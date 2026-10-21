Великобритания направляет истребители для защиты Саудовской Аравии

В мире

Лондон осудил обстрелы гражданских объектов, таких как аэропорт в Эр-Рияде

© AP Photo/ Tsafrir Abayov

Великобритания направляет истребители Eurofighter Typhoon для оказания дополнительной военной поддержки Саудовской Аравии в условиях эскалации атак со стороны йеменских повстанцев-хуситов. Об этом во вторник, 20 октября, сообщило британское Минобороны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Dw.com

В Лондоне уточнили, что истребители королевских ВВС будут использоваться не для атак, а только для защиты саудовских городов и критически важной инфраструктуры от хуситских беспилотников и ракет.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил: "Продолжающиеся нападения хуситов на нашего союзника Саудовскую Аравию совершенно отвратительны". В частности, удары по аэропорту в Эр-Рияде "демонстрируют, на какие крайние меры идут хуситы для эскалации ситуации в регионе".

Соединенное Королевство также предоставит Саудовской Аравии транспортный самолет Airbus A400M для перемещения военной техники. Кроме того, в страну отправятся британские военные советники.

Напомним, 10 октября по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде был нанесен ракетный удар, в результате погибли 13 человек, еще 308 получили ранения. Ответственность за эту атаку взяли на себя хуситы. Йеменская группировка объявила воздушное пространство Саудовской Аравии "зоной военных операций" и заявила, что авиалайнеры должны избегать его. Позднее воздушная гавань снова подвергалась обстрелам.

 

#Саудовская Аравия #Лондон #истребители

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