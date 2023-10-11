Вектор на демократизацию остается неизменным

– Сергей Алексеевич, какова тематика Варшавской конференции-2023 и как проходят обсуждения с учетом нынешних контекстов?

– Прежде всего отмечу, что Варшавская конференция по человеческому измерению БДИПЧ⁄ОБСЕ предоставляет площадку для выражения мнения правительственным и неправительственным организациям. При этом особый акцент делается на НПО, поскольку Варшава выступает как «окно», где они могли бы высказать свою позицию, представляя альтернативу докладам государственных структур.

Здесь, думаю, имеет смысл напомнить историю. Варшавские конференции начали проводиться с 1993 года. Советский Союз распался, «железный занавес» пал, постсоветские государства ступили на путь суверенного развития, и в этих условиях Польша выступила как некий плацдарм для продвижения принципов демократии и прав человека на восток. Поэтому конференция в Варшаве имеет глубокий исторический и политический контекст.

Нынешняя конференция БДИПЧ⁄ОБСЕ в Варшаве проходит на фоне беспрецедентных вызовов для стран, находящихся в зоне ответственности ОБСЕ. Прежде всего это продолжающийся военный конфликт между Россией и Украиной, что уже само по себе повод для серьезной дискуссии об эффективности ОБСЕ на современном этапе, ведь одной из целей организации как раз является предотвращение и урегулирование конфликтов.

В то же время ключевые вопросы конференции традиционны – это права человека, демократические принципы как ключевые факторы развития и процветания государств и народов.

Тут хочу обратить внимание, что дискуссии в рамках конференции БДИПЧ⁄ОБСЕ максимально открытые. Политический дискурс, я бы сказал, несколько расщеплен, не ограничен какими-то факторами, за исключением базовых. Спикеры могут свободно высказываться по любым волнующим их вопросам человеческого измерения.

В этом большая ценность Варшавской конференции: она дает возможность странам и отдельным участникам донести свое мнение о происходящем. Лично для меня было важно высказаться по тем оценкам, которые дает БДИПЧ⁄ОБСЕ нашей выборной системе и национальной практике проведения электоральных кампаний, в целом развитию политических институтов.

– Можете подробней рассказать, о чем именно вы говорили на конференции как представитель Казахстана?

– Я выступал уже в первый день мероприятия, буквально только прилетели – и на форум. Институт, которым я руковожу, занимается анализом ключевых трендов в политической, общественной сфере в Казахстане, и, основываясь на нашей работе, я постарался ответить на вопрос, почему процессы демократизации в нашей стране движутся не такими быстрыми темпами, как бы нам всем хотелось.

Демократия должна повышать устойчивость государства, а не расшатывать ее. Поэтому казахстанский путь здесь состоит в том, чтобы демократические преобразования в стране проходили с учетом всех факторов и особенностей, чтобы не нарушалась стабильность страны и не ставились под угрозу согласие и мирное сосуществование нашего полиэтнического и поликонфессионального общества.

Необходимо понимать контексты и причины, почему власти в Казахстане действуют именно так, а не иначе. Самое главное, что никто не противодействует демократии в Казахстане. Наша страна сохраняет демократический вектор развития и последовательно проводит соответствующие преобразования.

Возможно, наша страна – уникальный пример в этом отношении.

– Какие еще важные темы, касающиеся Казахстана, поднимаются в дискуссиях на конференции?

– Во-первых, конечно, нельзя обойти вниманием дискуссии по январским событиям 2022 года. Мировое сообщество продолжает их обсуждать, высказывать обеспокоенность. Этому было посвящено несколько площадок на форуме с участием наших известных активистов НПО, моих коллег и друзей, таких как Евгений Жовтис.

Самое важное, что все мы представляем на конференции Казахстан, и каким бы ни было содержание наших докладов и комментариев, цели у нас общие – демократия и прогресс для страны. Мы должны гордиться тем, что на таких международных площадках широко представлены казахстанцы.

Мне удалось, например, пообщаться с моим коллегой Сериком Бейсембаевым, социологом, руководителем НПО PaperLab, он представил очень интересную презентацию об эволюции политических мнений за прошедшие два года. Это представляет интерес не только для международного сообщества, но и для казахстанцев.

