданий по внедрению новой измерительной техники, организации метрологической аттестации Методики выполнения измерений (МВИ) и стандартных образцов. Будущие метрологи должны быть проводниками лучшего передового отечественного и зарубежного опыта в области методик выполнения измерений, поверки и калибровки средств измерений (СИ), применения принципов работы технических средств измерений и контроля, организации метрологического обслуживания СИ, систем автоматизации.Следует обратить внимание на такие компетенции бакалавров, как организация работ по аккредитации, участие в межлабораторных сравнительных испытаниях, внесение СИ, МВИ, стандартных образцов в реестр ГСИ РК, владение современными методами градуировки, настройки средств измерений, применение способов хранения и эксплуатации СИ и оборудования. Выпускники образовательной программы магистратуры «Метрология» в перспективе должны решать актуальные наукоемкие задачи метрологии и метрологического обеспечения. Считаю актуальным внедрение междисциплинарных курсов, которые должны стать обязательным элементом образовательных программ и учебных планов. Курсы магистратуры «Метрология» должны быть ориентированы на фундаментальность, высокий уровень всех видов занятий, наполнение их научным содержанием, творческой направленностью, активизацией самостоятельной работы. Необходимо поднять уровень метрологического обеспечения дипломных и магистерских работ.Принимая во внимание лучшие практики и новейшие тенденции развития сферы образовательных услуг, считаем, что внедрение образовательной программы бакалавриата «Метрология» позволит усилить кадровый потенциал в области метрологии и подготовить новое поколение технических специалистов.От имени Казахстанского института метрологии желаем ЕНУ им. Л. Гумилева новых успехов в решении актуальных проблем в сфере подготовки специалистов!Альма-матер, дающая крыльяАсель Дентаева, бакалавр специальности «Стандартизация и сертификация» ЕНУ им. Л. ГумилеваБудучи студенткой Евразийского национального университета им. Л. Гумилева кафедры стандартизации и сертификации, я получила возможность обучаться в Литве в рамках программы академической мобильности. Училась в городе Каунасе в Университете Vytautas Magnus, за что очень признательна и благодарна преподавателям.Могу смело сказать, что обучение по академической мобильности – одно из лучших и важных решений в моей жизни. Это очень большой опыт развития коммуникабельных навыков. Но получая определенные навыки, нужно помнить всегда ту альма-матер, которая дала тебе крылья, возможность взлететь. Первое, что меня радует, – у наших казахстанских студентов такая же гибкая система образования, как и за рубежом. Мы вправе сами выбирать предметы, которые посещаем, отсюда заметный интерес к дисциплине. Критическое мышление – одно из ключевых качеств, которым должен обладать студент. Преподаватель требует, чтобы ты подошел к теме с разных сторон. По крайней мере, у нас так и было на кафедре стандартизации и сертификации. Творческая атмосфера помогала не только обучаться, но и практиковаться в значимых государственных структурах. Твои знания расширяются благодаря тому, что именно под тебя создана та атмосфера, в которой ты имеешь честь получать достойное образование. Так вот, то же самое я встретила и за рубежом. В моей группе были ребята из разных стран – Кореи, Испании, Франции, Бразилии, и это далеко не весь список.Погружение в интернациональную атмосферу помогает не только усовершенствовать знание английского языка, но и расширяет горизонты мышления. По прибытии в свой Евразийский национальный университет еще больше начинаешь ценить то, что у тебя есть: сокурсников, преподавателей и даже действующие лаборатории, корпуса зданий, общежития. Преподавательский коллектив насыщен как маститыми профессорами, так и молодыми кадрами, молодыми преподавателями, которые, кстати, получили именно здесь свое образование. Эти поколения педагогов помогают друг другу. Именно здесь я убедилась в том, насколько важно сотрудничество, взаимопонимание. Не случайно, что тысячи и тысячи студентов, таких же, как некогда и я, постигают знания и стремятся получить те специальности, которые завтра поднимут тебя на крыльях. Крыльях достойных профессий. Большая честьГульмайда Каримова, начальник Управления по обучению, сертификации и научной работы РГП «Казахстанский институт стандартизации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан«Главный критерий оценки успешности вуза – это занятость выпускников после окончания учебы, их трудоустройство на высокооплачиваемую работу», – отметил Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в одном из Посланий народу Казахстана. Поддержка и развитие конкурентоспособности молодежи стало стратегическим приоритетом государственной политики республики. Ведь наличие конкурентоспособного поколения – залог процветания нации, развития гражданского общества, а значит, и базовых институтов демократии.Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева – один из ведущих вузов Республики Казахстан, который осуществляет в том числе выпуск специалистов в области стандартизации, сертификации и метрологии. РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» тесно сотрудничает с кафедрой стандартизации и сертификации ЕНУ им. Л. Гумилева. Студенты проходят на государственных специализированных предприятиях на постоянной основе производственную, учебную и преддипломную практику. Наблюдая за ними при прохождении практики, видишь высокую заинтересованность в изучении сферы стандартизации. Кроме того, совместно с кафедрой стандартизации и сертификации проводятся работы по организации заседаний «круглых столов», научно-исследовательских работ, совещаний по обсуждению актуальных тем в сфере стандартизации.Представители РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» являются членами Государственной аттестационной комиссии, участвуют в разработке образовательных программ, учебных и учебно-методических пособий вуза.Стало давней и хорошей традицией проводить профессиональные праздники на площадке Евразийского национального университета им. Л. Гумилева.В заседаниях «круглых столов» принимают участие разработчики законопроектов, в числе которых депутаты Парламента Республики Казахстан, а также представители государственных органов, НПП «Атамекен», структур по стандартизации, отраслевых ассоциаций и заинтересованных бизнес-сообществ, профессорско-преподавательский состав вузов города Нур-Султана, студенты и магистранты.Эта область профессиональной деятельности – достаточно интересная сфера, вызывающая пристальное внимание со стороны обучающихся. Цели стандартизации – повышение конкурентоспособности отечественной продукции, процессов и услуг, многие другие факторы, напрямую влияющие на экономику государства и в конечном итоге создающие условия для улучшения безопасности и качества жизни населения.Выпускники бакалавриата «Стандартизация и сертификация» должны уметь самостоятельно разрабатывать и выдвигать различные варианты решений профессиональных задач с применением теоретических и практических знаний, обладать достаточными знаниями по законодательству (НПА), действующему на территории Республики Казахстан в области технического регулирования и сферы стандартизации, теоретическими знаниями по разработке и утверждению национальных и межгосударственных стандартов, понимать требования стандартов по системам менеджмента, к примеру, таких как ISO 9001 «Системы менеджмента качества. Требования», ISO 14001 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», ISO 45001 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по использованию». Должны знать порядок их разработки, обладать широким кругозором, логическим мышлением, аналитическим складом ума, способностью реально оценивать ситуацию.Выпускники магистратуры дополнительно к сказанному должны обладать знаниями по формированию перечня технических регламентов ЕАЭС, программ разработки межгосударственных стандартов. Они должны знакомиться с процедурой оценки соответствия, в том числе типовым схемам оценки соответствия, участвовать в исследовательских работах в сфере стандартизации. Особо отмечу заведующую кафедрой стандартизации и сертификации Байхожаеву Бахыткуль Узаковну, доктора технических наук, профессора, которая со своей стороны совместно с педагогами кафедры проводит огромную работу по повышению знаний студентов. Государственные специализированные органы в этой области деятельности, в числе которых РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации», принимают участие в ежегодной университетской ярмарке вакансий. Отрадно отметить, среди сотрудников института есть выпускники кафедры стандартизации и сертификации.Я сама выпускница ЕНУ, чем горжусь. Но, помимо гордости, это еще и огромная ответственность – нести имя университета на производственном участке. На своем примере убедилась: выпускники ЕНУ им. Л. Гумилева достойно несут знания, полученные в университете, активно внедряют новые передовые идеи, технологии. Практически трудоустройство по этим специальностям имеет очень высокие показатели. И что особенно радует, наши специалисты – настоящие патриоты своего дела, при этом имеют высокую конкурентоспособность. Диплом выпускника в сфере стандартизации и сертификации дает возможность работать в любой отрасли промышленности, в научной сфере, в международных компаниях.