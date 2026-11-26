На прошедшем в Алматы IV Казахстанском философском конгрессе «Философия казахстанского общества: ценностные ориентиры и перспективы развития» источники и методы изучения степной философии обсудили на отдельной дискуссионной площадке. Об истоках степной философии и ее значении для современного общества мы беседуем с доктором философских наук, профессором Казахстанского филиала МГУ им. М. В. Ломоносова Сабиной АЯЗБЕКОВОЙ.

фото из архива С.Аязбековой

– Сабина Шариповна, вы написали пять монографий и множество научных статей о цивилизациях и культуре Великой степи. Когда говорят о казахской философии, прежде всего вспоминают Абая, просветителей, жырау и биев. Насколько глубже уходят ее истоки и как они связаны с цивилизациями Великой степи?

– Здесь приходится различать две истории. Одна – история казахского народа, другая – история того мировоззренческого опыта, который вошел в его культуру. Представления о Мире, месте человека в нем и о достойной жизни складывались задолго до формирования казахского народа.

В нашей концепции Великая степь представляет собой макроцивилизационную систему. В ее истории мы выделяем локальные эндогенные цивилизации, то есть сложившиеся в самой степи. Это тенгрианская, скифо-сакская, гуннская, тюркская, монгольская и золотоордынская цивилизации. В ходе их развития складывались и преобразовывались основания культурного кода казахов.

Истоки степной мудрости уходят еще глубже, в доцивилизационный период – от верхнего палеолита до неолита. Наскальные изображения и другие археологические находки позволяют судить о том, что еще в те далекие времена человек начинал осмыслять порядок Мира и свое место в нем.

– Древние люди не оставили философских трактатов. Что могут рассказать об их мышлении изоб­ражения, находки, слова?

– Начнем с того, что можно увидеть. Какие образы человек выбирает? Как располагает их рядом? Уже сам выбор и порядок изображений дают основание судить о том, что было для него значимым.

Другой источник – язык. В «Алтайском этимологическом словаре» Сергея Старостина, Анны Дыбо и Олега Мудрака предложена праформа со значением «мудрый, осторожный». В рамках праалтайской гипотезы ее относят к языковой общности, предшествовавшей выделению пратюркской, прамонгольской и других ветвей. Эта реконструкция позволяет поставить вопрос о древности смысловых предпосылок образа мудреца.

Обнаруженная на территории Северного Казахстана небольшая скульптура «Тобольский мыслитель» предположительно относится к концу III – началу II тысячелетия до н. э. Сосредоточенная поза и приподнятое лицо позволяют прочитать ее как образ человека, обращенного мыслью к Небу.

Скульптура и реконструированное слово дают два подхода к одной теме. В контексте тенгрианской цивилизации мы можем сопоставить качества, обоз­наченные в языке, с тем, как в пластике предстает сам размышляющий человек.

– Почему в центре вашего исследования оказался именно мудрец? Что его образ помогает понять в истории степного общества?

– Кто мог дать совет, когда от решения зависела судьба всего сообщества? Этот вопрос и привел меня к образу мудреца. За ним стоит человек, к чьему слову прислушивались и чьему суждению доверяли.

В древнем обществе один человек мог быть вождем и шаманом, хранителем предания и советником. Его знание имело прямое отношение к жизни других людей: от него ждали совета, передачи опыта и умения сохранить порядок в сообществе.

В скифо-сакском мире мы обращаемся к Анахарсису (в казахской традиции его называют Анарысом), которого некоторые античные авторы включали в число семи мудрецов, в гуннском – к Онегесию, советнику Аттилы. В орхонских памятниках мудрость Бильге-кагана и Тоньюкука раскрывается через ответственность за судьбу народа. В «Сокровенном сказании монголов» представления о Вечном Небе, происхождении рода и связи поколений соединяются с наставлениями о согласии, верности и ответственности правителя.

Золотоордынская цивилизация в нашей концепции охватывает Улус Джучи и последующие ханства, в том числе Казахское. Один из мудрецов той поры – тюркский поэт-мыслитель Сайф Сараи. В переложении «Гулистана» Саади на кыпчакский тюркский язык он передает своему читателю нравственный опыт другой литературной традиции.

В Казахском ханстве эта общественная роль получает иные воплощения. Жырау обращается к хану и народу с по­этическим словом, а бий выражает свое понимание справедливости в суждении и разрешении спора. Так внутри одной цивилизации мы можем проследить, как меняются формы наставления и основания авторитета мудреца.

– В чем вы видите своеобразие тюркской философской мысли? В каких формах она выражалась?

– Чтобы понять тюркскую мысль, стоит начать с понимания того, как человек соотносил свою жизнь с Небом, природными ритмами, памятью предков и судьбой народа. Познавая Мир, он одновременно осмыслял свое место и поведение в нем. Здесь дают о себе знать тенгрианские основания этой мысли.

