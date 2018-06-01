Векторы парламентской дипломатии

Председатель Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил посла Узбекистана Саидикрама Ниязходжаева с вступлением в должность и пожелал ему успехов в работе на благо традиционно дружественных отношений между нашими государствами.
Спикер Сената назвал Узбекистан ключевым политическим и экономическим партнером Казахстана в регионе.
– В последнее время мы с удовлетворением наблюдаем бурный подъем в развитии сотрудничества между нашими странами в различных областях. Такое развитие событий полностью отвечает устремлениям народов Казахстана и Узбекистана, – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Определяющим фактором укрепления двустороннего стратегического партнерства, по мнению председателя Сената, являются доверительные отношения и взаимопонимание между главами наших государств.
Собеседники отметили, что активное взаимодействие законодательных органов является важным элементом сотрудничества двух стран. Касым-Жомарт Токаев пригласил председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана совершить ответный визит в Казахстан.
Вопросы укрепления межпарламентского диалога были в центре внимания на встрече Касым-Жомарта Токаева с послом Беларуси Анатолием Ничкасовым.
Глава Сената высоко оценил уровень взаимодействия законодателей Казахстана и Беларуси в двустороннем формате и в парламентских ассамблеях СНГ, ОДКБ и ОБСЕ. Деятельность депутатов, как считает Касым-Жомарт Токаев, имеет очень важное значение в сближении двух государств в рамках интеграционных объединений.
Участники встречи рассмотрели перспективы дальнейшего развития межпарламентских контактов, а также сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, гуманитарной сферах.