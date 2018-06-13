Общество
Величина прожиточного минимума выросла на 14% за год в Казахстане
Рустам Мухаметкалиев
Величина прожиточного минимума в Казахстане в мае 2018 года составила 26,5 тыс. тенге – это на 14% больше, чем годом ранее (23,2 тыс. тенге). Для сравнения: цены за этот же период поднялись всего на 6%, передает корреспондент Kazravda.kz.

По данным портала finprom.kz, в региональном разрезе наибольший среднедушевой прожиточный минимум в Мангистауской области – 32,3 тыс. тенге (годовой прирост – 17,4%). Далее Астана – 30,6 тыс. тенге (прирост – 17,4%). Замыкает топ-3 Алматы, где средний прожиточный минимум составляет 29,9 тыс. тенге (прирост – 12,4%).

Максимальное увеличение прожиточного минимума зафиксировано в Акмолинской области – 18,9%, Мангистауской области – 17,4% и Западно-Казахстанской области – 15,9%.



В многолетней динамике прожиточный минимум казахстанцев растет год за годом в среднем на 9,7%.

Так, например, за период 2012-2017 годов средний уровень прожиточного минимума вырос на 7 тыс. тенге, с 16,8 до 23,8 тыс. тенге. Только за 2017 год рост составил 10% по отношению к 2016 году.



Средний прожиточный минимум в разрезе социально-демографических групп в мае 2018 года увеличился на 10,9% по сравнению с декабрем 2017 года.

Величина прожиточного минимума для детей до 13 лет составила 21,4 тыс. тенге (декабрь 2017 – 19,7 тыс. тенге). Для трудоспособных мужчин старше 18 лет установлен показатель на уровне 31,4 тыс. тенге (декабрь 2017 – 28,2 тыс. тенге), а для женщин – 25 тыс. тенге (декабрь 2017 – 22,4 тыс. тенге).

Прожиточный минимум для пенсионеров и пожилых людей составил 24,8 тыс. тенге в мае 2018, против 22,2 тыс. тенге в декабре 2017 года.



За период с начала года (май 2018 к декабрю 2017) цены и тарифы на потребительские товары и услуги увеличились на 2,4%, в том числе на продовольственные товары – на 2,9%, на непродовольственные товары и платные услуги – на 2,1%.

В то же время рост цен в мае 2018 года к маю 2017 года составил 6,2%, а годом ранее прирост составил 7,5%.

Таким образом цены на товары и услуги растут медленнее прожиточного минимума.


Популярное

Все
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
В Костанайской области закроют 11 начальных школ, а 14 новых построят
Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов
Айман Умарова высказалась о новых поправках в Конституцию РК
Делать электромобили и строить "зеленую" инфраструктуру собирается Казахстан ради борьбы с изменением климата
Кран-манипулятор насмерть сбил ребенка в Костанае
Пути решения застарелых проблем казахстанского сельского хозяйства назвал Ахылбек Куришбаев
Эксперты обсудили новые поправки в Конституцию и грядущий референдум
Сенатор: 5 июня пополнит календарь исторических дат Казахстана
О прогрессивном шаге Токаева по углублению демократизации Казахстана высказался эксперт
Смарт-ошейники для сельхозживотных тестируют казахстанские полицейские
Фермеры Мангистау так и не вырвались из тисков бескормицы
Пенсионер, защищая сноху, зарезал родного сына в Алматинской области
«Их воздух – приятный, вода – сладкая...»
Труп женщины обнаружили на ферме в Алматинской области
Дефицита дизеля во время посевной не ожидается в Казахстане
Какие вопросы сейчас больше всего волнуют казахстанских фермеров?
Президент РК: Казахско-турецкая дружба в будущем будет только крепнуть
На проведение референдума выделят более 16 млрд тенге
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Полный текст видеообращения Президента Токаева по поправкам в Конституцию
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Школьница повесилась во дворе дома в Алматы
"От страха и шока обмочилась в штаны": девочку не выпускали из темной комнаты в детсаду Нур-Султана
Трасса между Карагандой и Темиртау, которую еще не сдали, покрывается трещинами
Таинственные нападения на девушек участились во Франции
Есть или не есть – вот в чем вопрос
Маулен Ашимбаев – Этот день важен, чтобы не забывать огромную цену
Парламент Казахстана принял поправки в закон о республиканском референдуме
Курс доллара резко упал
Выбирать фото для удостоверения личности и паспорта смогут казахстанцы
Утильсбор в Казахстане: ставки снижены вдвое
Школьницу подозревают в убийстве матери в Актобе
Гуманитарные усилия ООН не в состоянии решить главную задачу в Украине
Закон Республики Казахстан
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области

Читайте также

Общество
Причины запрета на вывоз металлолома из Казахстана пояснили…
Общество
Начальника Департамента полиции Шымкента наказали после гро…
Общество
Кариму Масимову продлили арест на месяц
Происшествия , Общество
Пропавшего 10-летнего мальчика ищут в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]