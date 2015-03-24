Великобритания эвакуировала свой спецназ из Йемена
Великобритания эвакуировала свои подразделения специальных войск, находившиеся на территории Йемена, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
По информации канала "Скай ньюс – Арабия", такое решение принято Лондоном ввиду резко обострившейся обстановки в Йемене в сфере безопасности. Последние британские военнослужащие были вывезены из страны транспортным самолетом из йеменской столицы – Саны.
Соединенные Штаты приняли решение вывезти из Йемена около 100 военнослужащих спецназа по той же причине. Американские спецназовцы были расквартированы на базе Аль-Анад на юге Йемена.