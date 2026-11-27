фото Игоря Бургандинова

За годы независимости театр оперы и балета сформировал богатый национальный репертуар, который стал отражением глубоких культурных традиций Казахстана и пространством для смелых творческих поисков. Первой страницей истории театра, берущего свое начало в 2013 году, стала премье­ра монументального оперного шедевра Мукана Тулебаева «Биржан – Сара» – творение, которому аплодировала не только казах­станская публика, но и зарубежная. Таких славных страниц будет еще немало.

За годы своего существования театр от продолжения традиций перешел к созданию уникальных авторских решений. Свидетельством такой зрелости стала мировая премьера балета «Томирис», посвященного 35-летию Независимости Казахстана.

Это первый полноформатный национальный балет, созданный специально для «Астана Опера» собственными силами: музыка композитора театра Хамита Шангалиева, хореография Султанбека Гумара. Подробнее о проделанной работе его создатели рассказали в ходе пресс-конференции накануне премьеры.

Как отметил председатель правления «Астана Опера» Александр Совостьянов, к созданию столь масштабного полотна они подошли с большим волнением, осознавая и масштабность личнос­ти самой Томирис, и значимость темы борьбы за независимость в преддверии национального праздника. Получилось ли оправдать доверие и приложенные усилия – судить теперь уже зрителям.

Поделился своими мыслями и композитор постановки, заслуженный деятель Казахстана Хамит Шангалиев. Для него балет «Томирис» видится как мозаика – команд­ная работа, в которой каждый, укладывая свое «стеклышко», помогал создавать единую, идеально слаженную композицию.

– Я бы очень хотел, чтобы эта постановка осталась в истории. Безусловно, судить об этом пока рано, балету для этого надо «прожить» десятилетия на сцене. Да, было нелегко – надо было передать звучание того времени, но верю, что у нас все получилось: продуман каждый звук, каждый акцент, каждое движение, – прокомментировал Хамит Шангалиев.

Автор либретто заслуженный деятель Казахстана Ермек Аманшаев, говоря о постановке, подчеркнул кропотливую работу над столь масштабным творением ввиду, в первую очередь, весомости роли сакской царицы в геополитике той эпохи. Будучи представительницей великой царской династии, Томирис в буквальном смысле «переиграла» возможные дальнейшие события.

– История Томирис – это история бескорыстного служения своему народу. Отстоять свою землю, сохранить ее, наследие предков – настоящий подвиг. Великая женщина – дочь Великой степи. Считаю, что о ее подвигах должна знать и помнить в первую очередь молодежь, – сказал драматург.

Постановку «Томирис» осущест­вил солист балета театра «Астана Опера» и хореограф Султанбек Гумар. Именно его стараниями на сцене разворачивается завораживающее действие, в котором занято большое количество артистов театра. Вдохновленный образом великой царицы, постановщик хотел добиться от артистов понимания каждого движения, искусной передачи атмосферы той эпохи, а главное – точно подчеркнуть качества Томирис – отвагу, любовь к народу, своей земле. Не менее важная задача, отметил хореограф, погрузить зрителей в историю казахского народа, пробудить в них чувство патриотизма.

Грандиозным и долгожданным событием назвала постановку народная артистка России, художественный руководитель балетной труппы ГТОБ Алтынай Асылмуратова.

– Могу сказать, что я счастлива. Это была моя мечта, мне очень хотелось, чтобы на национальной сцене появилось настоящее произведение искусства и чтобы создали его люди, которые по крови понимают казахскую культуру. Поверьте, это дорогого стоит. Собралась потрясающая команда талантливых людей, тех, кто чувствует так глубоко, что порой слезы наворачиваются от увиденного. И это несмотря на возникавшие периодически сложности, на болезни артистов, которые даже с температурой 39 продолжали репетировать, доводить до совершенства свои партии. Могу с уверенность сказать: для меня «Томирис» – спектакль уровня Юрия Григоровича, – заявила Алтынай Абдуахимовна.

Она высоко оценила старания художника по костюмам Дариги Тайшиковой, благодаря которой на сцене зритель видит свыше двух сотен уникальных нарядов, соз­данных с большим вниманием к деталям и особенностям того далекого времени. Концепция оформления костюмов вращается вокруг сакского звериного стиля, особое внимание уделено образам Томирис. При этом учитывалось и удобство костюмов. А еще художники на славу поэкспериментировали: в визуале использовались светодиоды, манипуляции с тканями – прокрашивание, оригинальное сочетание.

Рассказывать о творческом процессе можно долго – нюансов создания столь грандиозной постановки множество. Но лучше увидеть собственными глазами. «Томирис» – балетный спектакль действительно мирового уровня.

...Действие разворачивается в VI веке до нашей эры среди саков-массагетов. Во время весеннего праздника народ чествует свою правительницу Томирис. Ее сын полководец Спаргапис возвращается из похода с победой. Но мирная жизнь прерывается известием о вторжении персидского царя Кира. Томирис благословляет сына на защиту родной земли и вручает ему священный меч. Персидский царь хитростью заманивает массагетов в ловушку, большая часть войска гибнет, а Спаргапис попадает в плен. На его глазах Кир казнит его соратников и убивает возлюбленную – предводительницу амазонок Арнаву.

Трагизм нарас­тает. Томирис получает послание от Кира с требованием отдать свои земли в обмен на жизнь сына. Но Спаргапис, дабы не стать причиной порабощения своего народа, жертвует собой. А Томирис поднимает войско на решающую битву, в которой обезглавливает жестокого перса. Победа, однако, не приносит облегчения израненной душе царицы. И лишь явившиеся ей духи мужа и сына напоминают о долге перед народом и помогают обрести душевное равновесие. Томирис возвращается к своему народу, который встречает ее как муд­рую и сильную царицу.

Динамична каж­дая минута спектакля, сцена буквально «живет» движениями, потрясаю­щей музыкой, парящими тканями и голосами героев. Безус­ловно, балет станет одной из самых значимых и ярких постановок в истории «Астана Опера» и культурного наследия суверенного Казахстана.