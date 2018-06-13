Величина прожиточного минимума выросла на 14% за год в Казахстане
Рустам Мухаметкалиев
Величина прожиточного минимума в Казахстане в мае 2018 года составила 26,5 тыс. тенге – это на 14% больше, чем годом ранее (23,2 тыс. тенге). Для сравнения: цены за этот же период поднялись всего на 6%, передает корреспондент Kazravda.kz.
По данным портала finprom.kz, в региональном разрезе наибольший среднедушевой прожиточный минимум в Мангистауской области – 32,3 тыс. тенге (годовой прирост – 17,4%). Далее Астана – 30,6 тыс. тенге (прирост – 17,4%). Замыкает топ-3 Алматы, где средний прожиточный минимум составляет 29,9 тыс. тенге (прирост – 12,4%).
Максимальное увеличение прожиточного минимума зафиксировано в Акмолинской области – 18,9%, Мангистауской области – 17,4% и Западно-Казахстанской области – 15,9%.
В многолетней динамике прожиточный минимум казахстанцев растет год за годом в среднем на 9,7%.
Так, например, за период 2012-2017 годов средний уровень прожиточного минимума вырос на 7 тыс. тенге, с 16,8 до 23,8 тыс. тенге. Только за 2017 год рост составил 10% по отношению к 2016 году.
Средний прожиточный минимум в разрезе социально-демографических групп в мае 2018 года увеличился на 10,9% по сравнению с декабрем 2017 года.
Величина прожиточного минимума для детей до 13 лет составила 21,4 тыс. тенге (декабрь 2017 – 19,7 тыс. тенге). Для трудоспособных мужчин старше 18 лет установлен показатель на уровне 31,4 тыс. тенге (декабрь 2017 – 28,2 тыс. тенге), а для женщин – 25 тыс. тенге (декабрь 2017 – 22,4 тыс. тенге).
Прожиточный минимум для пенсионеров и пожилых людей составил 24,8 тыс. тенге в мае 2018, против 22,2 тыс. тенге в декабре 2017 года.
За период с начала года (май 2018 к декабрю 2017) цены и тарифы на потребительские товары и услуги увеличились на 2,4%, в том числе на продовольственные товары – на 2,9%, на непродовольственные товары и платные услуги – на 2,1%.
В то же время рост цен в мае 2018 года к маю 2017 года составил 6,2%, а годом ранее прирост составил 7,5%.
Таким образом цены на товары и услуги растут медленнее прожиточного минимума.