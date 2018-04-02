​Вектор на экономизацию

708
Елена Иванова

Открывая заседание, глава ведомства Кайрат Абдрахманов констатировал, что прошлый год и начало нынешнего были отмечены плодотворными зарубежными визитами Президента Нурсултана Назарбаева, подписанными соглашениями, успешными переговорами в рамках крупных международных мероприятий.

– Под руководством Главы государства наша страна остается стабильным и долгосрочным партнером мирового сообщества. Голос Казахстана становится все более слышимым на международных площадках, – отметил он.

В 2016 году на расширенной коллегии Глава государства поставил перед Министерством иностранных дел ряд задач по усилению экономического вектора внешней политики. В этом ключе министр подчеркнул, что речь идет о системной перестройке подходов, внедрении новых элементов в работе, ее фокусировании на экономике и защите внешнеэкономических интересов нашей страны в условиях нарастающей глобальной конкуренции.

– МИД активизировал работу по выстраиванию прямого взаимодействия с отечественным частным сектором для оказания содействия в поиске потенциальных зарубежных партнеров, инвесторов, а также в продвижении выпускаемой продукции на внешние рынки. Экономизация – это первостепенная задача всей системы министерства и загранучреждений, – сказал Кайрат Абдрахманов.

Отдельное внимание было уделено задачам по обеспечению дипломатического продвижения и сопровождения социально-экономического развития Казахстана, роли Министерства иностранных дел в реализации программы «Рухани жаңғыру», популяризации казахстанской культуры в мире.

В соответствии с повесткой дня в ходе заседания были также рассмотрены меры по реализации Послания Президента РК народу Казахстана, продвижению глобальных международных инициатив Главы государства по линии ООН, внедрению ведомственной информационной системы в рамках программы «Цифровой Казахстан», а также вопросы совершенствования кадровой политики, повышения исполнительской дисциплины и другие. 

