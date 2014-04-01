Великолепная двадцатка

Общество
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Мне импонируют активная и всесторонняя поддержка и взаимопонимание, которые установились среди руководителей всех 20 национально-культурных центров, с которыми мы сообща проводим большую работу, очень важную и для города, и для региона. В Южном Казах­стане проживают представители более ста национальных диаспор, которые ежегодно представляют деятельность своих национально-культурных центров на днях культуры и традиций. Воскресные школы по изучению языков, кружки по интересам, хорео­графические коллективы и вокальные ансамбли, спортивные секции помогают людям, живущим вдали от исторической родины, сохранять этническую самобытность. 

Наш чечено-ингушский центр «Вайнах» зарегистрирован в Южном Казахстане в 1995 году. С тех пор сотни чеченцев и ингушей смогли приобщиться к своей культуре, изучить язык, наладить контакты с исторической родиной, обрести друзей среди представителей разных этносов. В дружбе народов и взаимном уважении, в признании уникальности каждой национальности, ее культуры и традиций, в открытости и толерантности – особенность нашей страны. Здесь, как в старинной шкатулке, бережно хранятся народные ремесла и рукоделия славян, татар, армян, грузин, азербайджанцев, иранцев и еще сотен народов, вместе создающих яркую палитру национальных культур Казахстана. 

Бисолт ДЕЦИЕВ, член правления областного чечено-ингушского культурного центра «Вайнах»

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