Векторы парламентской дипломатии

Председатель Сената Парламен­та Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил посла Узбекистана Саидик­рама Ниязходжаева с вступ­лением в должность и пожелал ему успехов в работе на благо традиционно дружественных отношений между нашими государствами.

Спикер Сената назвал Узбекистан ключевым политическим и экономическим партнером Казахстана в регионе.

– В последнее время мы с удовлетворением наблюдаем бурный подъем в развитии сотрудничест­ва между нашими странами в различных областях. Такое развитие событий полностью отвечает устремлениям народов Казахстана и Узбекистана, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Определяющим фактором укреп­ления двустороннего стратегического партнерства, по мнению председателя Сената, являются доверительные отношения и взаимопонимание между главами наших государств.

Собеседники отметили, что активное взаимодействие законодательных органов является важным элементом сотрудничест­ва двух стран. Касым-Жомарт Токаев пригласил председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана совершить ответный визит в Казахстан.

Вопросы укрепления межпарламентского диалога были в центре внимания на встрече Касым-Жомарта Токаева с послом Беларуси Анатолием Ничкасовым.

Глава Сената высоко оценил уровень взаимодействия законодателей Казахстана и Беларуси в двустороннем формате и в парламентских ассамблеях СНГ, ОДКБ и ОБСЕ. Деятельность депутатов, как считает Касым-Жомарт Токаев, имеет очень важное значение в сближении двух государств в рамках интеграционных объединений.

Участники встречи рассмотрели перспективы дальнейшего развития межпарламентских контактов, а также сотрудничест­ва в торгово-экономической, транс­портно-логистической, гуманитарной сферах.