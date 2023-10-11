Вектор на демократизацию остается неизменным
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Подготовила Юлия Магер
Варшавская конференция по человеческому измерению БДИПЧ⁄ОБСЕ – крупнейшее в Европе мероприятие, посвященное вопросам прав человека и демократического развития. Казахстан традиционно принимает в ней активное участие, в том числе на экспертном уровне. О ключевых темах нынешней встречи и казахстанской повестке мы попросили рассказать директора Общественного фонда «Институт актуальной политики» Сергея Коновалова – одного из участников проходящего сейчас в столице Польши форума.