Аль-Фараби я рассматриваю прежде всего как тюркского мыслителя. Его представления о роли Неба в устройстве Вселенной и о музыке как гармонизирующем начале Мира сближают его мысль с тюркским мировоззрением. С политическим опытом степи перекликается его учение о добродетельном городе. Счастье для аль-Фараби – высшая цель человеческой жизни. Путь к нему начинается уже в земной жизни, и особую роль на этом пути играет деятельный разум. В этом внимании к тому, как человек живет и действует в Мире, я вижу созвучие традиционному мировоззрению степи.

Баласагуни осмысляет знание и справедливость правителя в «Кутадгу билиг», а у Ясауи поэтическое слово служит духовному наставлению.

Когда я писала о Коркуте-ата, меня поразило, как по-разному может быть выражена мысль о гармонии Мира. В предании о Коркуте она звучит в музыке. Аль-Фараби исследует гармонию как философ, обращаясь и к музыке, и к устройству общества.

Важно и то, что представление о философском источнике во многом сложилось на материале трактатов и диалогов оседлых культур, тогда как в степной макроцивилизационной системе значимыми носителями мысли были петроглифы, мифы, легенды, эпос, кюи и поэтические наставления. В мифе мы исследуем представления о происхождении и порядке Мира, в эпосе – осмысление долга и справедливости. Некоторые графические комп­лексы мы рассматриваем как образцы нефонетической письменности, передающей смысл без последовательной записи звуков речи.

Философское содержание кюя раскрывается через музыкальное развитие, предание и обстоятельства исполнения. Ритм, повтор, поэтическая формула и музыкальная форма помогали удерживать содержание в памяти и передавать его следующим поколениям. Поэтому в устной традиции важно учитывать и само произведение, и общественную роль его исполнителя.

– Великая степь веками была пространством встречи культур. Как взаимодействие с другими цивилизациями меняло ее философскую мысль?

– Локальные эндогенные цивилизации Великой степи развивались во взаимодействии с буддийской, христианской, арабо-исламской и западноевропейской традициями. Встреча с ними меняла язык и формы философской мысли.

Что происходит с прежними представлениями, когда в степь приходят другая религия и другая идеология? В разные эпохи тенгрианские представления сосуществовали и взаимодействовали с буддизмом, христианством, исламом. Сосуществование ислама и прежних верований в казахской степи Шокан ­Уалиханов описывал как двоеверие, когда прежние смыслы могли сохраняться в обрядах, почитании предков, языке, музыке и поэзии, получая новое толкование.

Тюркские основания мысли аль-Фараби раскрываются во взаимодействии с наследием Платона, Аристотеля и с арабо-исламской культурой. Кашгари сохраняет в своем словаре тюркские пословицы и поэтическое слово.

В XIX веке новые возможности открывает взаимодействие с российской наукой, литературой и европейской мыслью. В XX веке складываются университетское философское образование и исследовательские школы Казахстана.

– Что меняется в понимании муд­рости у Абая? Как его концепция «Толық адам» связана с предшествующей традицией?

– У Абая вопрос о мудрости становится вопросом о самом человеке. Можно многое знать, но что помогает распорядиться своим знанием справедливо? Что направляет волю?

В Семнадцатом слове Абая разум, воля и сердце вступают в спор. Разум помогает познавать и различать, воля дает силу действовать, а сердце определяет, чему служат знание и воля. В их единстве раскрывается идеал «Толық адам».

Качества, которые степная традиция связывала с авторитетом мудреца, у Абая становятся задачей личного совершенствования. Его вопрос обращен к каждому из нас: каким человеком ты становишься благодаря своему знанию и своим поступкам?

– Как, согласно вашей концепции, степная традиция развивается сегодня? Какое место в этом процессе занимает идея «Адал азамат»?

– На наших глазах евразийская цивилизация, простирающаяся на территории Великой степи, или, как ее называют современные географы, Евразийского степного пояса, возвращает и обретает черты современной формы степной макроцивилизации. В условиях оседлого уклада степной культурный код сохраняется и по-новому выражается в жизни тюркских, монгольских, славянских и других народов, для которых Великая степь стала общим пространством. Общая история дает этим народам возможность строить отношения на началах содружества, в котором слышен голос каждого.

В Казахстане один из примеров такого переосмысления наследия – обращение к Абаю в поиске современного гражданского идеала. Глава государства Касым-Жомарт Токаев соотносит «Адал азамат» с абаевской идеей «Толық адам», связывая нравственные качества человека с трудом, справедливостью и участием в общественной жизни.

В разные эпохи от мудреца ждали, что он сумеет распорядиться своим знанием ради общего блага. Сегодня этот вопрос обращен к каждому из нас. Как сделать так, чтобы честный труд вел к заслуженному успеху? Что значит быть справедливым, когда от твоего решения зависит жизнь других людей? Какую ответственность каждый из нас готов взять на себя за то, каким станет наше общество? В этих вопросах степная мысль о мудрости и общем благе получает современное политическое звучание. И от того, как мы отвечаем на них своими поступками, зависит то, что из этого наследия мы передадим дальше.