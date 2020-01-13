​Великий сын Великой степи

С особым настроем готовится встретить юбилей гения казахской литературы коллектив Государственного историко-культурного и литературно-мемориального заповедника-музея Абая «Жидебай–Борили». Статья Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке» для нас стала вдохновляющим фактором, максимально усилившим нашу ответственность и творческий подход.

Мне очень близки слова Президента о том, что широкое празднование 175-летия Абая Кунанбаева – это прежде всего расширение горизонтов духовного развития, создание условий для приема гостей и туристов со всей страны, стремящихся открыть для себя Абая. И потому особое внимание будет уделено реконструкции Дома-музея Абая в Жидебае.

С волнением мы восприняли и слова Президента о том, что Семей станет историческим центром духовного развития страны, где будут проведены комплексные преобразования в социально-экономическом развитии города и модернизированы исторические и культурные объекты, что закономерно. Родина Абая, Шакарима и Мухтара Ауэзова требует особой заботы. Превращение государственного историко-культурного и литературно-мемориального заповедника-музея в центр научной и образовательной деятельности станет для нашего коллектива особой миссией приумножения духовного потенциала страны. Расширятся возможности популяризации наследия Абая в мировом масштабе после введения в строй нового здания «Наследие Абая».

Наш великий классик всегда радел за процветание страны, способствовал развитию образования, что особенно важно для подрастающего поколения. Наследие Абая – это сокровищница национального бытия. Ценно и то, что мыслитель призывал к возрождению, обновлению жизни нации, расцвет которой мы видим в наши дни.

Векторы, заданные Главой государства по проведению 175-летнего юбилея Абая Кунанбаева, будут способствовать возрождению архивов и поиску новых исторических сведений, свидетельствующих о том, что наследие Абая принадлежит человечеству.

«Абай призывал людей осваи­вать различные виды искусства, – написал Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей статье, – великий мыслитель в каждом своем слове стремился вырастить нацию. Поэтому для нас важно обратить пристальное внимание на учение Абая. Познать Абая – значит познать себя. Самопознание и постоянное развитие, постижение науки, образования – это выражение совершенства. Это и есть интеллектуальная нация. И поэтому слова Абая должны стать направляющей силой поколений».

Абай Кунанбаев оставил неизгладимый след в истории нашей страны как ученый, мыслитель, поэт, просветитель, основатель новой национальной литературы, переводчик и композитор. В его стихах и прозе отразились национальные самосознание, быт, мировоззрение, характер, душа, вера, язык, традиции и дух народа. Многие слова Абая актуальны и по сей день, и те ценности, которые содержатся в наследии великого поэта, не утратили своего значения.

Изучая произведения Абая, трудно не заметить, что он постоянно стремился к тому, чтобы страна двигалась вперед и развивалась. Абай всей душой хотел, чтобы казахи неустанно учились. «Если не добыл знания, тебе нечем хвалиться», – говорил Абай, имея в виду, что нельзя добиться успехов, не обладая знаниями. Он подчеркивал, что знанием нельзя жертвовать за богатство, напротив, чтобы страна была богатой, нужно осваивать науку.

«Необходимо начинать воспитание со старшего поколения, – подчеркивает Президент, – смотря на них, растет и наша молодежь. Поэтому мы должны изучать труды Абая, вникать в его «Слова назидания», чтобы развиваться дальше».

Абая знают во всем мире. И эта популярность ширится. В нынешнем году труды писателя переведут на 10 иностранных языков. Будут сняты документальные фильмы и сериал «Абай». Государственная премия в области литературы и искусства отныне будет носить имя великого поэта. И это не может не радовать.

Наступает время конкретных дел, которые принесут пользу всем нам, изменят имидж страны, повлияют на духовный и образовательный уровень казахстанцев. Очень важными считаю слова Главы государства о роли Абая в современном развитии и о новом прочтении его произведений. Народ и государство должны уважать друг друга. Плохо, если этого не происходит. Нет ничего хорошего и в том, если люди не знают и не уважают великих исторических деятелей своей страны. Культурное наследие великого Абая всегда вносило и продолжает вносить неоценимый вклад в духовное развитие народа Казахстана.

Как новатор, Абай ввел новые стихотворные формы, ранее неизвестные казахской литературе. Придерживаясь основных принципов казахского стихосложения, Абай сумел открыть новые пути для широкого использования возможностей родного языка. Стихи Абая сделали казахскую поэзию богаче и в жанровом отношении.

Абай был также и композитором, знатоком и ценителем народной музыки. На основе лучших традиций русской классической литературы Абай обогатил свое творчество, выполнив перевод на казахский язык ряда произведений Пушкина, Лермонтова и Крылова. Последователями литературной школы Абая являются лучшие представители казахской культуры – Ахмет Байтурсынов, Миржакип Дулатов, Жусипбек Аймауытов, Мухтар Ауэзов, Габит Мусрепов, Таир Жароков и другие видные казахские писатели.

Несмотря на большое количество трудов, при жизни лишь несколько стихов Абая увидели свет на страницах газет. Только в 1909 году – через 5 лет после его смерти – в Петербурге вышел сборник его произведений под названием «Стихи казахского поэта Ибрагима Кунанбаева». Тираж его составил 1 000 экземп­ляров. С 1930 года произведения Абая стали печататься в Алматы отдельными изданиями на казахском и русском языках. Его бесценное наследие опубликовано на 60 языках народов мира. Именем великого сына казахского народа названы проспекты практически во всех городах Казахстана и за его пределами.

Помимо поэзии, Абай увлекался музыкой и писал композиции для собственных стихов, пре­вращая их в песни. Большинство из них стали любимы среди народа и до сих пор исполняются с самых разных площадок. Среди самых известных песен Абая: «Айттым сәлем, Қаламқас» («Тонкобровая, привет тебе», или «Приветствую тебя, Каламкас»), «Желсiз түнде жарық ай» («Яркая луна в безветренную ночь»), «Көзімнің қарасы» («Карих глаз твоих взор»), «Қараңғы түнде тау қалқып» («Дыхание гор в темную ночь»).

В течение жизни Абай написал 170 стихотворений, еще 56 перевел, а также создал несколько поэм. «Слова назидания», или «Книга слов» – один из главных трудов Абая Кунанбаева. Он состоит из 45 кратких притч и философских трактатов. В этих «Назиданиях» поднимаются проб­лемы истории, педагогики, морали и права этнических казахов. А многим ли известен тот факт, что в педагогической системе Абая первостепенное значение отводится нравственному примеру и языкам? Зная другие языки, ты расширяешь свои горизонты. Именно Абай, переводя классиков русской, немецкой, английской и французской литературы, познакомил свой народ с западной культурой. И это произведение для многих стало настольной книгой. Абай современен, его произведения актуальны, а значит, востребованы. И это лучшее доказательство все возрастающей популярности великого классика казахской литературы.