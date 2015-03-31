Наурыз-той в казахской степи испокон веков проходит весело, по-карнавальному. Именно так встретили древний праздник студенты Алматы, накрыв щедрый дастархан с наурыз-коже, бауырсаками и сладостями. Девушки и юноши качались на алтыбакане, соревновались по тогызкумалаку, аркан тартыс, гиревому спорту и шахматам. Со сцены звучали благословения мифического Кыдыр-ата. И вместе с Наурыз-шашу все это добавило много ярких красок в празднование Наурыза в старейшем техническом в университете страны, где собрались студенты из разных вузов. Пожалуй, нет другого такого праздника, который, вернувшись после многих десятков лет искусственного забвения, стал настолько любимым в народе. В своем поздравлении ректор КазНТУ, академик НАН РК Жексенбек Адилов напомнил о важности укрепления согласия и доверия в казахстанском обществе, о воспитании толерантного отношения друг к другу. Незабываемые впечатления оставило выступление драматического кружка КазНТУ на тему весеннего Нового года. Самодеятельные артисты из студенческой ассамблеи перенесли зрителей в далекие времена, когда кочевники собирались вместе по особому поводу: чтобы почувствовать себя единым народом с присущими только ему традициями и обычаями. Праздник весеннего равноденствия стал выражением единства и сплоченности многонационального студенческого сообщества. Непреходящими ценностями, как говорили сами студенты, для них остаются честный труд, уважение к старшим, стремление принести пользу Отечеству. Недаром Наурыз, напомнили они, у казахов называют «Ұлыстың ұлы күні», или «Великий день народа». Этот праздник, по мнению молодых, действительно гармонично трансформировался в современную жизнь, сохраняя преемственность древних традиций.
Памятник певцу и композитору Батырхану Шукенову стал одной из самых посещаемых достопримечательностей Кызылорды
Забастовка, начавшаяся утром 16 января в ТОО «KKC-Sicim», еще продолжается. Основное требование работников компании – увеличение зарплаты на 50%
С хлебом-солью и… налогом
Работа продолжается
Где «тонко», туда и деньги
Качественно и в срок
Товар возврату подлежит!
Быть ли музею под открытым небом?
Можно и в реку
Ключевой показатель гражданственности
Под занавес созыва
Денежный дождь на благодатную почву
На кортах Австралии
Красота и не только
Труд на вес золота
Тройное счастье
Никому не нужный фармзавод
«Сегодня не пропустил ты, завтра не успеем к тебе». Такими надписями на машинах скорой помощи медики хотят вразумить не уступающих дорогу водителей
Время легендарных
Ледовый период
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Инновации на развалинах аграрной науки
Прекращены полномочия депутата Сената Андрея Лукина
Почти 120 млрд тенге, изъятых у коррупционеров, направят на строительство и ремонт школ в Казахстане
Шымкентский ювелир Икрамжан Рафиков признан победителем Всемирного конкурса ремесленников Global Eco Artisan Awards 2022
Почему уголовно-исполнительную систему Казахстана можно сравнить с утлым суденышком без парусов – об этом в эксклюзивном интервью «Казахстанской правде» рассказал доктор юридических наук, правозащитник, член Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел РК Куат Рахимбердин.
Казахстан и Китай будут сотрудничать при ЧП в гражданской авиации
Казахстан и Швейцария будут взаимно признавать пробы драгметаллов
Национальный парк под открытым небом на основе археологических раскопок городища Бозок строится в столице
Депутат Саиров подтвердил наличие запроса населения о переименовании улиц и объектов имени Назарбаева
В Алматы задержали подозреваемых в поджоге автомобиля журналистки
Странная гибель полицейского на Алматинской трассе: новые подробности
Токаев: Международная торговля продовольствием не должна подвергаться санкциям
Зарезали при госте: женщину подозревают в убийстве сожителя в Талдыкоргане
Автомобили-конструкторы легализоваться не будут – МВД РК
Смаилов обсудил проблемные вопросы с сельхозпроизводителями Алматинской области
Токаеву представили 31 том материалов Госкомиссии по полной реабилитации жертв политрепрессий
Токаев примет участие в виртуальном саммите "Голос глобального Юга"
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Закон Республики Казахстан
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Коммунальная ломка
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвященную жизни и творчеству Абая
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры