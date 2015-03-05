Великолепная охота Статьи 828 Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Жамбылская область

Пять дней 30 беркутов, 9 ястребов и 97 собак держали непростой экзамен. Красота и эффективность атак, точное выполнение команд ценились превыше всего. В захватывающем соперничестве не было равных ястребу по кличке Коймас жамбылца Берикболсына Бабажана. Второе и третье места судьи отдали Садаку и Кенжару – питомцам жамбылцев Газизхана Бауыржана и Серикболсына Жалгасулы.



В состязаниях беркутов вновь отличился Серикболсын Жалгасулы с величественным и стремительным Капсалганом. Беркут Акшоран Оралбая Дастана из Астаны стал вторым. Воспитанник атыраусца Акбергена Курмангалиева – гроза зайцев и лис Нарын – назван третьим.



В командном зачете победили жамбылские кус­беги. "Серебро" получила столичная сборная, "бронзу" – атыраусцы. А вот в охоте с тазы на двухлетних волков весь пьедестал почета заняли хозяева соревнований.