​Великолепная шестерка

Свежий выпуск
595
Михаил ТЁ, Жамбылская область

Впервые в истории жамбылскую спортивную школу будут представлять сразу шестеро атлетов. Среди них – бегуны Михаил Красилов и Светлана Голендова, дзюдоист Елдос Сметов и боксер Олжас Саттибаев, таэквондист Руслан Жапаров, а также пловчиха Зульфия Габидуллина, которая выступит среди паралимпийцев.

Марафонец, участник двух Всемирных армейских игр, мастер спорта Казахстана Михаил Красилов заслужил олимпийскую лицензию, заняв десятую строчку на прошлогоднем марафоне в Вене. Как пояснила старший тренер области по легкой атлетике Зифа Галиулина, путевки в Рио-де-Жанейро получила только первая десятка бегунов. Недавно спортсмен подтвердил свое звание сильнейшего бегуна страны на дистанции 10 тыс. метров, став чемпионом республики в Алматы.

В целом у бегунов настрой хороший, несмотря на то что соперники у них очень сильные. По прогнозам, традиционно в числе лучших будут африканцы, с ними конкурировать крайне тяжело. Но спортсмены все же надеются на победы.

Что касается победительницы Всемирной универсиады в Южной Корее, чемпионки Евразийских игр, серебряного призера Азиатских игр, мастера спорта международного класса Светланы Голендовой, более известной как Иванчукова, то она вошла в состав сборной по итогам выступления на июльском чемпионате Казахстана. В командном эстафетном беге (4 по 100 м) спортсменка показала 13-й результат в мировом рейтинге.

Что касается ее достижений в личном первенстве, то в мае нынешнего года на алматинском Кубке Казахстана С. Голендова стала первой на дистанциях 100 и 200 метров, первой финишировала и на Кубке Узбекистана в Ташкенте. К сожалению, на июньских стартах в Бишкеке получила небольшую травму ноги. Но после курса лечения, по словам Зифы Галиулиной, спортсменка восстановилась и готова к главным состязаниям ее жизни.

Чемпион мира по дзюдо Елдос Сметов, выступающий в весе до 60 кг, заверил, что будет бороться за честь страны, как говорится, до последнего. В апреле нынешнего года в Ташкенте он стал чемпионом Азии, заработав очки, дающие лицензию на Олимпиа­ду. Кроме того, за последние 2 года дзюдоист вошел в число лучших в мире. Национальный олимпийский комитет РК, впервые в 2015 году проводивший церемонию награждения «Премия года», признал его спорт­сменом года.

Мастер кожаной перчатки Олжас Саттибаев выступит в составе сборной Казахстана в весовой категории до 52 кг. Право участия в Олимпиа­де он завоевал, заняв третье место на международных соревнованиях в Китае. Тренерский штаб области считает, что боксер вполне способен побороться за награды очередных игр четырехлетия.

В таэквондо попытает счастья мас­тер спорта РК Руслан Жапаров, который завоевал лицензию на Азиатском лицензионном турнире в Маниле. Несмотря на то что вышедший на даянг в весе свыше 80 кг жамбылец стал серебряным призером, он показал достаточно высокую технику ведения боя и вполне может рассчитывать на успех в Рио.

– В сборной Казахстана решили, что именно наш Руслан будет знаменосцем команды на открытии Игр, – сообщил заместитель руководителя областного управления физической культуры и спорта Нуржан Жолдасбеков. – Это большая честь как для него, так и для всего региона. Руслан подходит для этой почетной миссии как по своим достижениям, так и по своим физическим данным. Это немаловажно. Ведь знаменосцы должны выдержать пятичасовую церемонию, отбирающую немало сил.

Относительно рекордсменки Зульфии Габидуллиной следует отметить, что только недавно она вернулась с ряда международных соревнований, где вновь заняла несколько первых и призовых мест. На последнем из них – открытом чемпионате Германии – сумела завоевать три золотые и одну серебряную медали. Так что на предстоящих Паралимпийских играх, по оценке заслуженного тренера Республики Казахстан Саттара Бейсембаева, казахстанка, вероятнее всего, будет в числе фавориток.

Как сообщили в областном спортивном ведомстве, в настоящее время жамбылские атлеты усиленно готовятся к предстоящим соревнованиям. Одни проходят учебно-тренировочные сборы в Казахстане, другие – за рубежом.

Накануне с ними встретился аким области Карим Кокрекбаев, который отметил, что возможность попасть на такие престижные соревнования выпадает далеко не каждому спортсмену, и для получения олимпийской путевки им потребовались годы упорного труда, неустанные тренировки и железная воля. Результат доказывает, что жамбылские спортсмены обладают огромным потенциалом, который в полной мере может раскрыться на предстоящих играх четырехлетия.

В свою очередь спортсмены заверили, что приложат максимум усилий, чтобы выступить достойно и оправдать доверие казахстанцев. 

Популярное

Все
Инвесторам – зеленый свет!
Строить прогрессивное общество
Наказание неминуемо
О добром наставнике замолвите слово...
Точный прицел с Laporte
Олимпийский штаб в столице
Под зимними ливнями
Разрушающая сила кармы
Аппетит «расширенного» Правительства превосходит возможности экономики
Простые, но вечные истины
ALEM – прорыв в современной медицине
Кампания против кори
Новинки для книголюбов
Забота год за годом
Указ Главы государства
Школьников первой смены перевели на дистанционку в Астане
Медцентр на миллиард
Запрет на корейскую лапшу отменили в Казахстане
Творчество без границ
Продвижение молодых
Не рукоделие, а сustom art
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
В докфильме «Қаңтар. Попытка госпереворота. Как это было?» показали эксклюзивные кадры
Объединиться в молитвах за мир
Энергия саморазрушения
Вдохновлять на жизнь в добре и любви
Что нужно знать о мобильных переводах в 2024 году
Клип "Ирины Кайратовны" набрал 100 млн просмотров на YouTube
Фермеры Жетісу не могут продать кукурузу
Экс-паралимпиец Оскар Писториус досрочно вышел из тюрьмы
100 км гнались полицейские за внедорожником в Карагандинской области
Многодетная мать совершила суицид в области Жетысу
ЧП на Майкаинском руднике: Автобус с людьми продолжают искать
Взрыв в кафе Уральска: Четыре человека находятся в реанимации
Голограмма Элвиса Пресли отправится в мировое турне
Мужчина совершил кражу в мечети Шымкента
На территории АО "Майкаинзолото" продолжаются поисково-спасательные работы
Сотни домов затопило в Британии после обильных дождей
Преступную схему получения соцжилья выявили в Шымкенте
С этого года владельцы авто на газе должны установить спецзнак
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
В борьбе за автономию и исконные земли
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Через тернии к звездам
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала

Читайте также

Учеба с комфортом
В авральном режиме
Заметает зима
Спасти дракона

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]