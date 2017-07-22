Великобритания вернула Узбекистану плиту, похищенную с фасада древнего мавзолея
Британский музей в Лондоне вернул Узбекистану пропавший фрагмент фасада средневекового мавзолея Чашмаи-Аюб, сообщает RT.
Историческую ценность передали сотрудникам дипмисси Узбекистана для последующей переправки на родину.
Мавзолей Чашмаи-Аюб в Вобкентском районе Бухарской области Узбекистана был построен в начале XIII века. Отмечается, что он является одним из сохранившихся наиболее ранних образцов архитектуры с использованием глазурованных каллиграфических плит.
Как фрагмент плиты был украден с фасада мавзолея и оказался в Европе, не сообщается. Известно, что он пропал в 2014 году и позднее был обнаружен в одной из лондонских антикварных галерей, после чего попал в Британский музей.