​Великая сила любви

Сколько поэтических строк сложено мужчинами во славу Женщины! Во все времена, на всех континентах Ей преклонялись, Ее воспевали, в Ней искали идеал, а некоторые даже видели «чистейшей прелести чистейший образец».

Но вот поразительно, несмотря на это не поддающееся подсчету количество любовных стихов, песен и поэм, постоянно появляются все новые и новые. Наверное, потому что любовь столь же безгранична, как сама жизнь. Сколько бы ни было написано о любви – ее постоянная новизна, драматизм, бури чувств и чувственности – никогда не будут исчерпаны, пока есть на земле человек и пока бьется в его груди сердце, которое «не любить не может».

Не случайно великий певец любви Александр Блок утверждал, что «только влюбленный имеет право на звание человека». А тонкий знаток души Лев Толстой «талантом любви» проверял достоинство человека. Любовь – это то возвышенное чувство, светом и теплом которого пронизано наше земное существование, поэтому нынешним молодым неплохо бы время от времени брать в руки томик любовной лирики, чтобы вслед за классиками услышать и мягкий, нежный шепот любви, и ее громовые раскаты.

Ведь любви, как и любой науке, надо учиться, тренируя душу, настраивая ее на высокий лад. Я понимаю, что воспитание чувства – дело не простое, но оно необходимо, без этого мы лишимся главного компонента, без которого не может существовать нормальное человеческое общество. А сейчас, как мне кажется, настойчиво пытаются лишить этого таланта нынешнюю молодежь, приучая к мысли, что в отношении полов главное не чувства, а секс. Для этого достаточно посмотреть многочисленные молодежные сериалы, особенно импортного производства. Ей-богу, обидно и противно, когда теряются нравственные ориентиры, стирающие грань между «нельзя» и «можно». Запретный плод, как известно, сладок, но, как говорил Достоевский, когда все позволено, душа человеческая разрушается.

Кто-то может сказать при этом, что и у всех корифеев любовной лирики было предостаточно романов, которые они крутили с красавицами. Да, никто из великих не был ни ханжой, ни моралистом. Начиная от шалуна Пушкина, они знали толк в любви, но делали это так же изящно и талантливо, как и создали шедевры любовной лирики, поднимая женщину на недосягаемую высоту.

Согласитесь, что классическая поэзия учит мужчину идеализировать женщину. Но вот поразительно – этим сильная половина человечества возвышает не только ее, но и себя. Лучшие образцы живописи, скульптуры, графики, поэзии, театра, кино посвящены Женщине, ее очарованию, «чудному мгновенью» встречи с ней, вековой загадке ее красоты. «И прелести ее секрет разгадке жизни равносилен», считал Пастернак.

Потрясающие по силе экспрессии и выразительности стихи о любви написаны и нашим казахстанским поэтом Олжасом Сулейменовым, которые, как мне представляется, вобрали в себя самую суть этого великого чувства. «Ты как мед,/как вспомню – зубы ноют,/ты как шутка, от которой воют,/я ничтожен, кто меня обидит?/Видел ад, теперь бы рай увидеть. … А когда язык ломает зубы?/А когда глаза сжигают веки?/Как, скажи, мне брови не насупить,/глянуть – /и остаться человеком? ...Если б звался я, дурак, Хаямом,/если б я, проклятый, был Хафизом,/если б был я Махамбетом, я бы!../Только все стихи уже написаны./Так в горах любили и в степях,/так любили – и смеясь и плача./Разве можно полюбить иначе?../Я люблю тебя, как/ я – тебя…»

Весна – это прекрасная пора любви, когда «журчат ручьи,/Слепят лучи,/И тает лед, и сердце тает». И все мы в этот период пробуждения природы становимся немножко поэтами, и, кто знает, может, кому-то тоже удастся услышать в лирических строчках «шорох снов» и прикоснуться к Любви – смыслу и основе всей нашей жизни.