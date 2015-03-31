Великий день народа Свежий выпуск 962 Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

Наурыз-той в казахской степи испокон веков проходит весело, по-карнавальному. Именно так встретили древний праздник студенты Алматы, накрыв щедрый дастархан с наурыз-коже, бауырсаками и сладостями. Девушки и юноши качались на алтыбакане, соревновались по тогызкумалаку, аркан тартыс, гиревому спорту и шахматам. Со сцены звучали благословения мифического Кыдыр-ата. И вместе с Наурыз-шашу все это добавило много ярких красок в празднование Наурыза в старейшем техническом в университете страны, где собрались студенты из разных вузов. Пожалуй, нет другого такого праздника, который, вернувшись после многих десятков лет искусственного забвения, стал настолько любимым в народе.

В своем поздравлении ректор КазНТУ, академик НАН РК Жексенбек Адилов напомнил о важности укрепления согласия и доверия в казахстанском обществе, о воспитании толерантного отношения друг к другу. Незабываемые впечатления оставило выступление драматического кружка КазНТУ на тему весеннего Нового года. Самодеятельные артисты из студенческой ассамблеи перенесли зрителей в далекие времена, когда кочевники собирались вместе по особому поводу: чтобы почувствовать себя единым народом с присущими только ему традициями и обычаями.

Праздник весеннего равноденствия стал выражением единства и сплоченности многонационального студенческого сообщества. Непреходящими ценностями, как говорили сами студенты, для них остаются честный труд, уважение к старшим, стремление принести пользу Отечеству. Недаром Наурыз, напомнили они, у казахов называют «Ұлыстың ұлы күні», или «Великий день народа». Этот праздник, по мнению молодых, действительно гармонично трансформировался в современную жизнь, сохраняя преемственность древних традиций.



