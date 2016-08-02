​Великолепная шестерка

Впервые в истории жамбылскую спортивную школу будут представлять сразу шестеро атлетов. Среди них – бегуны Михаил Красилов и Светлана Голендова, дзюдоист Елдос Сметов и боксер Олжас Саттибаев, таэквондист Руслан Жапаров, а также пловчиха Зульфия Габидуллина, которая выступит среди паралимпийцев.

Марафонец, участник двух Всемирных армейских игр, мастер спорта Казахстана Михаил Красилов заслужил олимпийскую лицензию, заняв десятую строчку на прошлогоднем марафоне в Вене. Как пояснила старший тренер области по легкой атлетике Зифа Галиулина, путевки в Рио-де-Жанейро получила только первая десятка бегунов. Недавно спортсмен подтвердил свое звание сильнейшего бегуна страны на дистанции 10 тыс. метров, став чемпионом республики в Алматы.

В целом у бегунов настрой хороший, несмотря на то что соперники у них очень сильные. По прогнозам, традиционно в числе лучших будут африканцы, с ними конкурировать крайне тяжело. Но спортсмены все же надеются на победы.

Что касается победительницы Всемирной универсиады в Южной Корее, чемпионки Евразийских игр, серебряного призера Азиатских игр, мастера спорта международного класса Светланы Голендовой, более известной как Иванчукова, то она вошла в состав сборной по итогам выступления на июльском чемпионате Казахстана. В командном эстафетном беге (4 по 100 м) спортсменка показала 13-й результат в мировом рейтинге.

Что касается ее достижений в личном первенстве, то в мае нынешнего года на алматинском Кубке Казахстана С. Голендова стала первой на дистанциях 100 и 200 метров, первой финишировала и на Кубке Узбекистана в Ташкенте. К сожалению, на июньских стартах в Бишкеке получила небольшую травму ноги. Но после курса лечения, по словам Зифы Галиулиной, спортсменка восстановилась и готова к главным состязаниям ее жизни.

Чемпион мира по дзюдо Елдос Сметов, выступающий в весе до 60 кг, заверил, что будет бороться за честь страны, как говорится, до последнего. В апреле нынешнего года в Ташкенте он стал чемпионом Азии, заработав очки, дающие лицензию на Олимпиа­ду. Кроме того, за последние 2 года дзюдоист вошел в число лучших в мире. Национальный олимпийский комитет РК, впервые в 2015 году проводивший церемонию награждения «Премия года», признал его спорт­сменом года.

Мастер кожаной перчатки Олжас Саттибаев выступит в составе сборной Казахстана в весовой категории до 52 кг. Право участия в Олимпиа­де он завоевал, заняв третье место на международных соревнованиях в Китае. Тренерский штаб области считает, что боксер вполне способен побороться за награды очередных игр четырехлетия.

В таэквондо попытает счастья мас­тер спорта РК Руслан Жапаров, который завоевал лицензию на Азиатском лицензионном турнире в Маниле. Несмотря на то что вышедший на даянг в весе свыше 80 кг жамбылец стал серебряным призером, он показал достаточно высокую технику ведения боя и вполне может рассчитывать на успех в Рио.

– В сборной Казахстана решили, что именно наш Руслан будет знаменосцем команды на открытии Игр, – сообщил заместитель руководителя областного управления физической культуры и спорта Нуржан Жолдасбеков. – Это большая честь как для него, так и для всего региона. Руслан подходит для этой почетной миссии как по своим достижениям, так и по своим физическим данным. Это немаловажно. Ведь знаменосцы должны выдержать пятичасовую церемонию, отбирающую немало сил.

Относительно рекордсменки Зульфии Габидуллиной следует отметить, что только недавно она вернулась с ряда международных соревнований, где вновь заняла несколько первых и призовых мест. На последнем из них – открытом чемпионате Германии – сумела завоевать три золотые и одну серебряную медали. Так что на предстоящих Паралимпийских играх, по оценке заслуженного тренера Республики Казахстан Саттара Бейсембаева, казахстанка, вероятнее всего, будет в числе фавориток.

Как сообщили в областном спортивном ведомстве, в настоящее время жамбылские атлеты усиленно готовятся к предстоящим соревнованиям. Одни проходят учебно-тренировочные сборы в Казахстане, другие – за рубежом.

Накануне с ними встретился аким области Карим Кокрекбаев, который отметил, что возможность попасть на такие престижные соревнования выпадает далеко не каждому спортсмену, и для получения олимпийской путевки им потребовались годы упорного труда, неустанные тренировки и железная воля. Результат доказывает, что жамбылские спортсмены обладают огромным потенциалом, который в полной мере может раскрыться на предстоящих играх четырехлетия.

В свою очередь спортсмены заверили, что приложат максимум усилий, чтобы выступить достойно и оправдать доверие казахстанцев.