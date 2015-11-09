​Великое счастье общения

Она действует во благо единства и согласия в обществе, и каждое ее мероприятие имеет особый смысл. Я обычный студент ПГУ им. С. Торайгырова, представитель молодого поколения. Благодаря Ассамблее народа Казахстана имею счастье общаться с представителями всех этносов, проживающих в Казахстане.

Мои близкий друг – татарин, мой наставник и пример для подражания – молодая еврейка, восхищаюсь рвением болгарки, постоянно учусь у немцев, меня всегда поддерживают армянин и кореянка. При встрече с гречанкой и чеченцем обязательно обнимаюсь. Часами могу слушать русского. В трудную минуту прошу молиться за меня молдаванку. Сам я казах и не представляю своей жизни без всех этих людей, без ассамблеи в целом.

В регионе существует много молодежных организаций, но одна из самых ярких – молодежное крыло Ассамблеи – то место, где познают культуру, обычаи, традиции, становятся духовно богатыми и всесторонне развитыми личностями. В молодежное крыло АНК Павлодарской области входит 15 молодежных объединений и студенческая ассамблея ПГУ им. Торайгырова.

В качестве исполнительного органа действует координационный совет молодежных объединений, в который входят лидеры молодежи от этнокультурных формирований, его председатель – Элина Паули. Все проводимые здесь мероприятия нацелены на сплочение молодежи, воспитание ее в духе патриотизма и уважения к другим этносам.

В январе в рамках акции «20 добрых дел» КС МО АНК в реабилитационном центре «Самал» для детей с повышенными потребностями провел веселые этноигры. В феврале прошел концерт от «Сердца к сердцу», в ходе которого были собраны деньги на лечение Юрия Туранцева. Международной «фишкой» стал молодежный этнокультурный форум приграничного сотрудничества «Бірлік – ЕдинствоКЗ». Его гостями стали делегаты из восьми стран мира.

В рамках фестиваля «Живем в семье единой» молодежь ассамблеи в городском парке культуры и отдыха Павлодара организовала зажигательный концерт. Летом совместно с «Жасыл Ел» был организован агитотряд, который выступал в районах Павлодарской области. Прошел молодежный лагерь «Бірлікте тірлік бар».

Также координационным советом реализуются такие проекты, как «Триединство языков», дискуссионный клуб «Патриот». Ведется популяризация изучения государственного языка среди представителей разных этносов. И уже есть результаты. К примеру, Артур Бартель – немец, владеющий казахским, Елена Гаркава – украинка, окончившая университет по специальности «журналистика» на казахском языке. Также у нас проводится конкурс патриотической песни, посвященный Дню Первого Президента, на котором молодежь этнокультурных объединений исполняет песни на государственном языке.

Взяв пример с областной АНК, свой вклад в общее дело вносит и Павлодарский государственный университет. Объявленный Президентом год Ассамблеи народа Казахстана стал знаковым для всего ПГУ. В университете действует целый комплекс АНК, в который входят студенческая ассамблея, кафедра Ассамблеи народа Казахстана, региональный научно-исследовательский центр межнациональных и межконфессиональных отношений, библиотека народа Казахстана.

Кафедрой и студенческой ассамблеей в феврале был проведен «Единый урок истории ассамблеи» для студентов и магистрантов всех факультетов. В марте в университете заработала диалоговая площадка «Татулык», где студенты могут свободно общаться с председателями этнокультурных объединений. Активисты студенческой ассамблеи «Бірлік» под руководством членов научно-экспертной группы занимаются исследованиями в области этнокультуры и этножурналистики. Уже в апреле при поддержке библиотеки народа Казахстана была организована презентация этнических СМИ.

В преддверии Дня единства народа Казахстана в нашем университете прошел студенческий фестиваль этнических культур «Бірлік-ПГУ», в рамках которого была организована концертная программа. При финансовой поддержке ректората участников, а их было около 500, угощали блюдами национальной кухни. Также прошла творческая выставка «этноарт».

Если глубоко осмыслить все молодежные мероприятия в ассамблее и сложить их, как мозаику, то мы увидим, что через изучение языка, культуры, этножурналистику формируется казахстанский патриотизм – патриотизм людей нового тысячелетия. И неважно, какой мы национальности – казахи, русские, татары, украинцы. Мы все – казахстанцы, мы все – единый народ.