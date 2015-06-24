Вектор позитивных перемен Свежий выпуск 435

Открывая диалог, заместитель акима ЗКО Алмаз Бадашев отметил, что от состояния дел в энергетике во многом зависит развитие экономики. Сегодняшние дела и планы сверяются с задачами, обозначенными Главой государства в Плане нации «100 конкретных шагов».

Приуралье не входит в единую энергосистему. Поэтому до начала 2000-х годов приходилось большую часть энергии закупать в России. За годы независимости введены в эксплуатацию ГТЭС на Карачаганаке, Уральской ТЭЦ, в пригородном поселке Новенький. Сейчас ведется строительство еще одной станции мощностью 200 МВт. Все это позволит полностью обеспечить потребности области.

На форуме обсуждались планы модернизации отрасли, о которых рассказал в своем выступлении председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контро­ля Министерства энергетики РК Сунгат Есимханов. В перспективе намечено создать единую систему, которая позволит работать с минимальными потерями. Речь шла также о скоординированной работе в рамках Электро­энергетической ассоциации Казахстана.

Людмила КОРИНА, Уральск



В кольце насаждений

Через несколько лет областной центр окольцует зеленый пояс, площадь которого составит порядка 17 тыс. га. Первые 5 тыс. га по программе «Жасыл аймак» уже засажены фруктовыми и декоративными саженцами.

Зеленый пояс вокруг областного центра начали создавать в 2007 году, ежегодно расширяя его территорию. Естественно, что посадка саженцев – только половина дела. Очень важно наладить должный уход, чтобы приживаемость деревьев была максимальной, а рост – ускоренным.

Пока только половина лесопосадок оборудована системой капельного орошения. В перспективе же «капелькой» будет оснащен весь зеленый массив. К примеру, на нынешний год запланировано увеличение орошаемых территорий еще на 252 га. В областной казне предусмотрены 568 млн тенге на то, чтобы пробурить 6 скважин, установить насосные станции и проложить оросительные сети.

Махаббат ЖАКСЫЛЫКОВА, Шымкент



Историческая фотосессия

Уникальная фотоэкспедиция, организованная в честь 550-летия Казахского ханства факультетом журналистики КазНГУ им. Аль-Фараби и общественным объединением «Фотоөнер», отправилась по знаменательным местам области, символизирующим становление казахской государственности. В составе группы 18 фотокорреспондентов республиканских и областных средств массовой информации, преподаватели и студенты журфака КазНГУ.

В течение двух дней необычный отряд взглянет через объективы фотоаппаратов на загадочный дворцовый комплекс «Акыртас», побывает в урочище Жайсан, где султаны Керей и Жанибек заложили основу нового государства, посетит исторические достопримечательности Мойынкумского района. Снимки, привезенные из похода, появятся на стендах учебных заведений и государственных учреждений. Их увидят на фотовыставке во время праздничных торжеств в Таразе. Войдут они и в специальный альбом, выпущенный к 25-летию независимости республики.

Вячеслав СЕРГЕЕВ, Тараз



Ускорить темпы строительства

Аким области Сергей Кулагин ознакомился с ходом строительства домов в селе Оразак Целиноградского района, пострадавшем в нынешнем году от наводнения.

Здесь возводятся 100 благоустроенных двухквартирных домов с инженерными сетями. Площадь каждой квартиры составляет 83,6 кв. м, приусадебного участка – 10 соток. Глава региона встретился с руководителями строительной компании и акцентировал их внимание на необходимости обеспечения ускоренных темпов возведения жилья и привлечения местных жителей к работам.

Кроме того, в районе для жителей аулов Аганас, Шнет, Акмол и Косшы, которые тоже пострадали от наводнения в результате нынешнего небывалого паводка, строятся два 45-квартирных дома. В ходе рабочей поездки аким области побывал и в ауле Акмол, где ознакомился с ходом возведения 45-квартирного дома.

Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область



Пожаров стало больше

В Алматы увеличилось число пожаров. Как сообщили специалисты городского департамента по ЧС, за 5 месяцев текущего года произошло 279 случаев возгорания. Это на 3% больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

417 раз загорался сухостой. При ликвидации пожаров, а также во время проведения аварийно-спасательных работ были эвакуированы 3 514 человек и спасены 27 погорельцев. Погибли 8 человек (за аналогичный период 2014 года погибших на пожаре трое). Более чем на 880 млн тенге спасено от огня материальных ценностей.

Марина МИХАЙЛОВА, Астана