Во-вторых, надо сказать, что на Варшавском форуме как-то не принято говорить о достижениях. Чаще здесь речь идет о проблемах. И в условиях ограниченного регламента спикеры концентрируются на том, чего не хватает, чего нужно достичь.

Например, обсуждалось на заседаниях антиэкстремистское законодательство в Казахстане. Часть НПО считает, что оно чрезмерно развернуто против политических свобод, однако другая говорит об этом как о жизненно важной необходимости.

В контексте прав и свобод особенно обсуждается религиозный вопрос – сегодня эта тема обостряется практически во всех странах Центральной Азии. Большие риски имеются с точки зрения активизации деструктивных религиозных течений, религиозного экстремизма.

В-третьих, определенное место в дискуссиях, в особенности в кулуарах форума, занимает восприятие политической эволюции постсоветских стран.

Одним из ключевых аспектов обсуждения является так называемый феномен GONGO, то есть квазигосударственных, проправительственных НПО. Обычно это воспринимается как обидный эпитет, как бы ставящий под сомнение состоятельность организаций, имеющих неправительственную юридическую форму, но активно сотрудничающих с госорганами.

В то же время, если учитывать наш политический путь, ход постсоветской эволюции в Казахстане и регионе ЦА, то, возможно, GONGO – это не самый плохой метод развития гражданского процесса. Здесь присутствует некоторый баланс между тем, чтобы вести себя конструктивно в отношении властей и реализовывать свои цели и задачи как НПО, получать возможность выхода на международные площадки. Такой негласный общественный договор.

Не думаю, что есть что-то плохое, если НПО честно делает то, для чего оно создавалось. Надо только говорить об этом прямо, в таких делах открытость – лучшая политика.

Кстати, как раз таки именно принципы открытости, прозрачности лежат в основе инициативы Казахстана по опубликованию списка НПО, получающих финансирование из-за рубежа. Никто не делает из этих организаций «врагов народа», никто не собирается ограничивать их деятельность, никаких юридических последствий для тех, кто в этом списке оказался, просто нет. Но общество должно понимать то, как двигаются и с кем работают те или иные структуры.

По данным социологических исследований, примерно 43% действующих НПО живут за счет западных грантов. Около 50% получают государственные гранты. То есть поле примерно распределяется поровну.

– С точки зрения дальнейшей демократизации особое значение имеет совершенствование выборных процедур и законодательства. Как оценивается прогресс Казахстана в этой сфере?

– Дискуссия по этому вопросу очень активная – как внутри страны, так и с нашими партнерами. С БДИПЧ⁄ОБСЕ, конечно, тоже.

В Казахстане идет обсуждение рекомендаций БДИПЧ⁄ОБСЕ, данных по результатам президентских и парламентских выборов, прошедших, соответственно, в 2022 и 2023 годах. Я сам был приглашен впервые на заседание Экспертного совета при ЦИК РК, посвященного обсуждению этих докладов.

Мы не говорим, что у нас идеальный политический и выборный процесс. Казахстан делает все необходимое, чтобы усовершенствовать его. И, на мой взгляд, мы должны быть заинтересованы в получении обратной связи от наших западных партнеров относительно того, как движется наш электоральный процесс.

При этом не надо все рекомендации и критику воспринимать в штыки, не надо видеть в них какой-то элемент конфронтации или противопоставлять по принципу свое⁄чужое. Не надо рассуж­дать в терминах и категориях двухполярного мира.

– Почему для Казахстана важно участвовать в таких мероприятиях, как Варшавская конференция по человеческому измерению?

– Прежде всего, таким образом мы демонстрируем свою открытость. Другой важный момент: это очень сильное экспертное мероприятие, хороший инструмент «экспертной дипломатии», «народной дипломатии». Взаимодействие мозговых центров, экспертных кругов в решении каких-то вопросов может быть даже эффективнее, чем диалог политиков. Собственно, можно увидеть, что «экспертная дипломатия» сегодня – мейнстрим мировой геополитики. Ведущие университеты, Think Tanks выступают как двигатели мировой мысли. Казахстану в этом плане очень повезло в том, что наш Президент владеет этим аппаратом «экспертной дипломатии» и понимает его важность.